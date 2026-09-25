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'Fizemos história!' - Gianluigi Donnarumma fala sobre reencontro com Roberto Mancini e retorno emocionante à Itália
Uma nova era começa em Roma
Donnarumma falou sobre a mensagem em que deu as boas-vindas ao retorno do técnico Mancini à seleção italiana. A Itália agora volta suas atenções para um grande confronto contra a Bélgica, marcando um novo capítulo para a equipe nacional.
O aguardado duelo começa no Stadio Olimpico, em Roma, na sexta-feira, às 19h45 no horário do Reino Unido. A tarefa pela frente está longe de ser simples para o técnico que retorna. O Grupo A da Liga das Nações é completado por outros dois adversários formidáveis, França e Turquia, o que significa que cada ponto será crucial.
- AFP
Orgulho de vestir a camisa
Para Donnarumma, vestir a camisa da seleção continua sendo a maior honra possível. O goleiro já viveu os altos do futebol internacional antes, mas seu desejo de ter sucesso por sua terra natal arde mais forte do que nunca desde que se mudou da Serie A.
"Tenho muito orgulho de representar a Nazionale, ainda mais desde que comecei a jogar no exterior, porque realmente sinto muita falta da Itália e tenho a paixão de voltar e representar meu país nos torneios mais importantes", explicou Donnarumma, em declaração reproduzida pelo Football Italia.
"É sempre emocionante estar de volta aqui (Estádio Olímpico), tivemos alguns momentos maravilhosos neste estádio. Aprendi com cada treinador com quem trabalhei, com cada membro da comissão, e nunca vou parar de aprender."
Em busca de repetir a história europeia
Donnarumma sabe exatamente o que é preciso para vencer sob o comando de Mancini. O goleiro foi peça vital da equipe que, de forma memorável, levantou o troféu da Euro 2020 ao lado do reverenciado técnico italiano. Ao ser perguntado se o retorno de Mancini mudou o clima dentro do grupo, Donnarumma manteve os pés no chão.
"O espírito deve estar sempre presente, independentemente do treinador, porque representamos o nosso país", acrescentou. "Cada treinador tem ideias táticas diferentes, e estamos trabalhando com Mancini em certos aspectos. Espero que possamos alcançar alguns dos resultados que tivemos com ele no passado. Fizemos história na Euro e esperamos repetir isso."
- Getty
Olhando para o futuro
Com o duelo de sexta-feira à noite contra a Bélgica se aproximando rapidamente, os ajustes táticos implementados no campo de treino em breve serão colocados à prova. A Itália sabe que um bom começo em Roma é essencial para suas ambições na Liga das Nações. O foco imediato é garantir um resultado contra os belgas.
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