"Fiquem irritados com o desempenho!" - Roy Keane critica Michael Carrick e o Manchester United por reclamarem do cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez por puxar o cabelo de um adversário contra o Leeds

O comentarista, conhecido por não ter papas na língua, não ficou impressionado com a reação furiosa de Carrick à expulsão de Martinez, que foi expulso por conduta violenta após uma revisão do VAR. Enquanto o técnico interino descreveu a decisão como “uma das piores” que já viu, Keane argumentou que o foco no árbitro era uma maneira conveniente de evitar discutir o fraco desempenho da equipe.

“Você deveria estar irritado com o desempenho”, afirmou Keane no programa The Overlap. “A expulsão é como uma distração. Não, vocês estavam perdendo por 2 a 0 naquele momento. Fique irritado com o primeiro tempo, em que vocês demoraram tanto para entrar no jogo.” O irlandês reconheceu que, embora a classificação de “conduta violenta” parecesse severa, ele entendia por que o árbitro mostrou o cartão vermelho, dados os precedentes recentes na Premier League.