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'Foi incrível' - Leny Yoro saboreia estreia pela seleção principal da França enquanto Zinedine Zidane elogia zagueiro do Manchester United
Jovem desfruta de uma estreia internacional memorável
O zagueiro do United Yoro marcou sua estreia pela seleção principal da França com uma atuação segura na vitória de virada por 4 a 1 sobre a Bélgica no Stade de France. Escalado como titular ao lado do defensor do Chelsea Maxence Lacroix, depois de ter permanecido no banco sem ser utilizado nas três partidas anteriores, o jogador de 20 anos correspondeu ao desafio. Depois de sair atrás no placar com o gol de abertura de Dodi Lukebakio, ele teve um aproveitamento perfeito ao vencer todos os seus nove duelos e neutralizar com sucesso o experiente atacante Romelu Lukaku.
- ABACAPRESS
Autor da estreia saboreia ocasião histórica
Uma progressão constante pelas categorias de base da seleção culminou em uma oportunidade inesquecível para o talentoso jovem mostrar suas credenciais diante da torcida parisiense.
Falando à emissora francesa Canal+ Foot após a partida sobre uma noite marcante testemunhada por sua família, Yoro disse: "Sinceramente, acho que não poderia ter pedido nada melhor. Um jogo em casa contra a Bélgica, com a minha família lá. Também foi uma partida realmente muito boa.
"Claro, teríamos esperado não sofrer gol, mas conseguimos a vitória, então não vamos reclamar. Foi incrível."
Técnico elogia atuação defensiva segura
A disciplina e a tranquilidade do jovem de Old Trafford na defesa lançaram as bases para a blitz devastadora de quatro gols da França nos minutos finais. Ao refletir sobre a rápida adaptação do ex-zagueiro do Lille em sua estreia pela seleção principal, Zidane fez muitos elogios na entrevista coletiva após a partida, afirmando: "Ele fez um grande jogo hoje. Estou muito feliz por ele. Ele cumpriu muito bem o seu papel."
- Getty Images Sport
Líderes invictos mantêm o ritmo dominante
Uma vitória de afirmação em Paris consolida a França na liderança do Grupo A da Liga das Nações, com 10 pontos em quatro partidas, ampliando seu início invicto sob o comando de Zidane. Depois de ganhar confiança inestimável durante esta janela internacional, Yoro agora retorna a Carrington enquanto o United encara um calendário implacável da Premier League. Transformar essa compostura em nível internacional em rendimento pelo clube será vital, à medida que o jovem defensor tenta assegurar de vez uma vaga permanente entre os titulares da linha defensiva do Manchester United.
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