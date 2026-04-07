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Florian Wirtz discorda de Virgil van Dijk, já que o atacante insiste que o Liverpool não “desistiu” na goleada sofrida contra o Manchester City
Wirtz defende a atuação do Liverpool
As repercussões da goleada sofrida pelo Liverpool na FA Cup provocaram uma rara discordância pública dentro do vestiário. Após a derrota por 4 a 0, o capitão do clube, Van Dijk, fez uma avaliação contundente, sugerindo que seus companheiros de equipe poderiam ter desistido mentalmente à medida que o jogo se perdia. No entanto, Wirtz decidiu esclarecer a perspectiva dos jogadores antes da partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
Em declarações à imprensa na capital francesa, Wirtz admitiu não ter conhecimento dos comentários específicos do capitão, mas considerou que eles não refletiam com precisão a atitude da equipe. “Eu não sabia do que ele [Van Dijk] disse, mas acho que não concordaria diretamente, porque ainda tentamos criar chances para virar o jogo”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.
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Van Dijk critica seus companheiros do Liverpool
A tensão tem origem na entrevista sincera de Van Dijk após a partida, na qual ele questionou a resiliência do elenco. O zagueiro holandês ganhou as manchetes quando, desanimado, o capitão sugeriu que seus companheiros de equipe poderiam ter, de fato, deixado de lutar durante o segundo tempo. “Não se deve desistir, e talvez tenha sido isso que aconteceu em determinado momento”, admitiu o zagueiro após a partida.
Wirtz, que chegou ao clube no verão passado em uma transferência de 116 milhões de libras (154 milhões de dólares) vindo do Bayer Leverkusen, rebateu essa afirmação destacando os momentos finais da partida. “Quando o placar estava 3 a 0 ou 4 a 0, ainda tivemos algumas chances, mas não é do nosso padrão perder por 4 a 0 para o City”, observou ele.
Uma última chance de conquistar um título
Com as esperanças na copa nacional frustradas e a defesa do título da Premier League há muito encerrada, a Liga dos Campeões representa a última oportunidade do Liverpool de conquistar um troféu nesta temporada.
Wirtz acredita que a equipe precisa encontrar um novo nível de consistência para superar o atual campeão europeu, o PSG, nas duas partidas. Ele enfatizou que qualquer coisa menos do que uma atuação perfeita durante os 90 minutos em Paris os deixaria “sem chance”.
“Acreditamos em nós mesmos, temos um bom grupo com bons caráter e ótimos jogadores, além de um bom técnico que tenta nos preparar bem para o jogo”, acrescentou Wirtz.
Ele também sugeriu que ter a segunda partida em Anfield pode ser uma vantagem decisiva para os Reds.
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A pressão sobre Arne Slot aumenta
O técnico Arne Slot está sob crescente pressão, à medida que o desempenho do clube continua instável. Apesar dos resultados irregulares, o treinador mantém-se otimista de que o peso histórico do clube possa inspirar uma reviravolta.
Slot citou a reputação de longa data do Liverpool de realizar reviravoltas improváveis nas competições europeias, afirmando que “a resposta está na história do Liverpool”.
Em um alívio para o técnico, que está sob pressão, o atacante Alexander Isak deve retornar ao elenco como reserva após quatro meses de ausência devido a uma fratura na perna. Slot espera que o retorno do sueco possa trazer a eficiência que faltou no Etihad.