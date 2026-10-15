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“Foi caótico!”: Vitinha revela detalhes da desavença entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e espera que o atacante afastado “volte”
Meio-campista se pronuncia sobre concentração conturbada da seleção
O meio-campista do Paris Saint-Germain revelou as tensões que vinham crescendo na seleção de Portugal após um desentendimento público entre Ronaldo e o técnico da seleção, Jesus. O assunto delicado voltou à tona depois que Vitinha marcou o terceiro gol de sua equipe em uma vitória arrasadora por 4 a 2 fora de casa sobre o Manchester City, pela Champions League. Embora relutasse em tomar partido, o meia não escondeu o desejo de ver o capitão de Portugal voltar a defender a seleção.
- HMB-Media
Vestiário quer uma solução rápida
Em entrevista na zona mista após a partida em Manchester, o meio-campista de Portugal adotou um tom diplomático para preservar a união do elenco. Ao falar sobre o desentendimento entre Ronaldo e Jesus, Vitinha disse à TNT Sports Brasil: "Foi uma pausa para as seleções caótica. Cheia de emoções. Da minha parte, só espero que tudo se resolva da melhor forma. Que ele volte e que tudo fique bem. A verdade é que é isso que todos nós queremos. Espero que ele volte e que tudo se resolva."
Promessas não cumpridas provocam abandono de treino
A disputa teve origem na decisão de Jesus de deixar Ronaldo no banco durante toda a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações, apesar de o atacante ter se aquecido por 30 minutos com o entendimento de que entraria em campo. Sentindo-se traído, Ronaldo divulgou um comunicado em 6 de outubro no qual detalhou as conversas particulares entre os dois e afirmou que o técnico descumpriu sua palavra duas vezes, inclusive ao não dar um esclarecimento prometido em uma entrevista coletiva após a partida. A frustração o levou a deixar a concentração da seleção em Copenhague antes do confronto contra a Dinamarca.
Apesar de ter pedido desculpas aos companheiros de equipe posteriormente, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou oficialmente Ronaldo sob suspensão provisória em 9 de outubro, tratando o caso disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa, de um a seis meses, além de uma multa significativa.
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Futuro incerto lança dúvidas sobre a janela de novembro
Com a suspensão provisória em vigor e a possibilidade de uma punição de seis meses para o atacante veterano, ainda não há sinal de trégua entre os dois, que mantêm suas posições. O impasse lança sérias dúvidas sobre os planos de Portugal para os compromissos internacionais do mês que vem. Vitinha, por sua vez, precisa voltar suas atenções aos compromissos pelo clube, já que o PSG se prepara para receber o Barcelona na próxima semana, em um confronto de peso pela Champions League.
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