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Muhammad Zaki
Traduzido por

Florian Wirtz no Liverpool é “um enorme mal-entendido”, e os Reds são aconselhados a “desistir” de estrela de £ 116 milhões após início desastroso em Anfield

F. Wirtz
Liverpool
Premier League
D. Hamann

A contratação de peso de Florian Wirtz pelo Liverpool no verão passado está sendo classificada como um desastre total, já que o ex-jogador dos Reds Didi Hamann sugere que o clube deve se preparar para reduzir suas perdas. O internacional alemão não conseguiu corresponder ao seu enorme valor de mercado, gerando um intenso debate sobre se ele algum dia conseguirá se adaptar às exigências da Premier League.

  • Dificuldade para justificar o valor da transferência

    Wirtz chegou a Anfield por impressionantes £ 116 milhões há mais de um ano, mas sua adaptação ao futebol inglês esteve longe de ser tranquila. O meia alemão tem falhado de forma consistente em corresponder às expectativas, atraindo forte escrutínio por sua falta de impacto ofensivo desde que chegou ao clube.

    A pressão chegou ao ponto de ebulição após uma atuação desastrosa contra o Bournemouth no último fim de semana. O ídolo do clube Jamie Carragher destacou a atuação do meio-campista, expressando profunda preocupação com sua adequação a longo prazo às rigorosas exigências da Premier League.


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    Comentaristas fazem avaliação brutal

    Falando em seu podcast, Carragher deu um veredito devastador sobre a atuação recente do jogador. Observando que foi "uma das piores vezes em que o vi com a camisa do Liverpool", o ex-zagueiro questionou abertamente se Wirtz é realmente capaz de ter sucesso em Merseyside.

    O também comentarista e ex-meio-campista do Liverpool Dietmar Hamann ecoou essas duras críticas. Ao ser perguntado sobre qual jogador ele mais queria ver pela Alemanha durante a pausa internacional, respondeu: "O jogador que mais me interessa é Wirtz. Até os ingleses perceberam agora que o que aconteceu entre Liverpool e Wirtz parece um enorme mal-entendido."

    Hamann continuou sua crítica ao desempenho de seu compatriota, recusando-se a oferecer qualquer desculpa. "Teríamos de perguntar aos envolvidos. Só posso julgar o que vejo. E o que vejo é um jogador que custou muito dinheiro, jogou mal no ano passado e teve outro começo ruim neste ano", disse.


  • A paciência está se esgotando em Merseyside

    Quando um clube investe uma quantia de nove dígitos em uma contratação de peso, a exigência por retorno imediato é inegociável. Wirtz falhou drasticamente em oferecer um poder de decisão confiável no ataque, deixando a cúpula do Liverpool diante de um dilema complexo em relação ao seu futuro.

    Hamann acredita que o tempo está se esgotando rapidamente para que a estrela em dificuldade prove seu valor. "Quando você é contratado por tanto dinheiro, naturalmente querem que você faça a diferença no terço final do campo", afirmou Hamann. "Ele faz isso raramente demais."


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    Pausa para jogos de seleções oferece uma tábua de salvação

    Wirtz agora vai se afastar dos holofotes implacáveis do futebol de clubes para se juntar à seleção da Alemanha. Hamann observou que "será interessante ver como ele vai atuar, porque, se as coisas continuarem assim no Liverpool, eles acabarão encerrando isso."

    Em seu retorno a Anfield, o atacante enfrenta uma batalha difícil para salvar sua carreira na Premier League antes que o clube decida seguir o conselho de Hamann e oficialmente reduzir suas perdas.

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