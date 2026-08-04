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'Foi a opção certa' - Marc-Andre ter Stegen fala sobre saída do Barcelona após concluir transferência por empréstimo para o Ajax
Um caminho complicado até Amsterdã
Ter Stegen iniciou oficialmente um novo capítulo em sua carreira depois de concluir uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Ajax. O goleiro alemão permanecerá em Amsterdã até 2027. Após o anúncio de sua chegada, Ter Stegen admitiu que as negociações demoraram mais do que o esperado, mas ficou feliz por finalmente concluir a transferência. O jogador de 34 anos explicou que as conversas com a diretoria do Ajax rapidamente o convenceram de que a mudança era a certa, apesar do peso emocional de deixar o Camp Nou após uma década de serviços prestados.
"Coisas boas levam tempo. No fim, tudo deu certo, e estou feliz por estar aqui", disse. "Quando falei pela primeira vez com Jordi Cruyff, senti imediatamente que era a opção certa. Conheço o técnico (Michel) e também conheço Daley Blind. Falei com eles sobre o projeto, e eles foram muito convincentes."
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Provando a forma física após dificuldades no Girona
Uma das maiores dúvidas em torno da chegada de Ter Stegen era sua condição física após uma campanha marcada por lesões durante seu período de empréstimo no Girona, o que levantou dúvidas sobre sua durabilidade a longo prazo no mais alto nível. O alemão deixou claro que está totalmente recuperado e pronto para voltar a jogar regularmente, afastando as preocupações de que seu corpo possa sofrer com as exigências da liga holandesa.
"No Barcelona eu comecei um pouco mais tarde do que no Ajax, mas estou treinando desde 2 de julho. Estou totalmente em forma e muito feliz por poder aproveitar o fato de estar em campo e jogar sem nenhum problema", confirmou.
A conexão com Frenkie de Jong
Durante a entrevista, o ex-companheiro de equipe Frenkie de Jong apareceu em um vídeo de boas-vindas para o goleiro, ilustrando o forte vínculo entre os dois jogadores, que passaram vários anos juntos no vestiário do Barcelona. Ter Stegen respondeu com um sorriso, reconhecendo a influência do meio-campista holandês em sua decisão de se mudar para a Holanda.
Para Ter Stegen, ter um amigo como De Jong em quem se apoiar para receber conselhos sobre a vida em Amsterdã tornou a transição muito mais tranquila do que uma mudança internacional típica. “Ele é meu agente! Frenkie conhece Amsterdã muito bem. Ele é sempre honesto, e as palavras dele me deram muita tranquilidade. É bom saber que estou em boas mãos”, comentou Ter Stegen.
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Um novo começo na Johan Cruyff Arena
Depois de perder seu lugar no Barcelona e passar por duas temporadas interrompidas por lesões, Ter Stegen vê o Ajax como a oportunidade perfeita para reconstruir sua carreira e recuperar seu status como um dos goleiros de elite da Europa. O veterano arqueiro está determinado a provar que seus melhores anos não ficaram para trás, mesmo ao entrar na reta final de sua carreira como jogador.
"Queremos levar o Ajax de volta ao topo. É um clube com enorme história e grande prestígio internacional. Estou confiante de que será uma boa temporada", concluiu Ter Stegen. "Sempre foi uma sensação especial vir jogar neste estádio. Sempre achei que era bonito. Agora estou muito feliz por chamar a Johan Cruyff Arena de minha casa."
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