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Florian Wirtz diz aos jogadores do Liverpool que “devem” aos torcedores dos Reds, afirmando que não se classificar para a Liga dos Campeões não é uma opção
Mudando o foco para o campeonato
A trajetória europeia dos Reds chegou ao fim em Anfield na noite de terça-feira, quando o atual campeão, o PSG, garantiu uma vitória por 2 a 0 na partida das quartas de final, avançando com um placar agregado de 4 a 0. Apesar da decepção com a eliminação, Wirtz não perdeu tempo em redirecionar a atenção do time para as obrigações no campeonato nacional, onde a equipe de Arne Slot ocupa atualmente a quinta posição na tabela. A Premier League terá mais uma vez cinco vagas de classificação para a Liga dos Campeões, e Wirtz enfatizou a importância de garantir uma delas.
“O foco está totalmente voltado para o final da temporada no campeonato”, disse Wirtz ao site do clube. “Temos que jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, devemos isso ao clube e aos torcedores. Vamos dar o nosso melhor, como fizemos hoje, e esperamos conseguir, no mínimo, ficar entre os cinco primeiros.”
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Uma noite de oportunidades perdidas
Ao refletir sobre a segunda partida, o ex-jogador do Bayer Leverkusen elogiou o desempenho muito melhor e a atmosfera “incendiada” criada pela torcida da casa. O Liverpool pressionou forte para reverter a desvantagem de dois gols da primeira partida, mas uma defesa crucial de Marquinhos em Virgil van Dijk e um pênalti anulado pelo VAR frearam seu ímpeto.
“Tentamos de tudo”, disse Wirtz. “Acho que o estádio inteiro estava em chamas e os torcedores, parabéns a eles. Tentamos de tudo desde o primeiro minuto, mas precisávamos daquele único gol para dar início à reviravolta. Estava faltando apenas o gol. É assim no futebol – quando você não marca gols, não ganha jogos.”
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Frustração e margens clínicas
Apesar de ter criado melhores oportunidades após o intervalo, a incapacidade de converter a pressão em gols deixou os Reds vulneráveis a contra-ataques no final da partida, com dois gols de Ousmane Dembélé selando a vitória do PSG. Wirtz concluiu: “No primeiro tempo foi um pouco mais difícil criar oportunidades e, no segundo tempo, tivemos algumas boas chances, mas, no fim das contas, faltou aquele detalhe para marcarmos o gol. É frustrante, mas temos que aceitar e seguir em frente.”
A seguir: O clássico de Merseyside
A missão de garantir uma vaga entre os cinco primeiros começa imediatamente com uma partida decisiva contra o Everton, no Goodison Park, neste domingo. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição, com 52 pontos, mantendo uma vantagem crucial de quatro pontos sobre seu rival mais próximo, o Chelsea, à medida que a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões se aproxima do clímax. Para Wirtz, o foco está agora inteiramente na reta final, após o que tem sido uma temporada de estreia bastante irregular para o jogador da seleção alemã em Anfield.