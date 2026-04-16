Florian Wirtz diz aos jogadores do Liverpool que “devem” aos torcedores dos Reds, afirmando que não se classificar para a Liga dos Campeões não é uma opção

A trajetória europeia dos Reds chegou ao fim em Anfield na noite de terça-feira, quando o atual campeão, o PSG, garantiu uma vitória por 2 a 0 na partida das quartas de final, avançando com um placar agregado de 4 a 0. Apesar da decepção com a eliminação, Wirtz não perdeu tempo em redirecionar a atenção do time para as obrigações no campeonato nacional, onde a equipe de Arne Slot ocupa atualmente a quinta posição na tabela. A Premier League terá mais uma vez cinco vagas de classificação para a Liga dos Campeões, e Wirtz enfatizou a importância de garantir uma delas.

“O foco está totalmente voltado para o final da temporada no campeonato”, disse Wirtz ao site do clube. “Temos que jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, devemos isso ao clube e aos torcedores. Vamos dar o nosso melhor, como fizemos hoje, e esperamos conseguir, no mínimo, ficar entre os cinco primeiros.”