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“Foi lá que o Cristiano Ronaldo jogou!” – Endrick revela “carinho” pelo Manchester United enquanto o jogador emprestado pelo Real Madrid dá uma dica sobre uma possível transferência para a Premier League
A influência de Ronaldo
Ronaldo, que se tornou um ícone mundial durante sua primeira passagem por Old Trafford antes de se transferir para o Real Madrid, é o maior exemplo a ser seguido pelo jovem jogador da seleção brasileira.
“Acompanhei a carreira do Ronaldo no Manchester United, no Real Madrid, na Juventus e agora no Al-Nassr. Não importa onde ele esteja, sempre vou acompanhá-lo”, disse Endrick àFourFourTwo ao falar sobre seu desenvolvimento.
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Carinho pelos Red Devils
Endrick admitiu que o United é um clube pelo qual nutre grande carinho. Essa ligação vem diretamente de assistir a vídeos do time da Premier League na época em que Ronaldo aterrorizava os laterais sob o comando de Sir Alex Ferguson.
O atacante revelou sua queda pelo gigante inglês dizendo: “Foi lá que Cristiano Ronaldo jogou! Cresci assistindo a ele lá e tenho um grande carinho pelo Manchester United.”
Tais comentários certamente vão despertar entusiasmo entre os torcedores de Old Trafford, mesmo que uma transferência para a Inglaterra continue sendo uma perspectiva distante por enquanto.
Um futuro promissor na Premier League
Endrick também admitiu ter recebido propostas da Premier League em janeiro, antes de sua transferência para o Lyon. “Sim, houve interesse de clubes ingleses, e também da Itália e da Alemanha”, disse ele. “Alguns clubes muito bons demonstraram interesse, mas não é necessário citar nomes. Agradeço a eles pelo interesse. Tenho Deus na minha vida e, quando soube dos clubes ingleses que estavam interessados, não ouvi Deus me dizer que aquele era o destino naquele momento, e minha esposa também não. Quando você se casa, sabe quem realmente manda! [Risos] Por isso, é importante ouvir a opinião dela. Mas quando o nome Lyon surgiu, tanto minha esposa quanto eu sentimos o toque de Deus. Se um dia eu for para a Premier League, então não será apenas minha decisão, será algo que Deus colocará no meu caminho.”
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Empréstimo ao Lyon
Embora seu futuro a longo prazo esteja no Real Madrid, o jogador de 19 anos está atualmente aprimorando suas habilidades na Ligue 1. A passagem de Endrick pela França não tem sido isenta de desafios, já que o técnico Paulo Fonseca recentemente utilizou uma tática deliberada destinada a provocar uma reação do jovem após algumas atuações irregulares.
Fonseca já havia manifestado publicamente sua frustração, admitindo que não estava “satisfeito” com o rendimento do atacante e observando que um jogador com seu talento tem a “obrigação” de liderar. No entanto, a abordagem de “amor severo” parece ter funcionado, com Endrick respondendo em campo para ajudar o Lyon a lutar por uma vaga nas competições europeias, à medida que a temporada nacional entra em sua reta final.