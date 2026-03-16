"Fiquem em casa!" – Pep Guardiola lança um aviso severo aos craques do Manchester City que não acreditam que possam reverter a desvantagem contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

O City encontra-se à beira da eliminação das competições europeias após uma dura derrota por 3 a 0 para o Real Madrid no Santiago Bernabéu na semana passada. O gigante inglês tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade ultimamente, vencendo apenas uma das últimas quatro partidas em todas as competições — uma sequência que inclui empates decepcionantes contra o Nottingham Forest e o West Ham. Essa falta de eficiência deixou o time com uma tarefa monumental para a partida de volta, na terça-feira, no Etihad Stadium. Para avançar, Guardiola precisa corrigir uma equipe que se tornou incomumente ineficaz no terço final do campo, ao mesmo tempo em que parece cada vez mais vulnerável a falhas defensivas evitáveis.