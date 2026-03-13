Protagonista do clássico vencido pelo Milan sobre o Inter, graças a uma assistência sua, Youssouf Fofana falou sobre isso e muito mais em uma entrevista concedida ao SportMediaset. Aqui estão as palavras do meio-campista rossonero.
Fofana: “Somos o Milan, temos que acreditar no Scudetto. Quero dar 20 assistências e tirar o trabalho do Leão. Eu trabalhava como mensageiro; aos 18 anos, queria desistir”
ASSIST A ESTUPINAN
"Há dois ou três anos venho treinando com o pé esquerdo e estou melhorando. Sempre procuro dar o passe que leva ao gol; vou tentar chegar a 20 (ele está com 13 assistências desde que chegou ao Milan, nota do editor) até o final da temporada, mesmo que o Leão não esteja muito contente porque estou tirando o trabalho dele", diz ele rindo.
OS PRIMEIROS PASSOS E A CARREIRA
“Comecei a jogar na rua. Há dez anos, ainda jogava em níveis baixos, minha família não tinha dinheiro, então comecei a trabalhar como entregador de pizza. Se naquela época me dissessem que eu me tornaria titular do Milan, disputando o Scudetto, eu não acreditaria. Não acreditava mais em um futuro como jogador profissional de futebol, só pensava em jogar com meus amigos. Cheguei a pensar em me aposentar por volta dos 18 anos. Então fiz um teste no Strasbourg, assinei o contrato e disse a mim mesmo que não deveria mais parar”.
"Somos o Milan, não preciso enviar mensagens: não cabe ao Fofana enviar mensagens, somos o Milan e isso basta para acreditarmos nisso".