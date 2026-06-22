“Fiz isso com o Barcelona”... Por que a Arábia Saudita não deu ouvidos às advertências de Yamal?

24 horas antes do confronto entre a Arábia Saudita e a Espanha na Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal fez uma declaração que pareceu comum para muitos, mas que, após a partida, se tornou a manchete principal do que aconteceu dentro de campo.

Quando o craque do Barcelona foi questionado sobre a possibilidade de sofrer marcação dupla ou enfrentar uma defesa composta por três zagueiros, ele respondeu com confiança: “Não há problema, estou acostumado a isso no Barcelona”. Após a grande vitória da Espanha, parecia que o jogador estava plenamente ciente da natureza do desafio que o aguardava.

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Em seguida, Lamine Yamal conseguiu liderar a seleção espanhola à vitória por 4 a 0, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.