“Foi ele quem cometeu os erros, não o técnico!” – Antonin Kinsky criticado por sua reação à substituição precoce na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid
O pesadelo de Kinsky na capital
O jogador da seleção da República Tcheca, que chegou ao Tottenham vindo do Slavia Praga em janeiro de 2025, teve uma estreia europeia que ficará marcada na história pelos motivos errados. O Spurs sofreu três gols em menos de 15 minutos, marcando o recorde de time que mais cedo sofreu três gols em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Os erros de Kinsky, incluindo um passe mal executado e um mau desarme, forçaram o técnico interino Igor Tudor a recorrer a Guglielmo Vicario nos primeiros 20 minutos. Ele parecia visivelmente perturbado ao sair de campo, o que gerou um debate sobre as habilidades de gestão de Tudor. No entanto, o ex-atacante da Premier League Deeney liderou a defesa da comissão técnica, insistindo que a culpa é exclusivamente do goleiro.
Deeney não mede palavras
Em entrevista à CBS Sports, o ex-atacante do Watford Deeney afirmou: “Todos nós já fomos substituídos quando um jogador foi expulso. Você se senta ao lado da sua equipe e enfrenta a situação juntos. Ele está passando por um momento difícil, você é arrastado... aliás, foi ele quem cometeu os erros, não o técnico, nem ninguém mais. O técnico faz a mudança, você tem que se sentar com a sua equipe.”
Quando questionado se Kinsky estava certo em esconder suas emoções das câmeras, Deeney reforçou: “Não, porque estamos em uma situação em que, como equipe e grupo, estamos nas trincheiras agora. Você não tem tempo para sentir pena de si mesmo, não tem tempo para ir e organizar seus pensamentos, estamos todos nisso.”
“Destruiu a carreira dele”
Vários ex-goleiros saíram em defesa de Kinsky e questionaram a gestão de Tudor. Joe Hart foi particularmente veemente, criticando o técnico interino do Spurs depois que ele pareceu ignorar o goleiro tcheco ao sair de campo. O ex-goleiro da Inglaterra disse: “Ele passa por Tudor, e Tudor nem sequer o reconhece. Se isso é gestão de pessoas, estou pasmo. Ele fica parado ali e finge que nada aconteceu.” O sentimento foi ecoado pela lenda do Manchester United, Peter Schmeichel, que afirmou que Tudor “destruiu completamente a carreira” do goleiro.
A crise do Spurs se agrava com a aproximação da viagem a Anfield
Para piorar a situação do Spurs, o confronto da primeira mão das oitavas de final contra o Atlético resultou em uma dupla lesão, já que Cristian Romero e João Palhinha agora são dúvidas para o confronto deste fim de semana contra o Liverpool pela Premier League, após os dois se envolverem em uma colisão violenta. A possível perda dos líderes defensivos de Tudor chega no pior momento possível, já que o clube se prepara para uma viagem a Anfield e já conta com a ausência de Micky van de Ven, suspenso.
“É incrível”, comentou Tudor, incrédulo com o azar de sua equipe. “Terminamos o jogo e vemos os dois jogadores [saindo] e lá está Micky [Van de Ven], que está fora com um cartão vermelho [para a partida contra o Liverpool]. Parece que tudo está contra nós. É incrível.”
