Florentino Pérez presta uma homenagem especial à “lenda” Dani Carvajal, enquanto o Real Madrid confirma a saída do experiente lateral no final da temporada

O anúncio marca o fim de um capítulo histórico para o Real Madrid, já que o clube e o jogador concordaram mutuamente em se separar quando o contrato dele expirar neste verão. Desde que ingressou na base em 2002, o espanhol passou 13 temporadas no time principal, consolidando-se como um dos jogadores mais condecorados da história do esporte. O clube expressou “gratidão e carinho por uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial” enquanto se prepara para uma transição na lateral-direita.

A decisão do jogador de 34 anos de seguir em frente surge em meio a uma temporada em que lesões persistentes o limitaram a apenas 22 partidas em todas as competições. Tendo conquistado tudo o que era possível em nível nacional e internacional, incluindo a Euro 2024 e a Liga das Nações com a Espanha, Carvajal estaria buscando uma última aventura no exterior antes de encerrar sua carreira como jogador.











