Hans Flick, técnico do Barcelona, confirmou a dificuldade da partida da equipe contra o Atlético de Madrid na La Liga, enfatizando sua rejeição aos cânticos racistas que foram registrados no amistoso entre Espanha e Egito durante a última pausa internacional.

Hans Flick falou com a imprensa em uma coletiva nesta sexta-feira, antes do importante confronto contra o Atlético de Madrid no estádio “Metropolitano”, neste sábado, enquanto o time catalão busca manter a diferença de quatro pontos em relação ao Real Madrid, seu perseguidor mais próximo, ou até ampliá-la caso os merengues tropecem contra o Real Mallorca.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid três vezes neste mês de abril: a primeira, amanhã, pela La Liga, antes de duas partidas nas quartas de final da Liga dos Campeões.

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