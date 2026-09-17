Ao ser perguntado se Wirtz tem sido um pouco azarado e o que precisa acontecer para evitar ser descartado, o ex-astro do Liverpool Murphy, que falava em parceria com a Snabbare, disse à GOAL: “Parece mesmo que sim. O contraponto a isso, claro, é que, se você fizer o suficiente, isso vai acontecer. E dá para argumentar que esses momentos não têm sido regulares o bastante.

“Mas ele teve um pouco de azar. Às vezes eu sinto isso quando o vejo jogar e penso: um gol anulado porque ele estava um centímetro impedido, ou ele dá um passe lindo para alguém que não finaliza, e de repente ele não recebe os elogios.

“Mas eu ouvi [Andoni] Iraola falar sobre isso e ele não parece obcecado pelos números. É sobre o que ele pode fazer pelo time. A realidade agora é outra. Ele está na segunda temporada. Não há desculpa. Ele precisa render.

“Eu sempre penso que, quando você joga em um quarteto ofensivo, ou como você quiser chamar, em um time no qual se espera que você crie e marque gols, os números são relevantes no fim da temporada. Realmente são. E ele precisa evoluir. Precisa ter um nível de desempenho mais alto do que tem no momento.

“Ele fez o pior jogo dele com a camisa do Liverpool nesta temporada contra o Fulham. Achei que foi displicente. E sabe de uma coisa? Independentemente do talento dele, e nós sabemos que ele é talentoso e tecnicamente brilhante, chega um momento com qualquer jogador, e isso aconteceu até com [Mohamed] Salah, embora eu saiba que haja diferenças perto do fim, em que o time tem que vir em primeiro lugar.

“Não acho que ele vá tirá-lo do time nas próximas semanas. Mas, se ele continuar nesse nível em que realmente não está impactando os jogos o suficiente, há muitos outros jogadores ali que podem ou devem receber uma oportunidade.

“Só porque ele foi contratado por muito dinheiro não significa que tenha de jogar automaticamente o tempo todo. Acho que essa é a conversa que tenho ouvido um pouco dos torcedores no momento.

“Acho que ele vai melhorar? Sim. Acho que ele vai ter uma temporada melhor? Sim, acho mesmo. Acho que vai, porque ele tem muita qualidade ao redor dele. Mas o nível em que está agora precisa subir. Se continuar como está agora, vai haver questionamentos no próximo mês ou nos próximos dois.”