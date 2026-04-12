Flick expõe a arrogância de Simeone... O Atlético entre o sonho do título e o fantasma de uma temporada desastrosa

... Tudo ou nada!

O Atlético de Madrid coloca sua temporada em jogo, em uma grande aposta cujos contornos e consequências negativas ficaram evidentes na La Liga nas últimas três rodadas.

O Atlético perdeu ontem para o Sevilla por 2 a 1, na 31ª rodada, sendo esta a terceira derrota consecutiva dos Rojiblancos na La Liga, após as derrotas para o Real Madrid e o Barcelona.

O Atlético recuou na classificação e ficou na quarta posição (57 pontos), entrando na disputa pelas vagas europeias.

A equipe do técnico Simeone se prepara para uma fase decisiva no futuro do clube, que espera atravessar com sucesso, tendo como objetivo conquistar a Copa do Rei e a Liga dos Campeões.

  • A aposta de Simeone... O quarto lugar está em risco

    Diego Simeone fez 10 alterações na escalação titular contra o Sevilla, dando ao time andaluz uma nova esperança, já que a vitória permitiu que o time se afastasse um pouco mais da zona de rebaixamento; mas, ao mesmo tempo, a aposta do técnico argentino expôs a fragilidade da estratégia na qual ele está apostando nesta reta final da temporada: sacrificar a La Liga para poupar forças para a Liga dos Campeões e a final da Copa do Rei.

    Após 31 rodadas, a classificação é a seguinte: o Barcelona lidera com 79 pontos, seguido pelo Real Madrid com 70, depois o Villarreal com 58 em terceiro lugar, e o Atlético em quarto com apenas 57 pontos.

    O Villarreal enfrenta o Athletic Bilbao hoje à noite na mesma rodada e, em caso de vitória, os “Submarinos Amarelos” abrirão uma vantagem de 4 pontos, enquanto a outra ameaça vem de longe: o Real Betis, que, se vencer o Osasuna hoje, reduzirá a diferença para os Rojiblancos para 9 pontos a 7 rodadas do fim, o que aumenta a pressão sobre a equipe de Simeone... E isso significa claramente que cada tropeço adicional na La Liga significa que o time se aproxima da zona de perigo.

  • Uma história diferente... O equilíbrio do Barcelona

    O que aconteceu nessa mesma rodada conta uma história totalmente diferente. Ferran Torres marcou dois gols no primeiro tempo pelo Barcelona, e depois Yamal e Rashford marcaram mais dois nos minutos finais, garantindo ao Barcelona uma vitória por 4 a 1 sobre o Espanyol e ampliando a vantagem sobre o Real Madrid para nove pontos na liderança.

    O mais notável é que essa vitória veio apenas três dias após a derrota do Blaugrana por 2 a 0 para o próprio Atlético na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

    Hans Flick fez cinco alterações contra o Espanyol em relação à partida da Liga dos Campeões, mas Araújo, Balde, Gavi, Torres e Fermin López estavam todos no time titular.

    Pode-se dizer que isso não é uma rotação de reservas, mas sim uma gestão sensata que não prejudica a competitividade dentro da equipe e, ao mesmo tempo, confirma que Flick não pode perder em uma frente para ganhar em outra.

    O Atlético escolheu exatamente o contrário, e Simeone incluiu ontem na escalação um grupo de jovens da base, como Javi Bunyar, Julio Díaz, Daniel Martínez e Ryan Belaid; no entanto, as consequências revelaram a falta de um substituto de verdade diante da agressividade dos adversários.

  • A semana mais difícil... É tudo ou nada!

    O que torna o cenário ainda mais tenso e dramático para o Atlético é o acúmulo de grandes confrontos da equipe em cerca de uma semana: na próxima terça-feira, o time disputará a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona no Metropolitano; e no sábado seguinte, enfrentará o Real Sociedad na final da Copa do Rei, no estádio La Cartuja, em Sevilha.

    Talvez seja compreensível o que Simeone está tentando fazer diante dessas apostas difíceis, já que o sonho de conquistar dois títulos o atrai, colocando a La Liga em segundo plano nesta temporada; mas, por outro lado, e se ele perder?

    Se o Atlético perder a partida de volta contra o Barcelona e for eliminado da Liga dos Campeões, ou se perder a final contra o Arsenal (a hipótese mais provável de classificação), a gravidade da derrota não será compensada apenas pela final da Copa do Rei — que também pode perder — e, com a provável queda na La Liga para o quinto lugar nesse ritmo, a temporada terminará com um gosto amargo.

  • A disputa pelas vagas europeias... Quem merece a quinta vaga?

    Atualmente, a Espanha possui quatro vagas garantidas na Liga dos Campeões para a próxima temporada, destinadas aos quatro primeiros colocados da La Liga, de acordo com a UEFA.

    No entanto, o quadro é mais complexo do que isso, já que o sistema de “vaga de desempenho europeu”, aprovado pela UEFA, permite a concessão de uma quinta vaga adicional às ligas com melhor desempenho coletivo nas competições europeias durante a temporada atual.

    De acordo com a classificação atual das federações nacionais para a temporada 2025-2026, a Inglaterra ocupa o primeiro lugar com 230 pontos, e a Espanha o segundo com 167 pontos, o que significa que as ligas inglesa e espanhola receberão a vaga de desempenho europeu para a temporada 2026-27, e a vaga espanhola vai para o quinto colocado da La Liga, que atualmente é o Real Betis.

    Isso ocorreu na última temporada 2024-25, quando a La Liga conquistou a quinta vaga após a Espanha garantir o segundo lugar em abril de 2025, e o Villarreal se beneficiou dela como o quinto colocado na classificação final.

    Mas a verdadeira pressão recai sobre o Atlético, pois se ele cair para o quinto lugar e a quinta vaga permanecer em aberto, dependendo da confirmação da UEFA, toda a sua temporada dependerá de uma decisão administrativa fora dos campos, e não dos resultados em campo.