Florian Lipowitz sofre mais um revés! Tadej Pogacar perde o brilho pela primeira vez no Tour de France após o drama envolvendo Vingegaard

Os grandes astros Pogacar e Vingegaard enfrentaram as dificuldades da 15ª etapa após uma noite involuntariamente curta. Controles antidoping sem aviso prévio tiraram os ciclistas profissionais do sono. Segundo o próprio Vingegaard, ele foi acordado às 2h; já no caso de Pogacar, os inspetores bateram à porta às 5h.

“Dormi bem, mas então bateram na porta. Foi uma grande surpresa para mim”, disse Vingegaard à Eurosport: “É bom que eles façam os testes. Mas, claro, isso afeta o desempenho antes de uma etapa como essa”, afirmou Vingegaard — sem ainda ter ideia do que estava por vir.

Pogacar afirmou ter dormido apenas quatro horas. “Definitivamente não foi nada legal ser acordado no meio de sonhos agradáveis”, disse Pogacar na largada, acrescentando: “Simplesmente não consegui voltar a dormir. Então, ouvi uns sucessos antigos do Eminem e preparei um café. Agora estou com um excesso de cafeína.”

Antes do segundo dia de descanso, na segunda-feira, não foi só a dupla de ponta, exausta, que precisou mobilizar as últimas forças. Como tem sido comum no Tour de 2026, o pelotão impôs um ritmo extremamente acelerado — apesar dos quase 4.000 metros de desnível no programa do dia. Inúmeras tentativas de fuga fracassaram; só na metade da corrida um grupo forte conseguiu se destacar, incluindo, mais uma vez, o candidato britânico ao top 10, Thomas Pidcock. Nenhum dos fugitivos conseguiu a vitória do dia.

A cerca de 20 km da chegada, todo o desenrolar do Tour sofreu uma reviravolta dramática: o bicampeão geral Vingegaard sofreu uma queda grave em uma rotatória ao se aproximar da subida final. O dinamarquês ficou deitado no asfalto, segurando o ombro direito. Pouco depois, ele entrou em uma ambulância, sentindo fortes dores. Del Toro também estava entre os ciclistas que caíram.

O grupo dos principais favoritos diminuiu o ritmo por um breve momento, mas logo voltou a acelerar. A decisão aconteceu na subida final de 11,3 quilômetros — com consequências para Lipowitz. Na estrada estreita que serpenteia pelos vilarejos do maciço de Bornes, o alemão já havia perdido contato com Pogacar e companhia sete quilômetros antes da chegada.

Pogacar, vencedor da 14ª etapa no sábado, Del Toro e Evenepoel seguiram juntos em direção à linha de chegada. O belga atacou; apenas Pogacar conseguiu acompanhá-lo, mas respondeu ao sprint com hesitação.