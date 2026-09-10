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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Fizemos uma oferta justa!" - Diretor do Barcelona, Deco rebate o Atlético de Madrid por causa da investida por Julian Alvarez e nega acusações de aliciamento

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Deco

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, finalmente quebrou o silêncio sobre a frustrada e controversa tentativa do clube de contratar Julian Alvarez. O dirigente do Barcelona abordou o fracasso nas negociações com o Atlético de Madrid e descartou as alegações de que o gigante catalão agiu de forma pouco profissional em sua investida pelo internacional argentino.

  • Atlético de Madrid rejeitou a oferta de € 100 milhões do Barcelona por Alvarez

    O Barcelona identificou Alvarez como seu principal alvo para a janela de verão para substituir os atacantes de saída Robert Lewandowski e Ferran Torres. O clube catalão apresentou uma oferta de cerca de €100 milhões, estruturada ao longo de três temporadas, mas o Atlético de Madrid se recusou firmemente a negociar.

    As tensões aumentaram quando Alvarez expressou publicamente o desejo de sair durante a Copa do Mundo. Isso levou a diretoria do Atlético de Madrid a emitir um comunicado duro, barrando por unanimidade a transferência e acusando o Barcelona de conduta antiética.

    O clube da capital também teria apresentado queixas à RFEF e à FIFA por suposto aliciamento, além de acusar o campeão de La Liga de manipular a mídia.


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  • GFX Julian Alvarez DecoGetty/GOAL

    Deco insiste que o Barcelona agiu com respeito

    Em entrevista à RAC1, Deco defendeu a postura do Barcelona e descartou as alegações de que o clube orientou o jogador de 26 anos a forçar uma transferência. "Temos a informação que temos. Fizemos as coisas da maneira certa", explicou Deco. "Fizemos uma oferta e não recebemos resposta. Houve mais conversa sobre isso na imprensa. Falamos com eles com respeito. Eles nos disseram desde o início que não queriam vendê-lo.

    "Não posso dizer muito mais do que a realidade é. Fizemos uma oferta formal e justa... Fizemos uma oferta para pagar ao longo de três temporadas. Há clubes que pagam em cinco parcelas."

    O diretor esportivo rejeitou completamente as acusações do Atlético de irregularidades nos bastidores. "O Barça não disse a Julian para expressar publicamente seu desejo de deixar o Atlético", afirmou. "Não dá para ficar trazendo à tona a mesma questão o tempo todo. É muito mais uma questão de pressão social do que de realidade. Não há nada além disso."

  • Barcelona é forçado a mudar sua estratégia de transferências

    Com Alvarez permanecendo em Madri, o Barcelona foi forçado a mudar sua estratégia de transferências. Deco observou que substituir um atacante do calibre de Lewandowski era praticamente impossível, o que levou o clube a buscar no mercado perfis ofensivos alternativos.

    "Se Julian não tivesse se juntado a nós, teríamos de procurar um perfil semelhante. Foi por isso que contratamos Gabriel [Jesus]", confirmou Deco. "Com [Karim] Adeyemi, a oportunidade surgiu antes. Quanto a [Roony] Bardghji, estávamos planejando emprestá-lo."


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    Alvarez volta à ação pelo Atlético

    Depois de ser completamente deixado de fora da partida de abertura do Atlético em La Liga em meio à novela da transferência, Alvarez desde então foi reintegrado ao elenco de Diego Simeone. Ele voltou a jogar ao entrar no segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Athletic Club.

    O atacante argentino então viajou com o elenco para a estreia do Atlético na fase de liga da Champions League contra o Liverpool. No entanto, a equipe de Simeone acabou derrotada por 2 a 1 em Merseyside.

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