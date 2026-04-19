“Foi lá que o Cristiano Ronaldo jogou!” – Endrick revela “carinho” pelo Manchester United enquanto o jogador emprestado pelo Real Madrid dá uma dica sobre uma possível transferência para a Premier League

Endrick admitiu que o United é um clube pelo qual nutre grande carinho. Essa ligação vem diretamente de assistir a vídeos do time da Premier League na época em que Ronaldo aterrorizava os laterais sob o comando de Sir Alex Ferguson.

O atacante revelou sua queda pelo gigante inglês dizendo: “Foi lá que Cristiano Ronaldo jogou! Cresci assistindo a ele lá e tenho um grande carinho pelo Manchester United.”

Tais comentários certamente vão despertar entusiasmo entre os torcedores de Old Trafford, mesmo que uma transferência para a Inglaterra continue sendo uma perspectiva distante por enquanto.



