Fofana não quer jogar como meio-campista central: o Milan está de olho em Goretzka. Gazzetta: todos os detalhes da possível negociação

As declarações de Youssouf Fofana causaram grande repercussão: em entrevista ao L'Equipe, ele afirmou ter atuado pelo Milan em uma posição que não considera a sua, a de meio-campista direito, mas que, por causa disso, corre o risco de perder a Copa do Mundo. Essas declarações colocaram o mercado de transferências em destaque, e hoje a Gazzetta dello Sport sugere um nome de peso: Leon Goretzka, do Bayern de Munique.

“O contrato do alemão expira em junho e o clube já anunciou sua saída no final da temporada. Ele está, portanto, livre para negociar com outros clubes. O Milan está interessado, mas não se trata de uma operação simples. Goretzka, de fato, ganha atualmente 7 milhões de euros líquidos e, obviamente, também está na mira de outros times, entre eles a Juventus. Por sua vez, o Diavolo tem em mente oferecer-lhe um contrato de três anos no valor de 5 milhões mais bônus, em linha com os outros jogadores mais bem pagos do elenco”, diz a reportagem.