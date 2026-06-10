Fiquem ligados: a camisa do Messi? Maza acende a chama do sonho argelino na Copa do Mundo

Com apenas 20 anos, Ibrahim Maza encontra-se no lugar com que a maioria dos jogadores sonha ao longo de toda a carreira. Um talento que subiu das ruas e das academias de Berlim aos campos da Liga dos Campeões, antes de abrir caminho para a Copa do Mundo vestindo a camisa da Argélia.

Enquanto a Alemanha acompanhava o desenvolvimento de um de seus maiores talentos jovens, Maza escolheu um caminho diferente. Um jovem nascido de pai argelino e mãe vietnamita, que passou por uma das mais famosas escolas de formação de jogadores da Alemanha (Hertha Berlim), mas decidiu vestir as cores dos Guerreiros do Deserto em vez das cores do país onde cresceu.

Após anos de desenvolvimento contínuo, Maza chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos nomes mais promissores do futebol argelino, um jogador que busca transformar o talento que chamou a atenção da Europa em uma presença marcante no maior palco do futebol mundial.

O Koora acompanha a evolução de Ibrahim Maza em um novo episódio da série “Esperem por eles”, para apresentar as estrelas promissoras que devem brilhar na Copa do Mundo, que começa amanhã, quinta-feira.

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