O especialista em transferências Fabrizio Romano decidiu esclarecer a situação em torno de Wirtz e de uma possível transferência sensacional para o Chelsea neste verão. Rumores sugeriam que o novo técnico dos Blues, Xabi Alonso, estava ansioso para fechar um acordo com o jogador de 23 anos, com quem conquistou vários títulos durante o período em que trabalharam juntos no Bayer Leverkusen.

Abordando as especulações em seu canal no YouTube, Romano descartou a ideia de que uma transferência para Stamford Bridge esteja atualmente em andamento. O jornalista insistiu que, embora o vínculo entre o técnico e o jogador continue forte, nenhuma negociação formal tenha ocorrido entre os dois rivais da Premier League a respeito de uma transferência no verão.