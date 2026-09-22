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Muhammad Zaki
Traduzido por

'Foi horrível' - Luis de la Fuente revela cenas traumáticas no vestiário como o momento "mais difícil" de sua passagem pela Espanha após o devastador golpe da lesão do Barcelona

L. de la Fuente
Espanha
Barcelona
Gavi
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Técnico da Espanha, Luis de la Fuente falou sobre o impacto emocional da grave lesão no joelho de Gavi, classificando o episódio como o capítulo mais sombrio de sua passagem pelo comando da seleção. O treinador, de 63 anos, revelou as cenas angustiantes que aconteceram a portas fechadas, oferecendo um vislumbre do impacto profundo que o revés da estrela do Barcelona teve em todo o elenco nacional.

  • Campeãs do mundo voltam à ação

    A primeira pausa internacional da temporada chegou, com a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, voltando seu foco para a Liga das Nações da Uefa. Um contingente significativo de jogadores do Barcelona vai atuar por La Roja, enquanto a equipe busca dar sequência ao seu sucesso monumental recente no cenário global.

    Apesar do grande momento e de chegar aos compromissos com enorme confiança, a preparação provocou um momento de reflexão dura. Quando foi questionado pela imprensa para identificar o período mais desafiador desde que assumiu o comando da seleção, De la Fuente não apontou para os triunfos recentes. Em vez disso, o técnico espanhol destacou a lesão de longa duração sofrida pelo meio-campista do Barcelona Gavi, um episódio que abalou temporariamente o moral do elenco e deixou uma marca duradoura no grupo.



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    De la Fuente relembra cenas no vestiário

    Em entrevista à COPE, De la Fuente não se conteve ao relembrar o impacto emocional do grave revés do meio-campista. Ele enfatizou o quanto o elenco sentiu a perda.

    "A lesão de Gavi foi um momento duro para todos", revelou o técnico da Espanha. "Tivemos uma sensação de dor causada por um acidente, por perder uma pessoa querida para nós."

    O treinador de 63 anos então esclareceu o que aconteceu nos bastidores, descrevendo um elenco abalado se unindo em torno do companheiro atingido.

    "Se vocês tivessem visto a reação dos jogadores no vestiário, foi horrível", acrescentou De la Fuente. "Todos estavam abraçando e apoiando ele. Foi incrivelmente comovente."


  • Uma disputa acirrada por minutos no Barcelona

    Embora o jogador de 22 anos tenha concluído com sucesso sua reabilitação e esteja de volta aos gramados, sua situação atual em nível de clube apresenta um novo conjunto de desafios. Gavi está encontrando dificuldades para garantir tempo de jogo regular sob o comando do técnico Hansi Flick, em grande parte devido à intensa concorrência por vagas no elenco do Barcelona.

    O gigante catalão conta com um meio-campo repleto de opções, com Pedri firmemente estabelecido como titular absoluto e a chegada de Rodri no verão acrescentando ainda mais qualidade ao setor. Além disso, a boa fase de Fermin Lopez e Dani Olmo restringiu severamente as oportunidades de Gavi, reduzindo o aguerrido internacional espanhol a breves participações.


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    Superando contratempos para retomar seu lugar

    À medida que a temporada avança, Gavi enfrenta uma batalha difícil para reconquistar seu espaço no time titular de Flick. Lidando com os efeitos persistentes da lesão no joelho sofrida inicialmente em 2023 e com um revés posterior na última temporada, a falta de minutos em campo é um obstáculo frustrante, mas inevitável.

    O meio-campista agora precisa aproveitar cada minuto que receber para provar seu valor em um elenco extremamente inchado. Sua prioridade imediata será emendar atuações consistentes e recuperar de fato o ritmo de jogo no Camp Nou. Fazer isso é essencial não apenas para reacender sua carreira no clube, mas também para garantir que recupere seu status como figura central na dominante seleção espanhola de De la Fuente.

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