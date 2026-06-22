“Fiz isso com o Barcelona”... Por que a Arábia Saudita não deu ouvidos às advertências de Yamal?

Com o crescente foco em neutralizar Yamal, os demais jogadores da Espanha aproveitaram os espaços que surgiram na profundidade. Mikel Oyarzabal e seus companheiros tiveram grande liberdade para se movimentar entre as linhas, o que contribuiu para o colapso do sistema defensivo saudita e para que a equipe sofresse vários gols em um curto espaço de tempo.
Em vez de a aglomeração defensiva reduzir o perigo espanhol, ela acabou dando ao adversário uma vantagem ainda maior, devido à falta de equilíbrio entre a defesa e o meio-campo e à incapacidade de sair com a bola ou mantê-la por períodos suficientes.
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E a partida provou que enfrentar um jogador do calibre de Lamine Yamal não depende apenas de aumentar o número de defensores ou de impor uma marcação individual sobre ele; o futebol moderno baseia-se no controle dos espaços, na proximidade entre as linhas e na pressão coletiva, elementos que a seleção saudita claramente não apresentou diante da Espanha.
No fim das contas, a declaração de Yamal antes da partida parecia uma previsão do que aconteceria em campo, quando ele disse: “Estou acostumado a isso no Barcelona”, ele não estava apenas demonstrando confiança, mas também enviando uma mensagem clara de que enfrentar um jogador desse nível exige mais do que apenas aumentar o número de defensores — lição que a seleção saudita aprendeu da maneira mais dura em uma de suas noites mais difíceis na Copa do Mundo.