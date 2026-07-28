Fluminense acompanha investigação sobre cartão de Lucho Acosta e mantém meia à disposição

O Fluminense adota cautela diante da investigação envolvendo o meia Lucho Acosta após um alerta de possível manipulação relacionado ao cartão amarelo recebido pelo argentino na partida contra o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Apesar da apuração em andamento, o clube não recebeu qualquer indicação de culpa do atleta, que segue integrado ao elenco e permanece à disposição do técnico para a sequência da temporada.

A investigação ainda está em estágio inicial e foi motivada por um relatório preliminar que apontou uma movimentação considerada anormal no mercado de apostas esportivas. Até o momento, não há provas ou indícios que liguem Acosta a qualquer irregularidade, e o jogador nega qualquer participação em um suposto esquema de manipulação.