A disputa teve origem na decisão de Jesus de deixar Ronaldo no banco durante toda a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações, apesar de o atacante ter se aquecido por 30 minutos com o entendimento de que entraria em campo. Sentindo-se traído, Ronaldo divulgou um comunicado em 6 de outubro no qual detalhou as conversas particulares entre os dois e afirmou que o técnico descumpriu sua palavra duas vezes, inclusive ao não dar um esclarecimento prometido em uma entrevista coletiva após a partida. A frustração o levou a deixar a concentração da seleção em Copenhague antes do confronto contra a Dinamarca.

Apesar de ter pedido desculpas aos companheiros de equipe posteriormente, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou oficialmente Ronaldo sob suspensão provisória em 9 de outubro, tratando o caso disciplinar como urgente. Pelas regras da federação, jogadores que não se apresentam para defender a seleção estão sujeitos a uma suspensão severa, de um a seis meses, além de uma multa significativa.