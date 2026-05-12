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Florentino Pérez evita se pronunciar sobre o retorno de José Mourinho ao Real Madrid ao convocar eleições presidenciais e abrir espaço para a disputa pelo controle do Santiago Bernabéu
Perez confirma que o processo eleitoral já começou
Em uma rara e muito aguardada aparição diante da imprensa, Pérez confirmou que deu início ao processo para a eleição da diretoria do Real Madrid.
O anúncio chega ao final de uma campanha que muitos descreveram como um desastre histórico, com o clube sem conseguir conquistar nenhum título importante, passando por uma série de trocas de treinadores e enfrentando conflitos internos no elenco.
Pérez abordou formalmente o cronograma para a próxima votação, declarando: “Solicitei à comissão eleitoral que inicie o processo para dar início às eleições para a diretoria, para as quais nós, esta Diretoria, nos candidataremos. Estou convocando-os para que todos saibam que as eleições estão abertas a todos, que podem se candidatar como eu fiz. Não dou palestras, não vou aonde preciso estar sob os holofotes.”
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Silêncio sobre Mourinho e a comissão técnica
Embora a torcida do Real Madrid esteja ansiosa por notícias sobre quem comandará o time na próxima temporada, após as passagens de Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, Pérez não quis dar detalhes.
Quando questionado especificamente sobre a possibilidade de Mourinho retornar à capital espanhola para restaurar a ordem, o presidente permaneceu evasivo sobre seus planos táticos para o verão.
“Quanto à chegada de Mourinho, ainda não estamos nessa fase do processo; estamos focados em garantir que o Real Madrid pertença aos seus sócios. Quero discutir isso com eles, deixá-los se manifestar, deixá-los me contar o que fizeram pelo Real Madrid em suas vidas”, explicou Pérez. Ele acrescentou ainda: “Não vou falar sobre treinadores ou jogadores. Estou concorrendo para devolver os ativos do clube aos seus sócios.”
Defender a instituição contra críticas externas
O presidente aproveitou a ocasião para lançar uma defesa veemente de seu histórico, sugerindo que certos setores da mídia estão tentando desestabilizar o clube. Pérez destacou seu histórico de estabilização financeira e sucesso, posicionando-se como a única pessoa capaz de proteger o clube de interesses externos e de “campanhas absurdas” que visam sua destituição.
“Estão tirando isso deles, pelo que vejo todos os dias, por causa de alguns jornalistas que querem que eu saia”, afirmou Pérez. “Não só não vou sair, como estou concorrendo às eleições porque quero que o Real Madrid continue pertencendo aos seus sócios. Concorri há 26 anos e tive que pagar aqueles que não estavam sendo pagos e defender a instituição. Tenho que pôr um fim a essa campanha absurda contra o Real Madrid. Nunca houve um Real Madrid mais glorioso na história. Fui eleito o melhor presidente da história do clube e da história de todos os clubes.”
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Desafiando os rivais a darem um passo à frente
Apesar da ausência de um adversário imediato, Perez insistiu que a eleição é uma oportunidade legítima para que aqueles que criticam sua liderança apresentem suas candidaturas. Ele atacou detratores anônimos e críticos específicos.
“Estou convocando eleições este ano para que haja candidatos. Aquele homem que fala com as empresas de energia elétrica e tem sotaque sul-americano, que se candidate. Um sotaque mexicano. Dizem que somos muito ruins, que somos uma ditadura. Que esse homem de quem estamos falando se candidate, e qualquer outro que queira”, disse Perez.
Ele concluiu: “Florentino não vai sair até que os sócios queiram que ele saia. Quem quiser concorrer deve concorrer e dizer que vai fazer melhor. Foi o que eu fiz antes de 2000, quando os mortos votavam. Vamos voltar àquela época? Não. Estamos trabalhando para melhorar o futebol e o Real Madrid, e vamos conquistar muitas coisas.”