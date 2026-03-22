Flamengo em busca do bi, Mirassol estreando e Cruzeiro de volta: como chegam os clubes brasileiros à Libertadores 2026

A Libertadores 2026 começa com um cenário já conhecido nos últimos anos: o forte protagonismo dos clubes brasileiros. Nesta edição, mesmo com as eliminações de Bahia e Botafogo nas fases preliminares, o país conta com seis representantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e o estreante Mirassol.

Atual campeão continental, o Flamengo lidera a lista de favoritos, acompanhado de perto por Palmeiras e Fluminense, que também aparecem como cabeças de chave de seus grupos. Cruzeiro e Corinthians correm por fora, enquanto o Mirassol busca fazer história em sua primeira participação.

A seguir, a GOAL te mostra como chegam os clubes brasileiros à competição mais importante do continente...