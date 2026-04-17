Flaco López cresce no Palmeiras, assume papel de protagonista e responde à ausência de Vitor Roque

O que parecia ser mais uma vitória segura do Palmeiras em casa acabou se transformando em um teste de nervos na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o placar empatado em 1 a 1 até os 31 minutos do segundo tempo, a tensão tomou conta do estádio até o árbitro Piero Maza assinalar pênalti para os donos da casa.

A responsabilidade caiu nos pés de Flaco López. Com personalidade, o argentino colocou a bola na marca penal e bateu firme no canto direito, garantindo o suado triunfo por 2 a 1 e os primeiros três pontos para o Verdão na competição.

"Peguei a responsabilidade do pênalti", resumiu o atacante, decisivo mais uma vez.