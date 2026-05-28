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Gabriel Marin

Flamengo fecha detalhes da preparação para a Copa do Mundo e terá amistoso de peso contra europeu

Flamengo

Rubro-Negro fará intertemporada em Portugal durante pausa do calendário brasileiro e planeja três amistosos no Algarve

O Flamengo definiu os últimos detalhes da preparação especial que realizará durante a pausa do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. O clube carioca embarca para Portugal no próximo dia 28 de junho e fará uma intertemporada de duas semanas no Algarve, entre os dias 29 de junho e 11 de julho.

A movimentação rubro-negra acontece em meio à paralisação das competições nacionais por conta do Mundial e servirá para manter o elenco em atividade durante o período sem jogos oficiais. A programação inclui treinamentos em estrutura de alto nível e três amistosos internacionais, incluindo um duelo de peso contra o Benfica, válido pelo Troféu do Algarve.

A viagem não terá custos para o Flamengo, já que toda a operação será financiada por uma empresa internacional parceira do projeto.

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    Algarve será a base rubro-negra durante a preparação

    O Flamengo escolheu a região do Algarve, no sul de Portugal, como sede da intertemporada. A delegação ficará inicialmente hospedada em Lagos, cidade turística portuguesa conhecida pelas estruturas esportivas e pelo forte fluxo de equipes europeias durante pré-temporadas.

    O elenco ficará no luxuoso Cascade Wellness Resort, hotel localizado à beira-mar e que conta com dois campos de futebol próprios, utilizados para os treinamentos do clube.

    Posteriormente, a delegação seguirá para Estoi, cidade localizada a cerca de uma hora de Lagos. A mudança acontece por questões logísticas, já que o novo local fica mais próximo do Estádio Algarve, palco dos amistosos programados pelo Flamengo.

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    Flamengo planeja três amistosos em Portugal

    A programação da comissão técnica prevê três partidas amistosas durante a estadia em Portugal. O objetivo é dar ritmo aos jogadores disponíveis enquanto parte do elenco estará servindo às seleções nacionais na Copa do Mundo.

    Existe negociação avançada para um amistoso diante do Falkirk FC, da Escócia, nos dias 3 ou 4 de julho. Outro compromisso encaminhado é contra o Birmingham, da Inglaterra, marcado para o dia 8 de julho.

    O encerramento da preparação será justamente o amistoso mais aguardado: o duelo diante do Benfica, em 11 de julho, valendo o tradicional Troféu do Algarve.

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    Benfica vive indefinição sobre treinador

    Apesar do acerto encaminhado para o amistoso, o Benfica atravessa um momento de indefinição nos bastidores. O clube português ainda aguarda uma definição sobre a situação de José Mourinho, que possui contrato, mas segue monitorando uma possível oportunidade no Real Madrid.

    Caso Mourinho deixe o comando técnico, o principal alvo dos portugueses passa a ser Marco Silva, atual treinador do Fulham.

    Mesmo com o cenário de incerteza, o Flamengo trabalha com a expectativa de confirmar a realização da partida, considerada peça central da preparação rubro-negra na Europa.

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    Flamengo terá elenco desfalcado durante intertemporada

    O clube carioca não contará com força máxima durante a viagem a Portugal. Diversos jogadores do elenco principal devem ser convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa do Mundo, reduzindo as opções da comissão técnica ao longo do período.

    Ainda assim, o Flamengo entende que a intertemporada será importante para manter a preparação física e tática do grupo restante, além de oferecer oportunidades para jovens atletas e jogadores que terão menos minutagem ao longo da temporada.

  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Estrutura da viagem foi definida nos últimos dias

    Representantes do Flamengo estiveram recentemente em Portugal para finalizar os últimos detalhes da operação. A empresa SingularSport será a responsável pela organização logística da intertemporada rubro-negra.

    Após o encerramento das atividades no Algarve, a delegação retorna ao Brasil no dia 12 de julho. A preparação para a sequência da temporada será retomada no Ninho do Urubu, já visando a retomada das competições nacionais.

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