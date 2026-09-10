"Fizemos uma oferta justa!" - Diretor do Barcelona, Deco rebate o Atlético de Madrid por causa da investida por Julian Alvarez e nega acusações de aliciamento

O Barcelona identificou Alvarez como seu principal alvo para a janela de verão para substituir os atacantes de saída Robert Lewandowski e Ferran Torres. O clube catalão apresentou uma oferta de cerca de €100 milhões, estruturada ao longo de três temporadas, mas o Atlético de Madrid se recusou firmemente a negociar.

As tensões aumentaram quando Alvarez expressou publicamente o desejo de sair durante a Copa do Mundo. Isso levou a diretoria do Atlético de Madrid a emitir um comunicado duro, barrando por unanimidade a transferência e acusando o Barcelona de conduta antiética.

O clube da capital também teria apresentado queixas à RFEF e à FIFA por suposto aliciamento, além de acusar o campeão de La Liga de manipular a mídia.



