“Foi ele quem cometeu os erros, não o técnico!” – Antonin Kinsky criticado por sua reação à substituição precoce na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid

Em entrevista à CBS Sports, o ex-atacante do Watford Deeney afirmou: “Todos nós já fomos substituídos quando um jogador foi expulso. Você se senta ao lado da sua equipe e enfrenta a situação juntos. Ele está passando por um momento difícil, você é arrastado... aliás, foi ele quem cometeu os erros, não o técnico, nem ninguém mais. O técnico faz a mudança, você tem que se sentar com a sua equipe.”

Quando questionado se Kinsky estava certo em esconder suas emoções das câmeras, Deeney reforçou: “Não, porque estamos em uma situação em que, como equipe e grupo, estamos nas trincheiras agora. Você não tem tempo para sentir pena de si mesmo, não tem tempo para ir e organizar seus pensamentos, estamos todos nisso.”