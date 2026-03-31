"Fiz o que tinha que fazer!" – João Félix insiste que não se arrepende de ter deixado o Chelsea, após ter voltado à sua "posição natural" no Al-Nassr

Felix continua elogiando seus antigos clubes, mas está convicto de que deixar Londres foi necessário para garantir o tempo de jogo regular que ele tanto desejava. Ele sugeriu que seus instintos criativos eram frequentemente reprimidos no Chelsea e no Atlético de Madrid, onde muitas vezes enfrentava dificuldades atuando como ponta improvisada ou atacante isolado, em vez de jogar em sua posição preferida de meio-campista ofensivo central.

Refletindo sobre seu renascimento na Arábia Saudita, Félix afirmou: “Minha passagem pelo Chelsea foi maravilhosa; é um clube de ponta. Eu me sentia bem lá. Só me mudei porque queria jogar com frequência. Fiz o que tinha que fazer. A mudança foi positiva; estou feliz; estou curtindo o futebol. Isso é o mais importante.

"Estou feliz no Al-Nassr. Estamos tendo uma temporada fantástica. Espero conquistar o campeonato; estamos perto disso. Faltam oito jogos e estamos em primeiro lugar. Tenho jogado regularmente e tido muitos minutos. Estou jogando na minha posição natural — aquela em que me destaquei no Benfica — e num sistema que me serve muito bem. Tenho total confiança em mim mesmo, especialmente quando jogo na minha posição.”