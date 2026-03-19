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grafica cm goretzka bayern sfondo milan 2025 2026Getty Images

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Fofana não quer jogar como meio-campista central: o Milan está de olho em Goretzka. Gazzetta: todos os detalhes da possível negociação

A contratação do meio-campista completaria um trio de grande prestígio, ao lado de Modric e Rabiot

As declarações de Youssouf Fofana causaram grande repercussão: em entrevista ao L'Equipe, ele afirmou ter atuado pelo Milan em uma posição que não considera a sua, a de meio-campista direito, mas que, por causa disso, corre o risco de perder a Copa do Mundo. Essas declarações colocaram o mercado de transferências em destaque, e hoje a Gazzetta dello Sport sugere um nome de peso: Leon Goretzka, do Bayern de Munique.

“O contrato do alemão expira em junho e o clube já anunciou sua saída no final da temporada. Ele está, portanto, livre para negociar com outros clubes. O Milan está interessado, mas não se trata de uma operação simples. Goretzka, de fato, ganha atualmente 7 milhões de euros líquidos e, obviamente, também está na mira de outros times, entre eles a Juventus. Por sua vez, o Diavolo tem em mente oferecer-lhe um contrato de três anos no valor de 5 milhões mais bônus, em linha com os outros jogadores mais bem pagos do elenco”, diz a reportagem.

  • UM TRIO DE PRIMEIRA

    71 partidas na Liga dos Campeões entre Schalke 04 e Bayern: Goretzka seria uma aquisição de qualidade de vista o retorno ao futebol europeu de ponta. Físico e experiência, exatamente como Rabiot: Modric teria, assim, dois jogadores de exceção ao seu lado.

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  • Quem fica, quem sai

    Entre os jogadores que já fazem parte do elenco, Ricci e Jashari devem permanecer, enquanto Fofana e Loftus-Cheek podem estar prestes a deixar o clube. Isso também porque as negociações pela contrataçãode André, do Corinthians, continuam; uma transação que parecia estar quase fechada por 15 milhões de euros mais 2 milhões em bônus, antes da mudança de posição do clube paulista.

  • ALTERNATIVA KONE'

    Entre os nomes em destaque, destaca-se Ismael Koné, do Sassuolo, que vem apresentando um desempenho muito convincente até agora (5 gols em 26 partidas) em seu primeiro ano na Itália. O meio-campista canadense de origem marfinense é cobiçado por todos os grandes clubes da Série A e pode ser uma excelente aquisição para o futuro.

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