Flamengo x Vitória, Santos x Coritiba: como ficaram os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, agora com as equipes da Série A

Nesta segunda-feira (23), os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil 2026 foram sorteados. Esta fase contará com os 12 times que chegam das fases anteriores, além da entrada dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026.

Os jogos da quinta fase serão disputados em duelos de ida e volta, com as partidas de ida marcadas para os dias 22 e 23 de abril e as partidas de volta previstas para 13 e 14 de maio.

Após isso, 16 clubes se classificarão para as oitavas de final, onde os duelos serão decididos por um novo sorteio, sem restrições de enfrentamento.

Confira a seguir como ficaram os confrontos: