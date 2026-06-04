Florentino Pérez CONFIRMA as primeiras contratações do Real Madrid e dá notícias sobre o futuro de Vinícius Júnior

Pérez fez uma declaração sensacional sobre a atividade de transferências do Real Madrid, afirmando que o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, será jogador dos Blancos na próxima temporada, caso ele mantenha a presidência. O acordo prevê que o jogador da seleção francesa, de 27 anos, se transfira para a capital espanhola como jogador sem contrato, após o término de seu contrato em Anfield.

Em entrevista ao Diario AS, Perez expressou sua confiança, dizendo: “Estamos trabalhando em todas essas contratações. Posso garantir que, se eu continuar como presidente do Real Madrid, um dos melhores zagueiros do mundo, Konate, estará jogando pelo Real Madrid a partir da próxima temporada. E ele não será o único zagueiro de ponta a se juntar a nós se eu permanecer no comando do Real Madrid.”

O presidente também confirmou que José Mourinho é o escolhido para comandar a equipe do banco de reservas, observando: “Mourinho é um dos grandes treinadores do mundo e foi muito importante para o Real Madrid durante o tempo que passou conosco. Ele foi o treinador daquela famosa temporada em que quebramos recordes no campeonato. Ele levou a equipe a níveis muito altos de competitividade e isso foi muito importante para tudo o que foi conquistado depois. Mourinho e Konate são as minhas primeiras contratações.”