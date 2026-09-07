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Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

'Fiz muita história' - astro do Real Madrid, Kylian Mbappe mira a Bola de Ouro após triunfo na Chuteira de Ouro da Copa do Mundo

K. Mbappe
Real Madrid
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Kylian Mbappe insistiu que é apenas natural que seu nome esteja sendo discutido como um dos principais candidatos à Bola de Ouro após suas façanhas históricas na Copa do Mundo neste verão. Falando antes da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, o capitão francês admitiu que o prestígio de jogar pelo gigante espanhol torna inevitável a conversa em torno de prêmios individuais.

  • Um verão histórico para Mbappé

    Mbappe nunca foi de fugir de altas expectativas, e o atacante do Madrid agora abraça a repercussão em torno de suas chances de conquistar a primeira Bola de Ouro da carreira. A confiança do francês é respaldada por um retrospecto estatístico impressionante no torneio deste verão. Apesar de a França ter terminado em quarto lugar, Mbappe garantiu a Chuteira de Ouro com 10 gols, levando seu total na competição para 22. O feito o tornou oficialmente o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, recorde que impulsionou significativamente sua posição aos olhos do público.

    "Claro que fiz muita história neste verão na competição mais importante do esporte, mas vamos ver. Tenho a sensação de que é um bom ano para isso, mas ainda falta muito tempo e as pessoas são livres para votar em quem acharem que é o melhor jogador do mundo", afirmou Mbappe.

    • Publicidade
  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A pressão do Bernabéu pela maior honra do futebol

    O jogador de 27 anos acredita que seu ambiente atual no Santiago Bernabéu oferece a plataforma perfeita para finalmente conquistar o troféu que lhe escapou. Ele destacou que a associação entre seu clube e a glória individual é algo de que os torcedores o lembram constantemente.

    "Acho que, quando você joga pelo Real Madrid, que é o melhor clube do mundo, naturalmente as pessoas associam você a esse tipo de prêmio, associam você a prêmios coletivos, prêmios individuais." Em seguida, ele detalhou como a percepção do público mudou após suas atuações recentes no cenário internacional, acrescentando: "Muitas pessoas, quando me veem na rua, falam comigo sobre a Bola de Ouro, muitas pessoas falam de mim como um possível vencedor da Bola de Ouro..."

  • Abordando o debate tático sobre Mourinho

    Apesar de sua produção prolífica, o início de temporada do Madrid tem sido alvo de escrutínio. Alguns analistas sugeriram que o time de Mourinho parece desequilibrado com Mbappe e Vinicius Junior atuando no mesmo ataque, traçando comparações desfavoráveis com a intensidade sem a bola mostrada por Ousmane Dembele no PSG ou Raphinha no Barcelona.

    "Temos que melhorar", admitiu Mbappe. "Mas eu poderia me fazer de bobo e dizer que marco mais gols do que (Dembele e Raphinha), e que eles precisam marcar mais gols para serem como eu. Cada um é diferente, mas quero fazer as coisas com inteligência e dizer que, claro, preciso melhorar e tudo isso, mas não gosto de comparações porque acho que faço muitas coisas que os outros não fazem."

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  • MbappeGetty Images

    Em busca de títulos acima das estatísticas individuais

    Apesar do intenso foco em suas conquistas pessoais, Mbappe fez questão de destacar rapidamente que seu principal objetivo continua sendo trazer títulos de volta a Madri. Sob o comando de Jose Mourinho, a equipe busca encontrar seu equilíbrio após um início um tanto irregular na campanha nacional.

    Ele descartou a ideia de que precisa escolher entre marcar gols e vencer, embora siga firme em suas prioridades. "Eu ficaria feliz em marcar apenas 30 gols se isso significasse conquistar títulos", declarou. "Eu preferiria ganhar títulos. Se tiver que escolher entre os dois, fico com os troféus. Mas eu sempre quero marcar gols. Quero fazer as duas coisas."

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