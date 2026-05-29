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Yosua Arya

Traduzido por

Florentino Pérez afirma que ainda não conversou com José Mourinho sobre o retorno ao Real Madrid, tendo DOIS treinadores em mente para substituir Álvaro Arbeloa

Real Madrid
La Liga
J. Mourinho

Florentino Pérez confirmou que está considerando dois candidatos para substituir Álvaro Arbeloa no Real Madrid. O presidente do clube também se pronunciou sobre as especulações quanto a um possível retorno de José Mourinho, ao mesmo tempo em que dirigiu duras críticas ao seu rival nas eleições, Enrique Riquelme.

  • Pérez fala sobre a busca por um novo técnico para o Real Madrid

    Pérez revelou que o Real Madrid está prestes a decidir quem será o sucessor de Arbeloa. Em entrevista à Televisión Española, o presidente do clube madrilenho admitiu que já tem dois candidatos preferidos em mente, enquanto o clube se prepara para um novo capítulo. Ele também foi questionado diretamente sobre a possibilidade de Mourinho retornar ao Santiago Bernabéu.

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    Perez se pronuncia sobre os rumores envolvendo Mourinho

    Ao elogiar o técnico português, ele esclareceu que ainda não houve nenhuma conversa formal. O presidente confirmou que está avaliando ativamente suas opções. Pérez disse: “Estou pensando nisso. Tenho algum nome em mente? Dois. Mourinho? Ele é um bom técnico, sem dúvida. Não vou anunciar nada porque ainda não falei com ele.”

  • Perez assume uma postura firme em relação às questões do clube e às críticas às eleições

    O presidente do Real Madrid também atacou seu rival na disputa pela presidência, Riquelme. Pérez se apresentou como uma figura que protege o clube da instabilidade, comparando repetidamente seus rivais à era de Ramón Calderón.

    “Amo muito o Real Madrid e, quando vejo que estão indo atrás disso, aqui estou eu”, acrescentou. “Estava detectando um movimento obscuro que visava desestabilizar o clube por meu intermédio. E como ainda acredito nos sócios, convoquei eleições.

    E quando vejo a outra candidatura, verifica-se que são as mesmas pessoas da época de Calderón, que foi o período mais sinistro da história do Real Madrid. Além disso, dizem que este homem (referindo-se a Riquelme) contraiu um empréstimo a 54% de juros anuais. Como é que alguém pode pedir isso? E não estou inventando isso. Parece que ele veio para cá porque precisa do clube para seus próprios negócios.”

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    A hora da decisão se aproxima em Madri

    Espera-se agora que o Real Madrid intensifique a busca por um substituto para Arbeloa, enquanto continuam as especulações em torno de Mourinho e de outros candidatos. No entanto, a atenção se voltará primeiro para a eleição presidencial do clube, marcada para 7 de junho. O resultado poderá determinar quem será o próximo técnico da equipe.