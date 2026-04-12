Flick expõe a arrogância de Simeone... O Atlético entre o sonho do título e o fantasma de uma temporada desastrosa

O Atlético de Madrid coloca sua temporada em jogo, em uma grande aposta cujos contornos e consequências negativas ficaram evidentes na La Liga nas últimas três rodadas.
O Atlético perdeu ontem para o Sevilla por 2 a 1, na 31ª rodada, sendo esta a terceira derrota consecutiva dos Rojiblancos na La Liga, após as derrotas para o Real Madrid e o Barcelona.
O Atlético recuou na classificação e ficou na quarta posição (57 pontos), entrando na disputa pelas vagas europeias.
A equipe do técnico Simeone se prepara para uma fase decisiva no futuro do clube, que espera atravessar com sucesso, tendo como objetivo conquistar a Copa do Rei e a Liga dos Campeões.