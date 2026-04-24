AFP
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Florentino Pérez está pronto para tomar uma decisão impopular sobre Álvaro Arbeloa, em meio aos rumores que ligam o Real Madrid a José Mourinho, Jürgen Klopp e Didier Deschamps
A diretoria do Bernabéu enfrenta divisões internas
Perez teria decidido que é necessária uma mudança na direção após uma temporada sem títulos, na qual o Real Madrid ficou nove pontos atrás do Barcelona na La Liga. Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro de 2026, tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, apesar de manter um relacionamento harmonioso com seus jogadores. O presidente continua firme na decisão de nomear um técnico mais experiente, acreditando que a atual taxa de vitórias é insuficiente para os elevados padrões do clube.
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O presidente está sozinho na decisão de demissão
Embora Arbeloa tenha minimizado as disputas internas e tenha contrato até 2027, a convicção do presidente de que é necessário um sucessor de nível mundial criou uma divisão dentro da diretoria. Vários membros da diretoria argumentam que o técnico de 43 anos merece uma pré-temporada completa para implementar sua visão de longo prazo e reconstruir o elenco.
Abordando a tensão atual e a postura isolada do presidente, o jornalista Jorge C. Picon escreveu no X: “Há alguns membros da diretoria ou pessoas próximas a ela que gostariam que Arbeloa permanecesse no cargo. O problema para o técnico é que, neste momento, Florentino Pérez é quem entende mais claramente que uma mudança no cargo é necessária.”
Campanha sem títulos sela o destino
A realidade estatística da gestão de Arbeloa tornou sua posição cada vez mais insustentável, já que o espanhol registrou 14 vitórias e sete derrotas nos 22 jogos que comandou. A temporada do Real Madrid desmoronou após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, a surpreendente eliminação da Copa do Rei para o Albacete e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Consequentemente, Pérez começou a explorar alternativas de elite, incluindo José Mourinho, Jürgen Klopp, Deschamps, Mauricio Pochettino e Lionel Scaloni.
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Prazo final em junho para a seleção de gestores
Espera-se uma decisão definitiva sobre o futuro de Arbeloa em junho, assim que o clube puder avaliar completamente a disponibilidade de seus principais alvos e a opinião coletiva da diretoria. O Real Madrid precisa enfrentar os jogos restantes da La Liga com poucas esperanças de alcançar o Barcelona, concentrando-se, em vez disso, na estabilidade interna antes de uma provável reestruturação no verão. A próxima janela de transferências será crucial, já que qualquer nova contratação exigirá um apoio significativo para diminuir a diferença em relação aos rivais catalães.