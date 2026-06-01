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Florian Wirtz se reunirá com Xabi Alonso no Chelsea? Rumor bombástico de transferência ganha destaque, enquanto se especula sobre uma saída surpreendente do meia de 116 milhões de libras do Liverpool
Romano esclarece rumores sobre o interesse do Chelsea em Wirtz
O especialista em transferências Fabrizio Romano decidiu esclarecer a situação em torno de Wirtz e de uma possível transferência sensacional para o Chelsea neste verão. Rumores sugeriam que o novo técnico dos Blues, Xabi Alonso, estava ansioso para fechar um acordo com o jogador de 23 anos, com quem conquistou vários títulos durante o período em que trabalharam juntos no Bayer Leverkusen.
Abordando as especulações em seu canal no YouTube, Romano descartou a ideia de que uma transferência para Stamford Bridge esteja atualmente em andamento. O jornalista insistiu que, embora o vínculo entre o técnico e o jogador continue forte, nenhuma negociação formal tenha ocorrido entre os dois rivais da Premier League a respeito de uma transferência no verão.
- AFP
Ex-jogador do Leverkusen não será transferido neste verão
Apesar das notícias que afirmam que o Liverpool poderia estar aberto a uma venda caso conseguisse receber uma quantia próxima aos 116 milhões de libras (156 milhões de dólares) que gastou com Wirtz, Romano sugere que os Reds estão comprometidos com seu camisa 7. “Não, Florian Wirtz não vai deixar o Liverpool neste verão. A relação entre Xabi Alonso e Florian Wirtz é excelente, é claro. Eles venceram juntos e passaram momentos fantásticos juntos no Bayer Leverkusen, mas é só isso. Não há nada oficial, nenhuma negociação”, afirmou Romano.
O especialista italiano acrescentou ainda que a atual estratégia de contratações do Chelsea pode não se alinhar com tal transferência. “O Chelsea não está procurando esse tipo de jogador, e é importante mencionar que Florian Wirtz continua sendo uma peça importante do elenco do Liverpool. Eles acreditam que a próxima temporada pode ser a sua temporada de vermelho, então não há absolutamente nenhuma movimentação em torno de Florian Wirtz. Esqueça isso”, esclareceu.
Uma primeira temporada difícil em Anfield
Wirtz chegou a Merseyside no ano passado como a segunda contratação mais cara da história do clube, mas seu primeiro ano na Inglaterra acabou sendo um período de adaptação. Ele marcou sete gols e deu dez assistências em 49 partidas, mas teve dificuldades em alguns momentos com as exigências físicas da Premier League e foi alvo de críticas após jogos de grande repercussão, incluindo uma atuação discreta em Old Trafford. No entanto, a diretoria de Anfield continua confiante de que uma pré-temporada completa e um ano de adaptação farão com que o meia retorne à forma de nível mundial que exibiu na Alemanha.
- AFP
Uma nova era tática sob o comando de Iraola
Enquanto o Liverpool se prepara para a nova gestão do suposto futuro técnico Andoni Iraola, permanecem as dúvidas sobre como Wirtz se encaixará em um esquema mais direto e de alta intensidade. Ao contrário da abordagem baseada na posse de bola adotada pelos treinadores anteriores, o estilo de Iraola no Bournemouth se destacava pelo ritmo frenético e pela marcação homem a homem, o que gerou um debate sobre se o alemão tem uma função natural nesse esquema.