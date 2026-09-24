Falando em seu podcast, Carragher deu um veredito devastador sobre a atuação recente do jogador. Observando que foi "uma das piores vezes em que o vi com a camisa do Liverpool", o ex-zagueiro questionou abertamente se Wirtz é realmente capaz de ter sucesso em Merseyside.

O também comentarista e ex-meio-campista do Liverpool Dietmar Hamann ecoou essas duras críticas. Ao ser perguntado sobre qual jogador ele mais queria ver pela Alemanha durante a pausa internacional, respondeu: "O jogador que mais me interessa é Wirtz. Até os ingleses perceberam agora que o que aconteceu entre Liverpool e Wirtz parece um enorme mal-entendido."

Hamann continuou sua crítica ao desempenho de seu compatriota, recusando-se a oferecer qualquer desculpa. "Teríamos de perguntar aos envolvidos. Só posso julgar o que vejo. E o que vejo é um jogador que custou muito dinheiro, jogou mal no ano passado e teve outro começo ruim neste ano", disse.



