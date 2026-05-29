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Florentino Pérez afirma que ainda não conversou com José Mourinho sobre o retorno ao Real Madrid, tendo DOIS treinadores em mente para substituir Álvaro Arbeloa
Pérez fala sobre a busca por um novo técnico para o Real Madrid
Pérez revelou que o Real Madrid está prestes a decidir quem será o sucessor de Arbeloa. Em entrevista à Televisión Española, o presidente do clube madrilenho admitiu que já tem dois candidatos preferidos em mente, enquanto o clube se prepara para um novo capítulo. Ele também foi questionado diretamente sobre a possibilidade de Mourinho retornar ao Santiago Bernabéu.
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Perez se pronuncia sobre os rumores envolvendo Mourinho
Ao elogiar o técnico português, ele esclareceu que ainda não houve nenhuma conversa formal. O presidente confirmou que está avaliando ativamente suas opções. Pérez disse: “Estou pensando nisso. Tenho algum nome em mente? Dois. Mourinho? Ele é um bom técnico, sem dúvida. Não vou anunciar nada porque ainda não falei com ele.”
Perez assume uma postura firme em relação às questões do clube e às críticas às eleições
O presidente do Real Madrid também atacou seu rival na disputa pela presidência, Riquelme. Pérez se apresentou como uma figura que protege o clube da instabilidade, comparando repetidamente seus rivais à era de Ramón Calderón.
“Amo muito o Real Madrid e, quando vejo que estão indo atrás disso, aqui estou eu”, acrescentou. “Estava detectando um movimento obscuro que visava desestabilizar o clube por meu intermédio. E como ainda acredito nos sócios, convoquei eleições.
E quando vejo a outra candidatura, verifica-se que são as mesmas pessoas da época de Calderón, que foi o período mais sinistro da história do Real Madrid. Além disso, dizem que este homem (referindo-se a Riquelme) contraiu um empréstimo a 54% de juros anuais. Como é que alguém pode pedir isso? E não estou inventando isso. Parece que ele veio para cá porque precisa do clube para seus próprios negócios.”
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A hora da decisão se aproxima em Madri
Espera-se agora que o Real Madrid intensifique a busca por um substituto para Arbeloa, enquanto continuam as especulações em torno de Mourinho e de outros candidatos. No entanto, a atenção se voltará primeiro para a eleição presidencial do clube, marcada para 7 de junho. O resultado poderá determinar quem será o próximo técnico da equipe.