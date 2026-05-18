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Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Florentino Pérez presta uma homenagem especial à “lenda” Dani Carvajal, enquanto o Real Madrid confirma a saída do experiente lateral no final da temporada

D. Carvajal
Real Madrid
La Liga

O Real Madrid confirmou oficialmente que o capitão do clube, Dani Carvajal, encerrará sua brilhante trajetória de 23 anos no clube neste verão. O experiente zagueiro, que se tornou sinônimo da era moderna de domínio europeu do clube, deixará o time como jogador sem vínculo ao final da atual temporada.

  • Uma despedida lendária para um ícone do Real Madrid

    O anúncio marca o fim de um capítulo histórico para o Real Madrid, já que o clube e o jogador concordaram mutuamente em se separar quando o contrato dele expirar neste verão. Desde que ingressou na base em 2002, o espanhol passou 13 temporadas no time principal, consolidando-se como um dos jogadores mais condecorados da história do esporte. O clube expressou “gratidão e carinho por uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial” enquanto se prepara para uma transição na lateral-direita.

    A decisão do jogador de 34 anos de seguir em frente surge em meio a uma temporada em que lesões persistentes o limitaram a apenas 22 partidas em todas as competições. Tendo conquistado tudo o que era possível em nível nacional e internacional, incluindo a Euro 2024 e a Liga das Nações com a Espanha, Carvajal estaria buscando uma última aventura no exterior antes de encerrar sua carreira como jogador.




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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Florentino Pérez homenageia um ícone do clube

    O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, liderou as homenagens ao capitão que se despede, destacando sua importância para a identidade do clube. Pérez declarou ao site oficial do clube: “Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e de sua base. Sua imagem ao lado do nosso querido e inesquecível Alfredo Di Stéfano, lançando a primeira pedra da Ciudad Real Madrid, permanecerá para sempre nos corações de todos os madridistas e na história do nosso clube.”

    Pérez continuou destacando o caráter do homem que liderou o Los Blancos em várias épocas de ouro. Ele acrescentou: “Carvajal sempre exemplificou os valores do Real Madrid. Este é e sempre será o seu lar.” As palavras do presidente refletem o imenso prestígio que Carvajal possui, tendo feito parte do elenco por 23 anos, incluindo sua década de formação nas categorias de base.


  • Tradição e títulos europeus inigualáveis

    A coleção de troféus de Carvajal é impressionante, com a incrível marca de 27 títulos conquistados durante sua passagem pela capital. Ele é um dos únicos cinco jogadores da história a ter conquistado seis Copas da Europa, um feito que consolida seu lugar no panteão do futebol. Sua contribuição para a Liga dos Campeões foi reconhecida mais uma vez em 2024, quando foi eleito o Melhor Jogador da final após marcar um gol decisivo para garantir o título.

    Além de suas conquistas europeias, o lateral-direito se despede com seis Copas do Mundo de Clubes, cinco Supercopas da Europa, quatro títulos da La Liga, dois troféus da Copa del Rey e quatro Supercopas da Espanha. Individualmente, sua consistência foi recompensada com uma vaga no FIFPro World XI de 2024, provando que, mesmo em seus anos de veterano, ele permaneceu entre a elite mundial em sua posição.

  • Alexander-Arnold - CarvajalGetty/GOAL

    Planejando a era pós-Carvajal

    Embora a saída de um capitão seja sempre um acontecimento marcante, o Real Madrid já está bem preparado para o futuro após a contratação de Trent Alexander-Arnold no verão passado. A decisão de entregar a lateral direita ao lateral-direito inglês foi um fator determinante para que Carvajal optasse por buscar um novo desafio profissional em vez de assumir um papel menos importante no Bernabéu.

    A torcida local terá a oportunidade de demonstrar seu apreço neste sábado, durante a última partida da La Liga da temporada. Após 450 partidas e 14 gols pelo time principal, o jogador que subiu da base até o topo do futebol mundial receberá uma despedida digna de herói antes de embarcar no próximo capítulo de sua carreira.

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