Florian Wirtz discorda de Virgil van Dijk, já que o atacante insiste que o Liverpool não “desistiu” na goleada sofrida contra o Manchester City

As repercussões da goleada sofrida pelo Liverpool na FA Cup provocaram uma rara discordância pública dentro do vestiário. Após a derrota por 4 a 0, o capitão do clube, Van Dijk, fez uma avaliação contundente, sugerindo que seus companheiros de equipe poderiam ter desistido mentalmente à medida que o jogo se perdia. No entanto, Wirtz decidiu esclarecer a perspectiva dos jogadores antes da partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Em declarações à imprensa na capital francesa, Wirtz admitiu não ter conhecimento dos comentários específicos do capitão, mas considerou que eles não refletiam com precisão a atitude da equipe. “Eu não sabia do que ele [Van Dijk] disse, mas acho que não concordaria diretamente, porque ainda tentamos criar chances para virar o jogo”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.