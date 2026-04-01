Florian Wirtz está “pronto para enfrentar o desafio” no Liverpool, enquanto seu pai apoia o jogador da seleção alemã para superar as dificuldades em Anfield

Após uma transferência muito comentada para Anfield, Wirtz inicialmente teve dificuldades na adaptação ao futebol inglês. O meia passou por um longo período sem marcar gols enquanto se adaptava à intensidade da Premier League. No entanto, com quatro gols e três assistências no campeonato nacional, além de cinco participações em gols na Liga dos Campeões, muitos esperam que a maré esteja mudando.

Em entrevista à RTL/ntv, seu pai explicou o processo: “Quando você começa um novo emprego, primeiro precisa se acostumar com os novos colegas e as novas condições de trabalho. Ele já está tão avançado agora que parece estar sobrevivendo à aventura.”

O pai de Wirtz observou que levou vários meses para o jogador de 22 anos encontrar seu equilíbrio no ambiente fisicamente exigente da primeira divisão inglesa.