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Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

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Fiquem ligados: a camisa do Messi? Maza acende a chama do sonho argelino na Copa do Mundo

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Será que a seleção tunisina vai superar o feito de 2014?

Com apenas 20 anos, Ibrahim Maza encontra-se no lugar com que a maioria dos jogadores sonha ao longo de toda a carreira. Um talento que subiu das ruas e das academias de Berlim aos campos da Liga dos Campeões, antes de abrir caminho para a Copa do Mundo vestindo a camisa da Argélia.

Enquanto a Alemanha acompanhava o desenvolvimento de um de seus maiores talentos jovens, Maza escolheu um caminho diferente. Um jovem nascido de pai argelino e mãe vietnamita, que passou por uma das mais famosas escolas de formação de jogadores da Alemanha (Hertha Berlim), mas decidiu vestir as cores dos Guerreiros do Deserto em vez das cores do país onde cresceu.

Após anos de desenvolvimento contínuo, Maza chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos nomes mais promissores do futebol argelino, um jogador que busca transformar o talento que chamou a atenção da Europa em uma presença marcante no maior palco do futebol mundial.

O Koora acompanha a evolução de Ibrahim Maza em um novo episódio da série “Esperem por eles”, para apresentar as estrelas promissoras que devem brilhar na Copa do Mundo, que começa amanhã, quinta-feira.

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  • A primeira impressão... Uma aparição marcante

    Maza ingressou na Academia do Hertha Berlim em 2018 e passou sete anos inteiros lá antes de tomar sua decisão mais importante em 2024, quando recusou continuar sua trajetória nas seleções de base da Alemanha e optou por representar a Argélia.

    Embora já tivesse vestido a camisa da Alemanha nas categorias sub-18, sub-19 e sub-20, ele definiu seu destino internacional, declarando sua identificação mais próxima com suas raízes argelinas.

    A estreia de Mazza na Bundesliga aconteceu em abril de 2023, quando entrou como reserva na derrota do Hertha Berlin para o Bayern de Munique por 2 a 0.

    Ele tinha, na época, apenas 17 anos e 157 dias. Quatro meses depois, marcou seu primeiro gol com a camisa do Hertha na segunda divisão, enquanto o clube tentava se recuperar do rebaixamento. O gol não mudou o destino da equipe, mas representou um sinal precoce de um talento que começava a se destacar.

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    • Publicidade

  • 12 milhões de euros... um investimento no futuro

    A temporada 2024-2025 marcou um verdadeiro ponto de virada na carreira de Ibrahim Maza. Ele disputou 32 partidas na segunda divisão, jogou 2.572 minutos, marcou cinco gols e deu três assistências. Os números podem não parecer excepcionais no papel, mas foram suficientes para convencer o Bayer Leverkusen a agir. O clube alemão pagou cerca de 12 milhões de euros para contratá-lo por um contrato de cinco anos, em uma jogada que refletiu mais a confiança em seu potencial do que a dependência do que ele já havia conquistado.

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  • Na Copa Africana... números excepcionais

    No cenário internacional, os acontecimentos se aceleraram de forma notável. Desde sua estreia pela Argélia em outubro de 2024, Maza rapidamente se tornou uma peça fundamental no esquema do técnico Vladimir Petković.

    Durante a Copa Africana das Nações de 2025, no Marrocos, ele não se limitou a participar, mas inscreveu seu nome nos registros do torneio ao marcar dois gols em três partidas, tornando-se o jogador mais jovem da história da Argélia a marcar em uma fase final e o jogador mais jovem a dar uma assistência decisiva na história da Copa Africana das Nações. Números excepcionais, difíceis de repetir.

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  • "Os jovens atacantes mais promissores"

    Com o Bayer Leverkusen, Maza disputou todas as oito partidas de sua equipe na Liga dos Campeões da temporada 2025-2026. Entre esses jogos, destacou-se a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, em novembro passado, considerada o momento que chamou a atenção para ele em toda a Europa.

    O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, descreveu-o como “um dos jovens atacantes mais interessantes da atualidade”, elogiando suas habilidades técnicas, sua visão de jogo e sua ousadia nos confrontos individuais.

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  • A camisa do Messi... Uma personalidade incrível e um sonho tão esperado

    Até maio de 2026, Maza disputou 15 partidas pela seleção da Argélia e marcou dois gols. São números ainda incipientes, mas a seleção argelina rumo à Copa do Mundo de 2026 aposta em um jogador cujo papel pode ir além das considerações táticas tradicionais, na esperança de realizar o sonho argelino, superar a conquista de 2014 (oitavas de final) e chegar às quartas de final desta vez.

    Poucos dias antes do início do torneio, Maza foi questionado sobre a possibilidade de conseguir a camisa de Lionel Messi após o confronto contra a Argentina, atual campeã, e respondeu que tentaria isso após a partida, antes de acrescentar uma frase que revelou muito sobre sua personalidade e ambição: “Mas primeiro temos que vencer”.

    Ibrahim Maza, 20 anos. De Berlim à Argélia, passando pelo Vietnã, até chegar a Leverkusen... A América do Norte pode ser sua próxima parada para escrever o capítulo mais importante de uma história que ainda não atingiu seu clímax.

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