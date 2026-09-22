A primeira pausa internacional da temporada chegou, com a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, voltando seu foco para a Liga das Nações da Uefa. Um contingente significativo de jogadores do Barcelona vai atuar por La Roja, enquanto a equipe busca dar sequência ao seu sucesso monumental recente no cenário global.

Apesar do grande momento e de chegar aos compromissos com enorme confiança, a preparação provocou um momento de reflexão dura. Quando foi questionado pela imprensa para identificar o período mais desafiador desde que assumiu o comando da seleção, De la Fuente não apontou para os triunfos recentes. Em vez disso, o técnico espanhol destacou a lesão de longa duração sofrida pelo meio-campista do Barcelona Gavi, um episódio que abalou temporariamente o moral do elenco e deixou uma marca duradoura no grupo.







