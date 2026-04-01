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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Florian Wirtz está “pronto para enfrentar o desafio” no Liverpool, enquanto seu pai apoia o jogador da seleção alemã para superar as dificuldades em Anfield

F. Wirtz
Liverpool
Premier League
Suíça x Alemanha
Suíça
Alemanha
Amistosos
Alemanha x Gana
Gana
L. Karl
Bundesliga
J. Nagelsmann
Bayern de Munique

Florian Wirtz está finalmente encontrando seu ritmo no Liverpool, após um período inicial de adaptação que se seguiu à sua transferência de grande repercussão da Bundesliga. O pai do jogador da seleção alemã, Hans, revelou os sacrifícios físicos que seu filho fez para superar as exigências específicas do futebol inglês.

  • Superando a adaptação à Premier League

    Após uma transferência muito comentada para Anfield, Wirtz inicialmente teve dificuldades na adaptação ao futebol inglês. O meia passou por um longo período sem marcar gols enquanto se adaptava à intensidade da Premier League. No entanto, com quatro gols e três assistências no campeonato nacional, além de cinco participações em gols na Liga dos Campeões, muitos esperam que a maré esteja mudando.

    Em entrevista à RTL/ntv, seu pai explicou o processo: “Quando você começa um novo emprego, primeiro precisa se acostumar com os novos colegas e as novas condições de trabalho. Ele já está tão avançado agora que parece estar sobrevivendo à aventura.”

    O pai de Wirtz observou que levou vários meses para o jogador de 22 anos encontrar seu equilíbrio no ambiente fisicamente exigente da primeira divisão inglesa.

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  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    A transformação física compensa

    Para enfrentar os rigores da Premier League após sua transferência de grande repercussão do Bayer Leverkusen para o Liverpool no verão de 2025, Wirtz passou por uma transformação física direcionada. Seu pai revelou que o trabalho intensivo nos bastidores tem sido crucial para seu recente renascimento. O meia alemão dedicou bastante tempo ao aumento de sua força para competir com os robustos zagueiros da divisão.

    Hans Wirtz destacou essa mudança, afirmando: “Foi isso que ele fez nos primeiros meses e dá para perceber um pouco que ele ganhou massa muscular.”

  • Orientando a próxima geração

    O crescimento de Wirtz não se limita apenas ao seu desempenho no clube; sua liderança na seleção alemã também está evoluindo. Durante a recente pausa para os jogos internacionais, Wirtz acolheu sob sua proteção Lennart Karl, a sensação de 18 anos do Bayern de Munique. A dupla atuou em sintonia durante as vitórias da Alemanha sobre a Suíça e Gana, demonstrando uma química natural em campo.

    Wirtz pai ficou encantado ao ver seu filho atuando como mentor do estreante. Wirtz já havia se estabelecido como o jogador decisivo em campo contra a Suíça, marcando dois gols e dando duas assistências, enquanto Karl fez sua estreia internacional aos 63 minutos.

    “Vocês viram quando Lennart Karl entrou em campo e Florian jogou muito bem com ele”, observou Hans. “Foi uma recepção calorosa para Lennart. Isso me deixou muito satisfeito.” A parceria continuou contra Gana, onde Karl foi substituído no intervalo e Wirtz saiu de campo 15 minutos depois. “Acredito que é assim que se deve fazer”, acrescentou Hans. “É preciso integrar todos e, assim, a equipe também apresenta um bom desempenho.”

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Nagelsmann elogia a sintonia

    A sinergia entre Wirtz, do Liverpool, e Karl, jovem jogador do Bayern, já se tornou um pilar fundamental da estratégia de Julian Nagelsmann. Após a atuação magistral de Wirtz contra a Suíça, Nagelsmann elogiou a estreia “ousada, mas humilde” de Karl, destacando-a como uma das melhores impressões deixadas por um novato. Essa integração perfeita foi reforçada pelo ambiente acolhedor que Wirtz ajudou a criar em campo, com o técnico da seleção nacional elogiando o ritmo de trabalho de Karl e a “ótima impressão” que ele causou nas duas partidas.