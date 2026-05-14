Apesar de o Real ter ficado em segundo lugar atrás do Barcelona na La Liga e ter sido eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final pelo segundo ano consecutivo, Pérez se recusou a culpar Mbappé. O atacante francês, que ainda tem chances de conquistar a Chuteira de Ouro da Liga e quase certamente será o artilheiro da Liga dos Campeões, tem sido alvo de intenso escrutínio devido ao fraco desempenho da equipe tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. Pérez também estaria, em particular, frustrado com o comportamento do atacante durante sua recente ausência por lesão.

“Não falo com os jogadores sobre o técnico. Só falo sobre eles com suas famílias. Não falo com Mbappé. Cumprimento-os nos treinos”, disse Pérez em uma longa entrevista à La Sexta.