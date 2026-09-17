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Florian Wirtz deu azar? Estrela de £ 116 mi do Liverpool não tem "desculpa" para fracassar na segunda temporada, enquanto ex-meio-campista dos Reds faz alerta sobre "pontos de interrogação"
Gols e assistências: o retrospecto de Wirtz no Liverpool
Wirtz somou apenas sete gols e 11 assistências em 54 partidas pelo Liverpool em todas as competições. Esses números foram mais do que dobrados quando brilhou pelo Bayer Leverkusen em equipes campeãs da Bundesliga.
Era esperado que esses feitos se repetissem na Premier League, mas a consistência tem se mostrado difícil de alcançar em Merseyside. Isso não é por falta de tentativa, com o meio-campista criativo fazendo o possível para reacender uma centelha perdida.
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A sorte nem sempre sorriu para Wirtz
A sorte nem sempre esteve ao lado dele, com oportunidades criadas para outros não sendo aproveitadas, com companheiros desperdiçando suas próprias chances. Wirtz também viu finalizações serem anuladas por impedimento.
Seus números poderiam ter sido melhores, mas não dá para ignorar o fato de que ele ainda não entregou o retorno exigido depois de ter sido contratado por £ 116 milhões (US$ 156 mi). A pressão não vai desaparecer, e há um limite para o tempo que o Liverpool pode esperar que um ativo caro finalmente dê resultado.
Por que Wirtz precisa oferecer mais à causa do Liverpool
Ao ser perguntado se Wirtz tem sido um pouco azarado e o que precisa acontecer para evitar ser descartado, o ex-astro do Liverpool Murphy, que falava em parceria com a Snabbare, disse à GOAL: “Parece mesmo que sim. O contraponto a isso, claro, é que, se você fizer o suficiente, isso vai acontecer. E dá para argumentar que esses momentos não têm sido regulares o bastante.
“Mas ele teve um pouco de azar. Às vezes eu sinto isso quando o vejo jogar e penso: um gol anulado porque ele estava um centímetro impedido, ou ele dá um passe lindo para alguém que não finaliza, e de repente ele não recebe os elogios.
“Mas eu ouvi [Andoni] Iraola falar sobre isso e ele não parece obcecado pelos números. É sobre o que ele pode fazer pelo time. A realidade agora é outra. Ele está na segunda temporada. Não há desculpa. Ele precisa render.
“Eu sempre penso que, quando você joga em um quarteto ofensivo, ou como você quiser chamar, em um time no qual se espera que você crie e marque gols, os números são relevantes no fim da temporada. Realmente são. E ele precisa evoluir. Precisa ter um nível de desempenho mais alto do que tem no momento.
“Ele fez o pior jogo dele com a camisa do Liverpool nesta temporada contra o Fulham. Achei que foi displicente. E sabe de uma coisa? Independentemente do talento dele, e nós sabemos que ele é talentoso e tecnicamente brilhante, chega um momento com qualquer jogador, e isso aconteceu até com [Mohamed] Salah, embora eu saiba que haja diferenças perto do fim, em que o time tem que vir em primeiro lugar.
“Não acho que ele vá tirá-lo do time nas próximas semanas. Mas, se ele continuar nesse nível em que realmente não está impactando os jogos o suficiente, há muitos outros jogadores ali que podem ou devem receber uma oportunidade.
“Só porque ele foi contratado por muito dinheiro não significa que tenha de jogar automaticamente o tempo todo. Acho que essa é a conversa que tenho ouvido um pouco dos torcedores no momento.
“Acho que ele vai melhorar? Sim. Acho que ele vai ter uma temporada melhor? Sim, acho mesmo. Acho que vai, porque ele tem muita qualidade ao redor dele. Mas o nível em que está agora precisa subir. Se continuar como está agora, vai haver questionamentos no próximo mês ou nos próximos dois.”
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Quando o Liverpool tomará uma decisão sobre Wirtz?
Parece improvável que o Liverpool tente negociar Wirtz no meio da temporada, quando a janela de transferências de inverno abrir, mas o clube pode determinar que essa é a melhor forma de levantar recursos que possam ser reinvestidos em outros setores.
As decisões sobre os planos de longo prazo podem ser adiadas até o próximo verão, sem grandes torneios para distrair, e um homem com a capacidade de destravar defesas fechadas espera já ter provado até lá que vale a pena mantê-lo e que pode corresponder ao potencial inegável.
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