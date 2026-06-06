Araujo já há algum tempo é associado a uma transferência para o FC Bayern; supostamente, o clube de Munique já teria mantido as primeiras conversas com o entorno do jogador de 23 anos.

Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita, o que, por um lado, o torna uma alternativa possível a Konrad Laimer, caso Min-Jae Kim ou Hiroki Ito deixem o clube; por outro lado, ele também poderia ser escalado na zaga — uma flexibilidade que o técnico Vincent Kompany deve valorizar bastante em seus planos para a próxima temporada.

O problema com Araujo: o jogador de 24 anos assinou com o Benfica de Lisboa, no final de 2024, um contrato de longo prazo válido até 2029, que, além disso, incluiria uma cláusula de rescisão astronômica. De acordo com relatos da mídia, ela oscila entre 80 e 100 milhões de euros. O Chelsea também teria demonstrado grande interesse em Araujo no passado. É duvidoso que o Bayern esteja disposto a desembolsar tal quantia pelo jogador da seleção portuguesa.