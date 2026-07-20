Flamengo traça meta para diminuir vantagem do Palmeiras na liderança

O Flamengo passou o primeiro turno do Brasileirão diminuindo aos poucos a vantagem do Palmeiras, e tinha a chance de chegar a um ponto do líder no confronto direto antes da parada para a Copa do Mundo. A derrota inesperada no Maracanã obrigou o Rubro-Negro a recomeçar a perseguição do zero. E o recomeço é agora.
Internamente, o clube enxerga as próximas quatro rodadas como jogos-chave na caça ao título. O Flamengo enfrenta, na ordem, Chapecoense, São Paulo, Inter e Vitória. O Palmeiras pega Coritiba, Atlético-MG, Vitória e Inter. Ambos fazem dois jogos em casa e dois fora, e ambos encaram dois adversários da primeira metade da tabela e dois da segunda. O equilíbrio da sequência torna o aproveitamento ainda mais decisivo.
A lógica dessas quatro rodadas tem uma razão extra: elas antecedem as oitavas de final da Libertadores. Até lá, o Flamengo poderá se dedicar exclusivamente ao Brasileirão, enquanto o Palmeiras terá dois confrontos com o Fortaleza pela Copa do Brasil encaixados entre as rodadas contra Vitória e Inter.