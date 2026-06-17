Krösche já está à frente das atividades esportivas do Frankfurt há cinco anos. Nesse período, graças a inúmeras decisões excelentes em relação às contratações, ele conquistou a reputação de ser um dos dirigentes mais destacados e bem-sucedidos da primeira divisão do futebol alemão.

O alívio por sua permanência deve ser enorme no meio do Eintracht, pois, após uma temporada complicada, muito trabalho aguarda o diretor esportivo. Na última temporada, o time de Frankfurt não conseguiu se classificar para as competições internacionais. A responsabilidade por isso recai, em grande parte, sobre um equívoco na escolha do técnico: o espanhol Albert Riera, que havia sido contratado em fevereiro como o candidato preferido de Krösche, acabou se revelando um erro crasso.