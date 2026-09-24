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Florentino Pérez intervém! Real Madrid lança enorme ofensiva financeira para vencer o Barcelona na disputa pela joia do Manchester United, JJ Gabriel
Disputa por joia do Manchester United
A disputa para garantir a contratação da joia do United Gabriel está esquentando. O jogador de 15 anos e seu estafe decidiram firmemente não comprometer seu futuro com Old Trafford, dando início a uma enorme batalha de transferências por toda a Europa.
Embora Bayern de Munique e Paris Saint-Germain tenham demonstrado interesse sério, ambos foram informados de que a prioridade esportiva do adolescente é uma transferência para a Espanha. Como consequência, a guerra de ofertas se reduziu a um duelo direto entre os rivais do clássico Barcelona e Real Madrid.
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Madrid supera gigante catalão em oferta
Ao que tudo indica, Gabriel tem uma forte afinidade pessoal com o Barcelona e, nos últimos anos, foi filmado com frequência vestindo a camisa do clube catalão. No entanto, de acordo com o SPORT, a realidade financeira das negociações ameaça inviabilizar uma transferência para a Catalunha, já que a proposta do Madrid é significativamente superior à oferta do Barça.
O Real Madrid está desesperado para não perder outro grande talento. Após o impacto da transferência de Rodri neste verão, a cúpula de Florentino Perez está determinada a não ver outro promissor talento europeu ir para seu maior rival.
Apesar dessa desvantagem financeira, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, intensificou as conversas. O jogador e sua família visitaram Barcelona na semana passada, enquanto Deco teve uma reunião crucial com o agente de Gabriel, Ali Barat, no sábado.
Um caminho rápido para o estrelato
O contra-argumento do Barcelona ao pacote financeiro superior do Madrid se concentra inteiramente no projeto esportivo. O clube catalão está garantindo a Gabriel uma rápida progressão para a equipe principal, o que pode ser decisivo para um jogador que completa 16 anos em 6 de outubro.
Além disso, o Barça acredita que seu sistema tático é uma combinação perfeita para o adolescente. Gabriel tem técnica refinada e domina a posse de bola na área ao redor da grande área adversária, qualidades que se alinham perfeitamente ao estilo de jogo tradicional do clube.
A relação entre o clube e o representante do jogador também pode pesar na balança. Barat deve se tornar o novo assessor do capitão do Barcelona, Raphinha, uma nomeação que fortaleceu ainda mais sua relação de trabalho com Deco.
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Decisão final esperada em breve
No momento, Barat garantiu às partes interessadas que está apenas reunindo propostas para repassá-las a Gabriel e sua família. O agente iraniano já havia sido fotografado na sala da diretoria do Santiago Bernabéu durante a apresentação de Denzel Dumfries, destacando suas fortes conexões na capital espanhola.
No entanto, o desejo de Gabriel de vestir a camisa do Barcelona e o claro apreço do clube pelo jogador podem, no fim das contas, pesar mais do que o poder financeiro do Madrid. Com ofertas de elite dos dois lados agora firmemente na mesa, a situação está evoluindo rapidamente.
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