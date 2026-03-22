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Gabriel Marin

Flamengo em busca do bi, Mirassol estreando e Cruzeiro de volta: como chegam os clubes brasileiros à Libertadores 2026

Com seis representantes, Brasil mantém hegemonia continental e mistura favoritos ao título com estreantes sonhando alto

A Libertadores 2026 começa com um cenário já conhecido nos últimos anos: o forte protagonismo dos clubes brasileiros. Nesta edição, mesmo com as eliminações de Bahia e Botafogo nas fases preliminares, o país conta com seis representantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e o estreante Mirassol.

Atual campeão continental, o Flamengo lidera a lista de favoritos, acompanhado de perto por Palmeiras e Fluminense, que também aparecem como cabeças de chave de seus grupos. Cruzeiro e Corinthians correm por fora, enquanto o Mirassol busca fazer história em sua primeira participação.

A seguir, a GOAL te mostra como chegam os clubes brasileiros à competição mais importante do continente...

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  • Flamengo v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Flamengo

    O Flamengo chega para a Libertadores 2026 como o time a ser batido. Campeão da edição anterior, o clube carioca busca o bicampeonato consecutivo e o quinto título de sua história.

    No grupo A, os cariocas enfrentarão Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín.

    No entanto, o ambiente está longe de ser tranquilo. Mesmo após uma sequência vitoriosa, o técnico Filipe Luís foi demitido no início da temporada, em meio a resultados instáveis e forte pressão interna. Com a saída do treinador, o Rubro-Negro rapidamente acertou a chegada de Leonardo Jardim, que conquistou bons resultados e deixou uma boa impressão em seus primeiros jogos.

    O clube segue apostando alto no mercado, com reforços de peso, como Lucas Paquetá, evidenciando o poder financeiro da equipe. A expectativa é clara: qualquer resultado que não seja o título será visto como frustração.

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  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras

    Vice-campeão na última temporada e dono do elencos mais valiosos do continente, o Palmeiras chega novamente como candidato ao título.

    A estratégia do clube paulista foi manter a espinha dorsal e apostar em reforços pontuais, reforçando um modelo já consolidado. Com isso, o Verdão busca o tetracampeonato da Libertadores, sustentado por um projeto esportivo estável e competitivo.

    No sorteio, o Alviverde caiu no grupo F, ao lado de Cerro Porteño, Junior Barranquilla e Sporting Cristal.

  • Fluminense v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense

    O Fluminense chega embalado por um estilo de jogo bem definido e admirado. Sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe aposta na posse de bola, intensidade e organização tática para tentar conquistar seu segundo título continental.

    O clube também se reforçou, com destaque para a chegada de Savarino, ampliando o leque ofensivo e aumentando a competitividade do elenco.

    Campeão em 2023 e presença constante entre os principais times da América desde então, o Tricolor entra como candidato forte, especialmente pela consistência coletiva.

    Na primeira fase, enfrentará Bolívar, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia, pelo grupo C.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cruzeiro

    De volta à Libertadores após anos de ausência, o Cruzeiro vive um momento de reconstrução e ambição. Bicampeão do torneio, o clube mineiro quer recuperar seu protagonismo internacional.

    A temporada, porém, começou turbulenta. O técnico Tite foi demitido após um início ruim no Brasileirão, evidenciando instabilidade no comando. A chegada de Artur Jorge faz o torcedor da Raposa voltar a sonhar alto no ano.

    O sorteio colocou a equipe no grupo D, considerado por muitos o grupo da morte, ao lado de Boca Juniors, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.

    Mesmo assim, o Cruzeiro possui um dos elencos mais valiosos do país e aposta na força do investimento recente para surpreender.

  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians

    O Corinthians garantiu vaga ao conquistar a Copa do Brasil e retorna à Libertadores buscando seu segundo título.

    A equipe passou por reformulações, com contratações importantes, mas ainda convive com irregularidade e questionamentos sobre o desempenho dentro de campo. O desafio será encontrar equilíbrio ao longo da competição.

    Na fase de grupos, o Timão, que foi sorteado no grupo E, enfrentará Peñarol, Platense e Santa Fé.

  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Mirassol

    A grande novidade brasileira na Libertadores 2026 é o Mirassol. O clube paulista fará sua primeira participação na história do torneio, após campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro.

    Sem a mesma estrutura dos gigantes, o Mirassol aposta no entrosamento, na organização tática e no fator surpresa para tentar avançar de fase e fazer história.

    No grupo G, a equipe do interior paulista disputará uma vaga nas oitavas contra LDU, Lanús e Always Ready.