AFP
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'Foi a decisão certa!' - Carlo Ancelotti defende convocação de Neymar para a Copa do Mundo enquanto lenda do Brasil se aposenta oficialmente do futebol internacional
Ancelotti mantém aposta em veterano
Neymar encerrou oficialmente sua ilustre carreira internacional de 16 anos. A decisão do jogador de 34 anos acontece na esteira de uma dolorosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. Apesar da queda precoce, o técnico do Brasil, Ancelotti, manteve-se firme ao afirmar que o ex-jogador do Barcelona mereceu seu lugar no voo para a América do Norte.
- (C)Getty Images
Frustração com a preparação física
O técnico italiano reconheceu os desafios enfrentados por Neymar, principalmente em relação ao ritmo de jogo e a uma distensão de grau 2 na panturrilha, que o fez perder os jogos de abertura da fase de grupos contra Marrocos e Haiti. "Acho que ele não contribuiu em nível técnico como se esperava que pudesse, porque não conseguiu", disse Ancelotti à ESPN. "Mas, em termos de atitude, foi uma atitude muito positiva. Tenho muito carinho por ele, agradeci pela atitude, pelo comportamento, e acho que foi a decisão certa incluí-lo na lista de 26 jogadores."
Embora o treinador tenha elogiado a liderança e o profissionalismo de Neymar nos bastidores, ele não escondeu a decepção em relação à condição física do astro antes do torneio.
"A única coisa que me incomodou é que Neymar poderia ter se preparado melhor durante esse período de preparação", acrescentou Ancelotti. "Ele poderia ter estado pronto para o jogo um em vez do jogo quatro. Essa foi a única parte decepcionante."
O início de uma nova era
Com seu talismânico camisa 10 agora fora de cena, Ancelotti está mirando uma reformulação total do programa antes da Copa do Mundo de 2030. A transição marca uma mudança significativa na filosofia do futebol brasileiro, afastando-se da dependência dos ícones dos anos 2010 e avançando em direção à próxima geração de talentos.
"Acho que jogadores como Neymar, que já comentou ontem, e com todo o respeito à decisão dele. Acredito que, na história, uma geração termina e outra tem de vir, e tem de ser melhor do que a anterior", afirmou o ex-técnico do Real Madrid.
- Getty Images Sport
Nova saída de veteranos é esperada
Neymar não é o único nome de peso com expectativa de deixar o cenário internacional. Ancelotti indicou que vários outros pilares da seleção brasileira também podem estar chegando ao fim da linha.
Questionado sobre o futuro de Casemiro, Danilo e Alex Sandro, Ancelotti deu uma resposta sincera sobre o elenco envelhecido. "Eu acho que sim. É um período que está chegando ao fim. Obviamente, temos que agradecer a todos eles, e tenho muito carinho por todos eles. Mas acho que a ideia de que um jogador com mais de 30 anos está acabado significa que temos que pensar no futuro.... Alguns desses jogadores vão estar lá, obviamente. Marquinhos, por exemplo. Alisson, vamos ver."
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