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'Foi horrível' - Luis de la Fuente revela cenas traumáticas no vestiário como o momento "mais difícil" de sua passagem pela Espanha após o devastador golpe da lesão do Barcelona
Campeãs do mundo voltam à ação
A primeira pausa internacional da temporada chegou, com a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, voltando seu foco para a Liga das Nações da Uefa. Um contingente significativo de jogadores do Barcelona vai atuar por La Roja, enquanto a equipe busca dar sequência ao seu sucesso monumental recente no cenário global.
Apesar do grande momento e de chegar aos compromissos com enorme confiança, a preparação provocou um momento de reflexão dura. Quando foi questionado pela imprensa para identificar o período mais desafiador desde que assumiu o comando da seleção, De la Fuente não apontou para os triunfos recentes. Em vez disso, o técnico espanhol destacou a lesão de longa duração sofrida pelo meio-campista do Barcelona Gavi, um episódio que abalou temporariamente o moral do elenco e deixou uma marca duradoura no grupo.
- AFP
De la Fuente relembra cenas no vestiário
Em entrevista à COPE, De la Fuente não se conteve ao relembrar o impacto emocional do grave revés do meio-campista. Ele enfatizou o quanto o elenco sentiu a perda.
"A lesão de Gavi foi um momento duro para todos", revelou o técnico da Espanha. "Tivemos uma sensação de dor causada por um acidente, por perder uma pessoa querida para nós."
O treinador de 63 anos então esclareceu o que aconteceu nos bastidores, descrevendo um elenco abalado se unindo em torno do companheiro atingido.
"Se vocês tivessem visto a reação dos jogadores no vestiário, foi horrível", acrescentou De la Fuente. "Todos estavam abraçando e apoiando ele. Foi incrivelmente comovente."
Uma disputa acirrada por minutos no Barcelona
Embora o jogador de 22 anos tenha concluído com sucesso sua reabilitação e esteja de volta aos gramados, sua situação atual em nível de clube apresenta um novo conjunto de desafios. Gavi está encontrando dificuldades para garantir tempo de jogo regular sob o comando do técnico Hansi Flick, em grande parte devido à intensa concorrência por vagas no elenco do Barcelona.
O gigante catalão conta com um meio-campo repleto de opções, com Pedri firmemente estabelecido como titular absoluto e a chegada de Rodri no verão acrescentando ainda mais qualidade ao setor. Além disso, a boa fase de Fermin Lopez e Dani Olmo restringiu severamente as oportunidades de Gavi, reduzindo o aguerrido internacional espanhol a breves participações.
- NurPhoto
Superando contratempos para retomar seu lugar
À medida que a temporada avança, Gavi enfrenta uma batalha difícil para reconquistar seu espaço no time titular de Flick. Lidando com os efeitos persistentes da lesão no joelho sofrida inicialmente em 2023 e com um revés posterior na última temporada, a falta de minutos em campo é um obstáculo frustrante, mas inevitável.
O meio-campista agora precisa aproveitar cada minuto que receber para provar seu valor em um elenco extremamente inchado. Sua prioridade imediata será emendar atuações consistentes e recuperar de fato o ritmo de jogo no Camp Nou. Fazer isso é essencial não apenas para reacender sua carreira no clube, mas também para garantir que recupere seu status como figura central na dominante seleção espanhola de De la Fuente.
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