Flamengo faz consulta por Igor Coronado, mas não avança em negociação

Empresário do meia, Rafael Brandino, negou que o jogador tenha sido oferecido e explicou a situação do atleta no Ittihad

O nome do meio-campista Igor Coronado caiu na boca dos torcedores do Flamengo após uma notícia vinda do mundo árabe de que o atleta estaria perto da rescisão de contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. A situação causou alvoroço nas redes sociais com os rubro-negros pedindo a contratação do jogador.

Diante deste cenário, o Flamengo chegou a fazer uma consulta pelo atleta, mas não houve avanço para uma negociação. Um membro da comissão técnica de Tite, inclusive, falou diretamente com Igor Coronado. A informação foi confirmada por Rafael Brandino, empresário do atleta. Além disso, um dirigente do clube fez uma consulta sobre valores através de Marcos Motta, advogado do estafe do jogador, porém o rubro-negro, até o momento, não quis avançar para uma negociação.