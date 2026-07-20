Flamengo traça meta para diminuir vantagem do Palmeiras na liderança

O cenário, porém, não é simples. A parada para a Copa do Mundo trouxe mais problemas médicos do que soluções ao Flamengo, que pode ter até seis desfalques já na estreia desta quarta-feira, em Chapecó, contra a Chapecoense.

Paquetá, com lesão na coxa esquerda, e Luiz Araújo, no joelho esquerdo, ainda vão demorar a retornar. Carrascal cumpre mais dois jogos de suspensão pelo STJD, o clube recorreu e tentou efeito suspensivo, sem sucesso. E quem ficou parado precisará readquirir ritmo antes de ser opção real.

Arrascaeta foi reintegrado ao grupo no domingo após se recuperar de lesão na panturrilha direita, mas está há três meses sem atuar. Léo Ortiz segue em transição com a fisioterapia após problema na coxa direita - dois meses fora. Léo Pereira e Alex Sandro estiveram com o Brasil na Copa e praticamente não foram utilizados. Danilo teve sequência pela seleção, mas atuando como lateral-direito, posição diferente da que ocupa no Flamengo, onde é zagueiro.

Leonardo Jardim foi direto ao avaliar a situação na última sexta-feira, após o amistoso contra o Olimpia, do Paraguai.

"Com certeza um jogador que não está treinando ainda e jogar na quarta-feira é a mesma coisa que alguém sair da UTI e ir fazer uma maratona três dias depois. Jogadores que não jogam há um mês ou dois... No caso do Ortiz são dois meses, o Arrascaeta não joga há três meses. Esses jogadores vão precisar de um tempo de preparação."

Do lado alviverde, o Palmeiras também terá uma baixa relevante: Flaco López, que disputou a final da Copa com a Argentina no último domingo, ainda vai tirar férias e precisará readquirir ritmo após ter jogado pouco no Mundial. Deve perder pelo menos duas das quatro rodadas.