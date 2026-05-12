Florentino Pérez evita se pronunciar sobre o retorno de José Mourinho ao Real Madrid ao convocar eleições presidenciais e abrir espaço para a disputa pelo controle do Santiago Bernabéu

Em uma rara e muito aguardada aparição diante da imprensa, Pérez confirmou que deu início ao processo para a eleição da diretoria do Real Madrid.

O anúncio chega ao final de uma campanha que muitos descreveram como um desastre histórico, com o clube sem conseguir conquistar nenhum título importante, passando por uma série de trocas de treinadores e enfrentando conflitos internos no elenco.

Pérez abordou formalmente o cronograma para a próxima votação, declarando: “Solicitei à comissão eleitoral que inicie o processo para dar início às eleições para a diretoria, para as quais nós, esta Diretoria, nos candidataremos. Estou convocando-os para que todos saibam que as eleições estão abertas a todos, que podem se candidatar como eu fiz. Não dou palestras, não vou aonde preciso estar sob os holofotes.”



