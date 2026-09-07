Mbappe nunca foi de fugir de altas expectativas, e o atacante do Madrid agora abraça a repercussão em torno de suas chances de conquistar a primeira Bola de Ouro da carreira. A confiança do francês é respaldada por um retrospecto estatístico impressionante no torneio deste verão. Apesar de a França ter terminado em quarto lugar, Mbappe garantiu a Chuteira de Ouro com 10 gols, levando seu total na competição para 22. O feito o tornou oficialmente o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, recorde que impulsionou significativamente sua posição aos olhos do público.

"Claro que fiz muita história neste verão na competição mais importante do esporte, mas vamos ver. Tenho a sensação de que é um bom ano para isso, mas ainda falta muito tempo e as pessoas são livres para votar em quem acharem que é o melhor jogador do mundo", afirmou Mbappe.