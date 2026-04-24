Florentino Pérez está pronto para tomar uma decisão impopular sobre Álvaro Arbeloa, em meio aos rumores que ligam o Real Madrid a José Mourinho, Jürgen Klopp e Didier Deschamps

Embora Arbeloa tenha minimizado as disputas internas e tenha contrato até 2027, a convicção do presidente de que é necessário um sucessor de nível mundial criou uma divisão dentro da diretoria. Vários membros da diretoria argumentam que o técnico de 43 anos merece uma pré-temporada completa para implementar sua visão de longo prazo e reconstruir o elenco.

Abordando a tensão atual e a postura isolada do presidente, o jornalista Jorge C. Picon escreveu no X: “Há alguns membros da diretoria ou pessoas próximas a ela que gostariam que Arbeloa permanecesse no cargo. O problema para o técnico é que, neste momento, Florentino Pérez é quem entende mais claramente que uma mudança no cargo é necessária.”