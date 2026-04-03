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فlick antes do confronto contra o Atlético: estrela do Barcelona em mau estado psicológico... e não há lugar para idiotas entre nós

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
Raphinha
Espanha
Alemanha
Brasil

O treinador alemão alerta contra a repetição de erros... e define a data de regresso de De Jong

Hans Flick, técnico do Barcelona, confirmou a dificuldade da partida da equipe contra o Atlético de Madrid na La Liga, enfatizando sua rejeição aos cânticos racistas que foram registrados no amistoso entre Espanha e Egito durante a última pausa internacional.

Hans Flick falou com a imprensa em uma coletiva nesta sexta-feira, antes do importante confronto contra o Atlético de Madrid no estádio “Metropolitano”, neste sábado, enquanto o time catalão busca manter a diferença de quatro pontos em relação ao Real Madrid, seu perseguidor mais próximo, ou até ampliá-la caso os merengues tropecem contra o Real Mallorca.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid três vezes neste mês de abril: a primeira, amanhã, pela La Liga, antes de duas partidas nas quartas de final da Liga dos Campeões.

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  • Não repetir os erros diante do Atlético

    E disse Flick, sobre o jogo contra o Atlético de Madrid: “Sim, é um jogo contra uma das melhores equipas da liga e da Europa. Têm muita qualidade, e qualquer jogador é capaz de decidir o encontro. É muito importante não cometermos muitos erros como aconteceu no último jogo lá. Gostei do treino de hoje, e temos dois meses muito importantes pela frente”.

    Sobre se o jogo de amanhã seria o mais fácil entre os três próximos contra o Atlético de Madrid, respondeu: “Não, os jogos contra eles são sempre difíceis, e têm um dos melhores treinadores do mundo. Gosto do que eles apresentam e de como jogam. Têm jogadores especiais como Antoine Griezmann. A equipa deles é fantástica, e o ambiente no estádio deles também é incrível”.

    E sobre se estava preocupado com a realização do jogo no “Metropolitano”, a casa do Atlético de Madrid, disse: “Falámos sobre isso. Disse aos jogadores que têm de estar atentos e talvez mudar as chuteiras. Têm de se preparar e adaptar-se”.

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  • Tratamos o Raphinha de forma diferente

    E Flick foi questionado: “Quem é o responsável pela lesão de Raphinha com a seleção do seu país, o Brasil?”. Ele respondeu: “É uma lesão, e temos de conviver com isso; faz parte do futebol e da vida. O momento não é ideal, nem para ele nem para nós. Ele ficou muito triste, e nós também não estamos felizes. Temos muitos jogadores e veremos como lidar com a ausência dele”.

    Sobre tê-lo liberado da seleção brasileira, esclareceu: “Isso é algo normal. Os jogadores vão para as seleções, e os outros também têm alguns dias de descanso. Não é a primeira lesão desta temporada. Falei com ele e vi que estava num estado psicológico ruim, por isso lhe dei alguns dias. Ele está em boas mãos”.

    E continuou Flick: “A minha decisão foi que ele ficasse no Brasil com a família por alguns dias. Neste caso decidimos agir de forma diferente”.

  • Um bando de idiotas

    Sobre o seu comentário aos cânticos racistas que foram ouvidos no jogo amigável entre Espanha e Egito, na passada terça-feira, e ao seu impacto no seu jogador Lamine Yamal, disse Flick: “Acho que o Lamine fez uma excelente declaração. No futebol estamos aqui pela inclusão. É frustrante que exista um pequeno grupo de idiotas que não entende isso. Está na hora de refletir e melhorar, não só no futebol, mas na vida.”

    Acrescentou: “O racismo não tem lugar. Isto diz respeito a todos, a estarmos juntos. Todos queremos respeito, independentemente da cor da pele, da raça ou de qualquer outra coisa. Está na hora de mudar estas ideias.”

  • راشفورد مثل جافي

    Sobre a data de regresso de Frenkie de Jong, o treinador alemão revelou: “O aspeto positivo é o regresso de Balde e Koundé, assim como de Éric. Temos de esperar um pouco em relação ao Frenkie; talvez comece os treinos na próxima semana. Passo a passo”.

    Sobre o futuro de Marcus Rashford, cujo empréstimo termina no final da presente temporada, Flick esclareceu: “Já disse antes que estou satisfeito com ele. Nas últimas semanas teve alguns problemas físicos, mas agora tem uma grande oportunidade. Ele é como o Gavi, que voltou ao seu nível nos treinos”.

    Sobre se espera uma reação forte de Robert Lewandowski na fase decisiva da temporada, sobretudo após não ter conseguido apurar-se com a seleção do seu país para o Mundial de 2026, o treinador disse: “Jogou 90 minutos nos dois jogos. É um jogador muito profissional, e o facto de não poder participar no Mundial deixa-o triste, mas isso faz parte da vida. Agora está concentrado no que precisamos dele nas próximas semanas”.

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