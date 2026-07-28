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Fluminense v Bolivar - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gabriel Marin

Fluminense acompanha investigação sobre cartão de Lucho Acosta e mantém meia à disposição

Fluminense
L. Acosta

Alerta por movimentação atípica em casa de apostas deu início à apuração, mas argentino segue treinando normalmente e nega qualquer envolvimento em manipulação

O Fluminense adota cautela diante da investigação envolvendo o meia Lucho Acosta após um alerta de possível manipulação relacionado ao cartão amarelo recebido pelo argentino na partida contra o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Apesar da apuração em andamento, o clube não recebeu qualquer indicação de culpa do atleta, que segue integrado ao elenco e permanece à disposição do técnico para a sequência da temporada.

A investigação ainda está em estágio inicial e foi motivada por um relatório preliminar que apontou uma movimentação considerada anormal no mercado de apostas esportivas. Até o momento, não há provas ou indícios que liguem Acosta a qualquer irregularidade, e o jogador nega qualquer participação em um suposto esquema de manipulação.

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  • FBL-LIBERTADORES-INDRIVADAVIA-FLUMINENSEAFP

    Alerta em apostas deu origem à investigação

    O caso começou após a casa de apostas Stake identificar um volume incomum de apostas relacionadas ao recebimento de um cartão amarelo por Lucho Acosta durante o confronto contra o Red Bull Bragantino.

    A empresa comunicou a Sportradar, responsável pelo monitoramento de possíveis manipulações em competições organizadas pela CBF e contratada pela Fifa. A partir desse alerta, as informações foram encaminhadas à Confederação Brasileira de Futebol, que deu início aos procedimentos de apuração.

    Neste momento, existe apenas um relatório preliminar com informações básicas sobre a suspeita. O próximo passo será a elaboração de um documento mais detalhado para verificar se há elementos suficientes para aprofundar a investigação. O alerta, por si só, funciona apenas como um gatilho para o início da análise e não representa prova de irregularidade.

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  • imago-sport-1077669602.jpgZUMA Press Wire

    Fluminense foi comunicado e mantém confiança no jogador

    O Fluminense recebeu a notificação de forma sigilosa no início da última semana, poucos dias antes do confronto contra o Grêmio, válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

    Mesmo após tomar conhecimento da situação, o clube optou por manter o planejamento normal. Lucho Acosta foi escalado como titular diante dos gaúchos, permaneceu em campo por 75 minutos e segue treinando normalmente com o restante do elenco.

    A tendência é que o argentino volte a iniciar entre os titulares nesta quarta-feira (29), quando o Tricolor recebe o Bahia, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    O meia, no entanto, entra em campo pendurado. Caso receba mais um cartão amarelo, cumprirá suspensão automática no clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 8 de agosto.

  • Lucho AcostaLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

    Cartão aconteceu durante confusão nos acréscimos

    O cartão amarelo que motivou o alerta foi aplicado aos 47 minutos do segundo tempo, durante uma confusão generalizada que interrompeu a partida entre Fluminense e Red Bull Bragantino por aproximadamente cinco minutos.

    O tumulto começou após uma falta cometida por Canobbio em Lucas Barbosa. Na sequência, o atacante do Bragantino empurrou o adversário, iniciando um princípio de confusão. Mesmo distante da jogada, Acosta correu em direção ao lance e empurrou Lucas Barbosa.

    Logo depois, o argentino foi empurrado por Gustavo Marques e Alix Vinícius e revidou contra Gustavo Marques. Antes disso, o meia já havia sofrido uma cotovelada no rosto, lance que provocou sangramento e resultou na expulsão de Sant'Anna, do Bragantino.

    Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda justificou a advertência aplicada ao camisa 32 do Fluminense com a seguinte descrição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".

    Ao fim da confusão, a arbitragem distribuiu três cartões amarelos e dois vermelhos.

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  • imago-sport-1074522567.jpgZUMA Press Wire

    Absolvição no STJD e renovação reforçam confiança

    Os desdobramentos da confusão também chegaram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Lucho Acosta foi denunciado pelos acontecimentos da partida, mas acabou absolvido, assim como o zagueiro Freytes. O atacante John Kennedy, por outro lado, recebeu suspensão de dois jogos.

    Enquanto a investigação sobre o alerta nas apostas segue seu curso, o Fluminense demonstra confiança no meia. Na última semana, o clube anunciou a renovação do contrato do argentino até o fim de 2029, reforçando a importância do jogador para o projeto esportivo.

    Contratado em agosto de 2025 junto ao FC Dallas, dos Estados Unidos, Lucho Acosta soma oito gols e nove assistências em 52 partidas pelo Tricolor. Agora, além da missão de ajudar a equipe na sequência da temporada, o camisa 32 aguarda o avanço das investigações para esclarecer definitivamente o caso.

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