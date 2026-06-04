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Florentino Pérez CONFIRMA as primeiras contratações do Real Madrid e dá notícias sobre o futuro de Vinícius Júnior
Perez confirma a contratação de Konaté e o retorno de Mourinho
Pérez fez uma declaração sensacional sobre a atividade de transferências do Real Madrid, afirmando que o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, será jogador dos Blancos na próxima temporada, caso ele mantenha a presidência. O acordo prevê que o jogador da seleção francesa, de 27 anos, se transfira para a capital espanhola como jogador sem contrato, após o término de seu contrato em Anfield.
Em entrevista ao Diario AS, Perez expressou sua confiança, dizendo: “Estamos trabalhando em todas essas contratações. Posso garantir que, se eu continuar como presidente do Real Madrid, um dos melhores zagueiros do mundo, Konate, estará jogando pelo Real Madrid a partir da próxima temporada. E ele não será o único zagueiro de ponta a se juntar a nós se eu permanecer no comando do Real Madrid.”
O presidente também confirmou que José Mourinho é o escolhido para comandar a equipe do banco de reservas, observando: “Mourinho é um dos grandes treinadores do mundo e foi muito importante para o Real Madrid durante o tempo que passou conosco. Ele foi o treinador daquela famosa temporada em que quebramos recordes no campeonato. Ele levou a equipe a níveis muito altos de competitividade e isso foi muito importante para tudo o que foi conquistado depois. Mourinho e Konate são as minhas primeiras contratações.”
- (C)Getty Images
São revelados os detalhes do contrato e o acordo com Dumfries
Com os anúncios oficiais iminentes, relatos sugerem que a documentação para essas transferências importantes já está pronta. De acordo com Fabrizio Romano, Konaté assinou um contrato de quatro anos na noite de quarta-feira — uma transferência aparentemente confirmada por Aurélien Tchouameni, que curtiu a publicação de Romano nas redes sociais. Konate, por sua vez, já se despediu com emoção dos torcedores do Liverpool, admitindo que era hora de um “novo desafio e um novo capítulo” após não ter chegado a um acordo para a renovação do contrato em Anfield. O ex-zagueiro do RB Leipzig não é a única contratação de destaque que está sendo cogitada. As mesmas notícias indicam que a estrela da Inter, Denzel Dumfries, também deve se juntar ao time, após ter assinado contrato com o Real Madrid.
A situação de Vinícius Júnior
Em meio ao entusiasmo com as novas contratações, Pérez também reservou um momento para falar sobre o futuro do atual astro Vinícius Júnior. Apesar dos rumores que ligavam o brasileiro a uma possível saída, o presidente foi claro quanto às intenções do atacante. “Vini é um dos melhores jogadores do mundo e está muito feliz por ser jogador do Real Madrid. Ele foi decisivo na conquista das duas últimas Ligas dos Campeões e ainda tem um ano de contrato. Ainda há tempo, mas garanto que Vinicius quer ficar no Real Madrid e eu quero que ele fique”, acrescentou.
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A pressão eleitoral e uma nova era
Esses anúncios bombásticos chegam poucos dias antes de 100 mil sócios do clube votarem na eleição presidencial, na qual Pérez enfrenta a concorrência de Enrique Riquelme — que recentemente afirmou que Erling Haaland quer se juntar ao clube, apesar da firme negação por parte da equipe do atacante. Enquanto o clube busca se recuperar de uma temporada sem títulos, a promessa de Konate, Dumfries e o retorno de Mourinho serve como uma mensagem poderosa para aqueles que irão às urnas.