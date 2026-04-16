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"Fiquem irritados com o desempenho!" - Roy Keane critica Michael Carrick e o Manchester United por reclamarem do cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez por puxar o cabelo de um adversário contra o Leeds
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"É como uma distração"
O comentarista, conhecido por não ter papas na língua, não ficou impressionado com a reação furiosa de Carrick à expulsão de Martinez, que foi expulso por conduta violenta após uma revisão do VAR. Enquanto o técnico interino descreveu a decisão como “uma das piores” que já viu, Keane argumentou que o foco no árbitro era uma maneira conveniente de evitar discutir o fraco desempenho da equipe.
“Você deveria estar irritado com o desempenho”, afirmou Keane no programa The Overlap. “A expulsão é como uma distração. Não, vocês estavam perdendo por 2 a 0 naquele momento. Fique irritado com o primeiro tempo, em que vocês demoraram tanto para entrar no jogo.” O irlandês reconheceu que, embora a classificação de “conduta violenta” parecesse severa, ele entendia por que o árbitro mostrou o cartão vermelho, dados os precedentes recentes na Premier League.
Aponta o dedo para os jogadores
Esta última crítica surge após uma série de alertas da lenda do clube sobre a adequação de Carrick para o cargo permanente em Old Trafford. Apesar de uma impressionante porcentagem de vitórias desde que sucedeu Ruben Amorim em janeiro, Keane continua sem estar convencido de que seu ex-companheiro de equipe seja a escolha certa a longo prazo, especialmente no que diz respeito às pressões relacionadas ao recrutamento e à disciplina do elenco.
No entanto, o ex-meio-campista do United acredita que os jogadores devem assumir a culpa pela derrota para o Leeds. “As pessoas estão olhando para o técnico — não, a culpa é dos jogadores”, acrescentou Keane, reiterando sua convicção de que o elenco deve assumir mais responsabilidade durante jogos em que o “risco” é alto. Ele insistiu que os jogadores mais experientes no vestiário precisam “controlar” seus companheiros para garantir que as ambições de ficar entre os quatro primeiros não se percam nas últimas semanas da campanha.
A explosão de raiva de Carrick
Carrick criticou a arbitragem considerada inconsistente na partida, em uma declaração furiosa após o fim do jogo, dizendo à Sky Sports: “Não começamos a partida muito bem. Obviamente sofremos o gol quando Leny Yoro levou uma cotovelada na nuca e eles marcaram o primeiro gol. Eles não decidiram reverter essa decisão. Esse foi um momento decisivo na partida. Não estávamos com o ritmo certo, não estávamos em sintonia, tivemos alguns momentos, mas não foi o suficiente durante grande parte do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, achei que os rapazes, pela forma como agiram, mantiveram-se positivos e lutaram para conseguir algo depois de outra decisão chocante, chocante, de expulsar [Lisandro Martinez]. Por dois jogos seguidos tivemos decisões como essa contra nós, mas essa foi uma das piores que já vi.”
Uma viagem decisiva a Stamford Bridge
O Manchester United ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, mas a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões se intensificou, com o Aston Villa agora empatado em pontos. Carrick terá de enfrentar uma difícil viagem a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea no domingo, sem Martinez e sem Harry Maguire, que está suspenso. Este confronto pode ser decisivo para suas esperanças de garantir o cargo de técnico de forma definitiva.