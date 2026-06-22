Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduzido por

“Fiz isso com o Barcelona”... Por que a Arábia Saudita não deu ouvidos às advertências de Yamal?

Especiais e Opinião
L. Yamal
Barcelona
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Espanha
Arábia Saudita
EUA

24 horas antes do confronto entre a Arábia Saudita e a Espanha na Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal fez uma declaração que pareceu comum para muitos, mas que, após a partida, se tornou a manchete principal do que aconteceu dentro de campo.

Quando o craque do Barcelona foi questionado sobre a possibilidade de sofrer marcação dupla ou enfrentar uma defesa composta por três zagueiros, ele respondeu com confiança: “Não há problema, estou acostumado a isso no Barcelona”. Após a grande vitória da Espanha, parecia que o jogador estava plenamente ciente da natureza do desafio que o aguardava.

Leia também... Mohamed Nour envia mensagem a Al-Dosari: “Não te vi!”

Em seguida, Lamine Yamal conseguiu liderar a seleção espanhola à vitória por 4 a 0, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O plano de Donis... parece lógico no papel

    O técnico grego Georgios Donis entrou em campo com uma estratégia defensiva clara, que consistia em aumentar a densidade numérica na linha defensiva e contar com cinco zagueiros para minimizar a periculosidade da seleção espanhola, especialmente Lamine Yamal, considerado uma das principais armas ofensivas da “La Roja”.

    A estratégia parecia lógica antes do apito inicial, já que a Espanha possui atualmente um dos melhores alas do mundo, e é natural pensar em reforçar a marcação sobre ele. Mas o problema não estava tanto na estratégia em si, mas sim na forma como ela foi executada em campo.

    • Publicidade
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal não é um ala tradicional

    O que a seleção saudita ignorou foi que Yamal está acostumado, no Barcelona, a enfrentar esse tipo de tática, já que os times da La Liga costumam se defender com blocos baixos e tentam fechar os espaços à sua frente — o que levou o jogador a desenvolver suas habilidades ofensivas de forma notável.

    Durante a partida, Yamal não se limitou a uma posição fixa na lateral, mas se movimentou constantemente em direção ao centro do campo, trocou de posição com seus companheiros e atraiu os zagueiros para longe de suas posições originais, o que confundiu o sistema defensivo saudita desde os primeiros minutos.

    Por esse motivo, o reforço numérico na linha defensiva não conseguiu limitar sua influência, pois o problema não estava no número de defensores, mas nos espaços deixados entre as linhas.

  • A crise dos espaços, não a crise das pessoas

    Apesar de contar com cinco defensores, surgiram lacunas evidentes entre a defesa e o meio-campo saudita, além da falta de pressão efetiva sobre o jogador espanhol com a bola, o que deu aos jogadores da “La Roja” grande liberdade para armar jogadas e se movimentar.

    O primeiro gol ilustrou esse problema de forma perfeita: a bola chegou pela esquerda até Yamal dentro da grande área, sem qualquer marcação de fato, e ele mandou-a com facilidade para o fundo da rede. O gol não foi apenas resultado de uma habilidade individual excepcional, mas também revelou a gravidade das falhas no posicionamento e na organização defensiva.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O foco em Yamal proporcionou liberdade aos outros

    Com o crescente foco em neutralizar Yamal, os demais jogadores da Espanha aproveitaram os espaços que surgiram na profundidade. Mikel Oyarzabal e seus companheiros tiveram grande liberdade para se movimentar entre as linhas, o que contribuiu para o colapso do sistema defensivo saudita e para que a equipe sofresse vários gols em um curto espaço de tempo.

    Em vez de a aglomeração defensiva reduzir o perigo espanhol, ela acabou dando ao adversário uma vantagem ainda maior, devido à falta de equilíbrio entre a defesa e o meio-campo e à incapacidade de sair com a bola ou mantê-la por períodos suficientes.

    Leia também... Al-Dosari após o choque contra a Espanha: “A Arábia Saudita é uma das melhores seleções do mundo!”
    Leia também... Análise... Como a Espanha desmontou as estratégias de Donis diante dos olhos do mundo?

    E a partida provou que enfrentar um jogador do calibre de Lamine Yamal não depende apenas de aumentar o número de defensores ou de impor uma marcação individual sobre ele; o futebol moderno baseia-se no controle dos espaços, na proximidade entre as linhas e na pressão coletiva, elementos que a seleção saudita claramente não apresentou diante da Espanha.

    No fim das contas, a declaração de Yamal antes da partida parecia uma previsão do que aconteceria em campo, quando ele disse: “Estou acostumado a isso no Barcelona”, ele não estava apenas demonstrando confiança, mas também enviando uma mensagem clara de que enfrentar um jogador desse nível exige mais do que apenas aumentar o número de defensores — lição que a seleção saudita aprendeu da maneira mais dura em uma de suas noites mais difíceis na Copa do Mundo.