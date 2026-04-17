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Palmeiras v Sporting Cristal - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gabriel Marin

Flaco López cresce no Palmeiras, assume papel de protagonista e responde à ausência de Vitor Roque

J. Lopez
Palmeiras

Atacante argentino decide em noite tensa na Libertadores, mantém números expressivos e se consolida como peça-chave do Verdão

O que parecia ser mais uma vitória segura do Palmeiras em casa acabou se transformando em um teste de nervos na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o placar empatado em 1 a 1 até os 31 minutos do segundo tempo, a tensão tomou conta do estádio até o árbitro Piero Maza assinalar pênalti para os donos da casa.

A responsabilidade caiu nos pés de Flaco López. Com personalidade, o argentino colocou a bola na marca penal e bateu firme no canto direito, garantindo o suado triunfo por 2 a 1 e os primeiros três pontos para o Verdão na competição.

"Peguei a responsabilidade do pênalti", resumiu o atacante, decisivo mais uma vez.

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    Protagonismo consolidado sem Vitor Roque

    A ausência de Vitor Roque, fora há três semanas, poderia representar um desafio ainda maior para o setor ofensivo. A dupla que encantou na última temporada foi desfeita momentaneamente, mas Flaco López respondeu à altura.

    Mesmo com novas parcerias no ataque, como Arias ou Sosa, os números mostram que o camisa 42 segue sendo o principal nome ofensivo da equipe. Em 25 jogos na temporada, soma 10 gols (artilheiro do elenco) e sete assistências, ficando atrás apenas de Andreas Pereira nesse quesito.

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    No total, são 17 participações diretas em gols, liderando o time com folga.

    "Eram três jogos que não conseguia ajudar o time com gols. Todo mundo ajuda na nossa caminhada, feliz com a vitória em um jogo muito difícil. Eu ajustei ao máximo e deu certo, fui feliz. O importante é fazer, do jeito que for", afirmou o argentino.

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  • Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Regularidade e evolução colocam argentino em evidência

    A fase atual é reflexo de uma evolução consistente. Após marcar 22 gols em 2024 e atingir 25 na temporada passada, Flaco López se firmou como uma das principais referências ofensivas do futebol brasileiro.

    O desempenho o colocou no radar da seleção argentina, com convocações recentes para amistosos e partidas das Eliminatórias. Agora, o atacante busca garantir presença no grupo que disputará a próxima Copa do Mundo.

    Sem espaço para descanso, ele também se destaca pela regularidade: ao lado de Marlon Freitas e Allan, é um dos jogadores que mais atuaram na temporada, com presença em 24 dos 25 jogos do Palmeiras, sendo 22 como titular.

  • River Plate v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Reforço a caminho e foco no Brasileirão

    Enquanto assume o protagonismo, Flaco pode ganhar em breve o reforço de um velho conhecido. Vitor Roque já não sente dores no tornozelo e passa por um processo de recuperação física e de confiança para retornar aos gramados.

    A expectativa é que o "Tigrinho" esteja novamente em campo no próximo compromisso do Palmeiras, no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), quando a equipe recebe o Athletico-PR pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Até lá, Flaco López segue sendo o nome que decide para o time Alviverde.

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