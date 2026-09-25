'Fizemos história!' - Gianluigi Donnarumma fala sobre reencontro com Roberto Mancini e retorno emocionante à Itália

Para Donnarumma, vestir a camisa da seleção continua sendo a maior honra possível. O goleiro já viveu os altos do futebol internacional antes, mas seu desejo de ter sucesso por sua terra natal arde mais forte do que nunca desde que se mudou da Serie A.

"Tenho muito orgulho de representar a Nazionale, ainda mais desde que comecei a jogar no exterior, porque realmente sinto muita falta da Itália e tenho a paixão de voltar e representar meu país nos torneios mais importantes", explicou Donnarumma, em declaração reproduzida pelo Football Italia.

"É sempre emocionante estar de volta aqui (Estádio Olímpico), tivemos alguns momentos maravilhosos neste estádio. Aprendi com cada treinador com quem trabalhei, com cada membro da comissão, e nunca vou parar de aprender."