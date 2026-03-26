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Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo, Corinthians e Cruzeiro na frente: veja as maiores arrecadações de bilheteria no Brasil em 2026

Brasileirão

Rubro-Negro domina receitas nos estádios e abre vantagem sobre Corinthians; oito clubes já superam R$ 10 milhões na temporada

O futebol brasileiro segue mostrando sua força também fora das quatro linhas. Em 2026, as receitas de bilheteria voltaram a ganhar protagonismo, impulsionadas por grandes públicos e jogos decisivos. Até o momento, o Flamengo aparece na liderança do ranking nacional, seguido de perto pelo Corinthians.

Ao todo, oito clubes já ultrapassaram a marca de R$ 10 milhões em arrecadação bruta, evidenciando o peso das torcidas e o impacto financeiro dos jogos como mandante. Entre os clubes da Série A, ficaram fora do ranking Vitória (R$ 3,8 milhões), Mirassol (R$ 1,6 milhão) e Red Bull Bragantino Bragantino (R$ 1,5 milhão), superados por equipes das Séries B e C.

A seguir, veja o ranking dos 20 clubes que mais arrecadaram com bilheteria ate 26 de março de 2026, de acordo com o levantamento do GE.

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  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    1Flamengo

    Arrecadação bruta: R$ 24.387.036

    Nº de jogos com público pagante: 8

    Média de renda: R$ 3.048.380

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  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    2Corinthians

    Arrecadação bruta: R$ 19.714.702

    Nº de jogos com público pagante: 8

    Média de renda: R$ 2.464.338

  • Cruzeiro v Atletico Mineiro - Minas Gerais State Championship 2026Getty Images Sport

    3Cruzeiro

    Arrecadação bruta: R$ 17.331.020

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 1.733.102

  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    4Fluminense

    Arrecadação bruta: R$ 16.003.205

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 1.600.321

  • Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    5São Paulo

    Arrecadação bruta: R$ 11.865.895

    Nº de jogos com público pagante: 8

    Média de renda: R$ 1.483.237

  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    6Palmeiras

    Arrecadação bruta: R$ 11.719.677

    Nº de jogos com público pagante: 11

    Média de renda: R$ 1.065.425

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    7Grêmio

    Arrecadação bruta: R$ 11.237.823

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 1.248.647

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    8Atlético-MG

    Arrecadação bruta: R$ 10.005.858

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 1.111.762

  • FBL-LIBERTADORES-BAHIA-STRONGEST-FANSAFP

    9Bahia

    Arrecadação bruta: R$ 9.842.192

    Nº de jogos com público pagante: 11

    Média de renda: R$ 894.745

  • Vasco Da Gama v Atletico Mineiro - Copa Do BrasilGetty Images Sport

    10Vasco

    Arrecadação bruta: R$ 8.742.688

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 874.269

  • Athletico Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    11Athletico-PR

    Arrecadação bruta: R$ 8.416.085

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 935.121

  • Internacional v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    12Internacional

    Arrecadação bruta: R$ 8.175.000

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 817.500

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    13Santos

    Arrecadação bruta: R$ 7.987.620

    Nº de jogos com público pagante: 8

    Média de renda: R$ 998.453

  • Torcida do RemoRodolfo Valle / Remo

    14Remo

    Arrecadação bruta: R$ 6.950.691

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 772.299

  • Torcida do PaysanduJorge Luís Totti/Paysandu

    15Paysandu

    Arrecadação bruta: R$ 6.595.531

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 732.837

  • FBL-SUDAMERICANA-CHAPECOENSE-FLAMENGOAFP

    16Chapecoense

    Arrecadação bruta: R$ 5.801.385

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 580.139

  • FBL-BRA-ALG-CORITIBA-SLIMANIAFP

    17Coritiba

    Arrecadação bruta: R$ 4.620.522

    Nº de jogos com público pagante: 8

    Média de renda: R$ 577.565

  • Atletico de Madrid v Botafogo FR: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    18Botafogo

    Arrecadação bruta: R$ 4.584.083

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 458.408

  • NovorizontinoHigor Basso/Novorizontino

    19Novorizontino

    Arrecadação bruta: R$ 4.247.760

    Nº de jogos com público pagante: 9

    Média de renda: R$ 471.973

  • Sao Paulo v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    20Sport

    Arrecadação bruta: R$ 4.082.420

    Nº de jogos com público pagante: 10

    Média de renda: R$ 408.242