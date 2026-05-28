Flamengo fecha detalhes da preparação para a Copa do Mundo e terá amistoso de peso contra europeu

O Flamengo definiu os últimos detalhes da preparação especial que realizará durante a pausa do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O clube carioca embarca para Portugal no próximo dia 28 de junho e fará uma intertemporada de duas semanas no Algarve, entre os dias 29 de junho e 11 de julho.

A movimentação rubro-negra acontece em meio à paralisação das competições nacionais por conta do Mundial e servirá para manter o elenco em atividade durante o período sem jogos oficiais. A programação inclui treinamentos em estrutura de alto nível e três amistosos internacionais, incluindo um duelo de peso contra o Benfica, válido pelo Troféu do Algarve.

A viagem não terá custos para o Flamengo, já que toda a operação será financiada por uma empresa internacional parceira do projeto.