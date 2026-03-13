“Comecei a jogar na rua. Há dez anos, ainda jogava em níveis baixos, minha família não tinha dinheiro, então comecei a trabalhar como entregador de pizza. Se naquela época me dissessem que eu me tornaria titular do Milan, disputando o Scudetto, eu não acreditaria. Não acreditava mais em um futuro como jogador profissional de futebol, só pensava em jogar com meus amigos. Cheguei a pensar em me aposentar por volta dos 18 anos. Então fiz um teste no Strasbourg, assinei o contrato e disse a mim mesmo que não deveria mais parar”.