Florentino Pérez afirma que ainda não conversou com José Mourinho sobre o retorno ao Real Madrid, tendo DOIS treinadores em mente para substituir Álvaro Arbeloa

O presidente do Real Madrid também atacou seu rival na disputa pela presidência, Riquelme. Pérez se apresentou como uma figura que protege o clube da instabilidade, comparando repetidamente seus rivais à era de Ramón Calderón.

“Amo muito o Real Madrid e, quando vejo que estão indo atrás disso, aqui estou eu”, acrescentou. “Estava detectando um movimento obscuro que visava desestabilizar o clube por meu intermédio. E como ainda acredito nos sócios, convoquei eleições.

E quando vejo a outra candidatura, verifica-se que são as mesmas pessoas da época de Calderón, que foi o período mais sinistro da história do Real Madrid. Além disso, dizem que este homem (referindo-se a Riquelme) contraiu um empréstimo a 54% de juros anuais. Como é que alguém pode pedir isso? E não estou inventando isso. Parece que ele veio para cá porque precisa do clube para seus próprios negócios.”