Ao que tudo indica, Gabriel tem uma forte afinidade pessoal com o Barcelona e, nos últimos anos, foi filmado com frequência vestindo a camisa do clube catalão. No entanto, de acordo com o SPORT, a realidade financeira das negociações ameaça inviabilizar uma transferência para a Catalunha, já que a proposta do Madrid é significativamente superior à oferta do Barça.

O Real Madrid está desesperado para não perder outro grande talento. Após o impacto da transferência de Rodri neste verão, a cúpula de Florentino Perez está determinada a não ver outro promissor talento europeu ir para seu maior rival.

Apesar dessa desvantagem financeira, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, intensificou as conversas. O jogador e sua família visitaram Barcelona na semana passada, enquanto Deco teve uma reunião crucial com o agente de Gabriel, Ali Barat, no sábado.