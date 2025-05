Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela 9ª rodada da competição

O Fluminense recebe o São Paulo na tarde desta quarta-feira (07), às 15h (de Brasília), no Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O Fluminense busca se recuperar da derrota sofrida para o Juventude na última rodada para não se complicar ainda mais na tabela e acabar entrando na zona de rebaixamento. Com oito pontos em oito jogos, o time das Laranjeiras ocupa a 15ª colocação, apenas um ponto à frente do Botafogo, que é o 18º.

Do outro lado, o São Paulo quer manter a sequência de bons resultados para continuar subindo na tabela. No momento, a equipe ocupa a oitava posição, a última dentro da zona de classificação para o mata-mata, com 12 pontos.