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Florentino Pérez insiste que Kylian Mbappé é o “melhor jogador” do Real Madrid, em uma defesa veemente do atacante, que vem sendo alvo de críticas
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Perez se recusa a culpar Mbappé
Apesar de o Real ter ficado em segundo lugar atrás do Barcelona na La Liga e ter sido eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final pelo segundo ano consecutivo, Pérez se recusou a culpar Mbappé. O atacante francês, que ainda tem chances de conquistar a Chuteira de Ouro da Liga e quase certamente será o artilheiro da Liga dos Campeões, tem sido alvo de intenso escrutínio devido ao fraco desempenho da equipe tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. Pérez também estaria, em particular, frustrado com o comportamento do atacante durante sua recente ausência por lesão.
“Não falo com os jogadores sobre o técnico. Só falo sobre eles com suas famílias. Não falo com Mbappé. Cumprimento-os nos treinos”, disse Pérez em uma longa entrevista à La Sexta.
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Apoio presidencial ao francês
No entanto, Pérez continua convicto de que o ex-jogador do Paris Saint-Germain é a figura de destaque do elenco atual. O presidente deixou clara sua posição: “Mbappé é o melhor jogador do Real Madrid neste momento. Há aspectos que precisamos melhorar, mas não vou me envolver nisso. Acho que ele entendeu o que é o Real Madrid. Ele marcou muitos gols.”
A Física e a Copa do Mundo de Clubes
Refletindo sobre uma campanha decepcionante em 2025-26, na qual o Real Madrid foi eliminado pelo Albacete na Copa del Rey e pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões, Pérez identificou a principal causa.
“A origem disso está na Copa do Mundo de Clubes. Não conseguimos recuperar o aspecto físico, jogamos a cada três dias e não cuidamos da parte física”, explicou Pérez.
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E agora?
Pérez também se pronunciou sobre os rumores de uma divisão irreparável no elenco do Real Madrid, após uma semana em que Federico Valverde e Aurélien Tchouameni foram punidos por uma suposta briga no vestiário. O presidente do clube expressou sua preocupação com o fato de os incidentes no elenco vazarem para a imprensa antes que qualquer medida interna pudesse ser tomada, acrescentando: “Nós sabemos disso, ou suspeitamos. Trazer isso à tona para dividir o Real Madrid... Isso deveria ficar no vestiário.”
O Madrid enfrentará o Real Oviedo, o Sevilla e o Athletic Club em seus três últimos jogos da campanha da La Liga sob o comando de Álvaro Arbeloa, mas resta saber se Mbappé se recuperará da lesão a tempo de participar.