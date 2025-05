Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela 9ª rodada da competição

O Flamengo recebe o Bahia na tarde desta quarta-feira (07), às 15h (de Brasília), na Gávea, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Após vencer o Internacional por 2 a 0, o Flamengo busca a segunda vitória consecutiva para se manter entre os primeiros colocados na tabela. Atualmente na sétima posição, com 13 pontos, o time rubro-negro está dentro da zona de classificação para o mata-mata, mas com pouca vantagem em relação aos concorrentes diretos.

Do outro lado, o Bahia tenta somar três pontos fora de casa para encostar no rival carioca. Com 10 pontos, a equipe baiana pode igualar a pontuação do Flamengo e ganhar força na briga pelas primeiras posições.