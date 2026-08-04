Ter Stegen iniciou oficialmente um novo capítulo em sua carreira depois de concluir uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Ajax. O goleiro alemão permanecerá em Amsterdã até 2027. Após o anúncio de sua chegada, Ter Stegen admitiu que as negociações demoraram mais do que o esperado, mas ficou feliz por finalmente concluir a transferência. O jogador de 34 anos explicou que as conversas com a diretoria do Ajax rapidamente o convenceram de que a mudança era a certa, apesar do peso emocional de deixar o Camp Nou após uma década de serviços prestados.

"Coisas boas levam tempo. No fim, tudo deu certo, e estou feliz por estar aqui", disse. "Quando falei pela primeira vez com Jordi Cruyff, senti imediatamente que era a opção certa. Conheço o técnico (Michel) e também conheço Daley Blind. Falei com eles sobre o projeto, e eles foram muito convincentes."