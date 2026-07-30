'Foi a decisão certa!' - Carlo Ancelotti defende convocação de Neymar para a Copa do Mundo enquanto lenda do Brasil se aposenta oficialmente do futebol internacional

O técnico italiano reconheceu os desafios enfrentados por Neymar, principalmente em relação ao ritmo de jogo e a uma distensão de grau 2 na panturrilha, que o fez perder os jogos de abertura da fase de grupos contra Marrocos e Haiti. "Acho que ele não contribuiu em nível técnico como se esperava que pudesse, porque não conseguiu", disse Ancelotti à ESPN. "Mas, em termos de atitude, foi uma atitude muito positiva. Tenho muito carinho por ele, agradeci pela atitude, pelo comportamento, e acho que foi a decisão certa incluí-lo na lista de 26 jogadores."

Embora o treinador tenha elogiado a liderança e o profissionalismo de Neymar nos bastidores, ele não escondeu a decepção em relação à condição física do astro antes do torneio.

"A única coisa que me incomodou é que Neymar poderia ter se preparado melhor durante esse período de preparação", acrescentou Ancelotti. "Ele poderia ter estado pronto para o jogo um em vez do jogo quatro. Essa foi a única parte decepcionante."