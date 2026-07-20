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Luis Felipe Gonçalves

Flamengo traça meta para diminuir vantagem do Palmeiras na liderança

Flamengo
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Meta é tirar ao menos quatro dos sete pontos de distância para o líder Palmeiras, que tem um jogo a mais

O Flamengo passou o primeiro turno do Brasileirão diminuindo aos poucos a vantagem do Palmeiras, e tinha a chance de chegar a um ponto do líder no confronto direto antes da parada para a Copa do Mundo. A derrota inesperada no Maracanã obrigou o Rubro-Negro a recomeçar a perseguição do zero. E o recomeço é agora.

Internamente, o clube enxerga as próximas quatro rodadas como jogos-chave na caça ao título. O Flamengo enfrenta, na ordem, Chapecoense, São Paulo, Inter e Vitória. O Palmeiras pega Coritiba, Atlético-MG, Vitória e Inter. Ambos fazem dois jogos em casa e dois fora, e ambos encaram dois adversários da primeira metade da tabela e dois da segunda. O equilíbrio da sequência torna o aproveitamento ainda mais decisivo.

A lógica dessas quatro rodadas tem uma razão extra: elas antecedem as oitavas de final da Libertadores. Até lá, o Flamengo poderá se dedicar exclusivamente ao Brasileirão, enquanto o Palmeiras terá dois confrontos com o Fortaleza pela Copa do Brasil encaixados entre as rodadas contra Vitória e Inter.

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  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Desfalques importantes

    O cenário, porém, não é simples. A parada para a Copa do Mundo trouxe mais problemas médicos do que soluções ao Flamengo, que pode ter até seis desfalques já na estreia desta quarta-feira, em Chapecó, contra a Chapecoense.

    Paquetá, com lesão na coxa esquerda, e Luiz Araújo, no joelho esquerdo, ainda vão demorar a retornar. Carrascal cumpre mais dois jogos de suspensão pelo STJD, o clube recorreu e tentou efeito suspensivo, sem sucesso. E quem ficou parado precisará readquirir ritmo antes de ser opção real.

    Arrascaeta foi reintegrado ao grupo no domingo após se recuperar de lesão na panturrilha direita, mas está há três meses sem atuar. Léo Ortiz segue em transição com a fisioterapia após problema na coxa direita - dois meses fora. Léo Pereira e Alex Sandro estiveram com o Brasil na Copa e praticamente não foram utilizados. Danilo teve sequência pela seleção, mas atuando como lateral-direito, posição diferente da que ocupa no Flamengo, onde é zagueiro.

    Leonardo Jardim foi direto ao avaliar a situação na última sexta-feira, após o amistoso contra o Olimpia, do Paraguai.

    "Com certeza um jogador que não está treinando ainda e jogar na quarta-feira é a mesma coisa que alguém sair da UTI e ir fazer uma maratona três dias depois. Jogadores que não jogam há um mês ou dois... No caso do Ortiz são dois meses, o Arrascaeta não joga há três meses. Esses jogadores vão precisar de um tempo de preparação."

    Do lado alviverde, o Palmeiras também terá uma baixa relevante: Flaco López, que disputou a final da Copa com a Argentina no último domingo, ainda vai tirar férias e precisará readquirir ritmo após ter jogado pouco no Mundial. Deve perder pelo menos duas das quatro rodadas.

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    Amistosos como base

    Para a estreia, a tendência é que Jardim utilize a base testada na intertemporada, quando Samuel Lino foi utilizado como armador e jovens como João Victor, Wallace Yan e Lorran ganharam sequência e confiança do treinador.

    Se o Flamengo conseguir atravessar esse período de desfalques sem acumular mais lesões entre os titulares - e sem ainda contar com eventuais reforços aptos, terá mais fôlego para a reta final da disputa pelo título.

    As quatro rodadas valem 12 pontos. A meta rubro-negra é arrancar ao menos quatro dos sete que separam o time do Palmeiras, que atualmente soma 41 e tem um jogo a mais. Se conseguir, e vencer a partida atrasada contra o Mirassol - que ainda não tem data definida -, o Flamengo poderia igualar a pontuação do líder. A caça recomeça agora.

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