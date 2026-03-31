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"Fiz o que tinha que fazer!" – João Félix insiste que não se arrepende de ter deixado o Chelsea, após ter voltado à sua "posição natural" no Al-Nassr
Renascimento no deserto
Desde que assinou contrato de € 50 milhões (£ 44 milhões/$ 58 milhões) com o Al-Nassr em julho de 2025, Félix passou por uma grande transformação. O jogador de 26 anos marcou 15 gols e deu 12 assistências em apenas 26 partidas no campeonato, uma melhora significativa em relação ao seu desempenho decepcionante na Premier League. Durante duas passagens pelo Chelsea — uma por empréstimo e outra como contratação definitiva por 42 milhões de libras —, Félix marcou apenas 11 gols em 40 jogos. Embora tenha feito parte do elenco que conquistou o troféu da Conference League, ele frequentemente ficava à margem do time titular. Sua transferência para Riade ocorreu após um breve empréstimo ao AC Milan, marcando o fim definitivo de um período frustrante no futebol europeu, onde sua adequação tática era constantemente questionada.
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Sem arrependimentos pela saída de Londres
Felix continua elogiando seus antigos clubes, mas está convicto de que deixar Londres foi necessário para garantir o tempo de jogo regular que ele tanto desejava. Ele sugeriu que seus instintos criativos eram frequentemente reprimidos no Chelsea e no Atlético de Madrid, onde muitas vezes enfrentava dificuldades atuando como ponta improvisada ou atacante isolado, em vez de jogar em sua posição preferida de meio-campista ofensivo central.
Refletindo sobre seu renascimento na Arábia Saudita, Félix afirmou: “Minha passagem pelo Chelsea foi maravilhosa; é um clube de ponta. Eu me sentia bem lá. Só me mudei porque queria jogar com frequência. Fiz o que tinha que fazer. A mudança foi positiva; estou feliz; estou curtindo o futebol. Isso é o mais importante.
"Estou feliz no Al-Nassr. Estamos tendo uma temporada fantástica. Espero conquistar o campeonato; estamos perto disso. Faltam oito jogos e estamos em primeiro lugar. Tenho jogado regularmente e tido muitos minutos. Estou jogando na minha posição natural — aquela em que me destaquei no Benfica — e num sistema que me serve muito bem. Tenho total confiança em mim mesmo, especialmente quando jogo na minha posição.”
O fator Jorge Jesus
A presença do técnico português Jesus tem sido um fator decisivo para o renascimento de Félix, juntamente com a oportunidade de se reunir com seu companheiro de seleção, Cristiano Ronaldo, no clube. Félix atribui às exigências táticas de Jesus o mérito de tê-lo ajudado a recuperar a confiança.
Refletindo sobre seu novo ambiente, Félix acrescentou: “Já tinha trabalhado com o Cristiano várias vezes na seleção, e ele continua o mesmo — sempre muito profissional. Já tinha ouvido inúmeras histórias sobre o técnico Jorge Jesus. Ele é um técnico diferente, um grande técnico e uma excelente pessoa também. Aprendi muito com ele; ele me ajudou muito e só posso agradecer.”
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A reta final pela conquista do título
O Al-Nassr lidera atualmente a Liga Profissional da Arábia Saudita com 67 pontos em 26 partidas, mantendo uma vantagem mínima de três pontos sobre o Al-Hilal ao entrar em uma reta decisiva em abril contra Al-Najma, Al-Akhdoud, Al-Ettifaq e Al-Ahli. Após esse período decisivo, Félix e seus companheiros de equipe devem manter seu alto rendimento durante a rodada final de maio contra Al-Qadsiah, Al-Hilal, Al-Shabab e Damac para garantir o título. Félix também espera ser convocado para a seleção final de Portugal para a Copa do Mundo.