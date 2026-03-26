Flamengo, Corinthians e Cruzeiro na frente: veja as maiores arrecadações de bilheteria no Brasil em 2026

O futebol brasileiro segue mostrando sua força também fora das quatro linhas. Em 2026, as receitas de bilheteria voltaram a ganhar protagonismo, impulsionadas por grandes públicos e jogos decisivos. Até o momento, o Flamengo aparece na liderança do ranking nacional, seguido de perto pelo Corinthians.

Ao todo, oito clubes já ultrapassaram a marca de R$ 10 milhões em arrecadação bruta, evidenciando o peso das torcidas e o impacto financeiro dos jogos como mandante. Entre os clubes da Série A, ficaram fora do ranking Vitória (R$ 3,8 milhões), Mirassol (R$ 1,6 milhão) e Red Bull Bragantino Bragantino (R$ 1,5 milhão), superados por equipes das Séries B e C.

A seguir, veja o ranking dos 20 clubes que mais arrecadaram com bilheteria ate 26 de março de 2026, de acordo com o levantamento do GE.