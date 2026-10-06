Uma progressão constante pelas categorias de base da seleção culminou em uma oportunidade inesquecível para o talentoso jovem mostrar suas credenciais diante da torcida parisiense.

Falando à emissora francesa Canal+ Foot após a partida sobre uma noite marcante testemunhada por sua família, Yoro disse: "Sinceramente, acho que não poderia ter pedido nada melhor. Um jogo em casa contra a Bélgica, com a minha família lá. Também foi uma partida realmente muito boa.

"Claro, teríamos esperado não sofrer gol, mas conseguimos a vitória, então não vamos reclamar. Foi incrível."