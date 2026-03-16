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"Fiquem em casa!" – Pep Guardiola lança um aviso severo aos craques do Manchester City que não acreditam que possam reverter a desvantagem contra o Real Madrid na Liga dos Campeões
A cidade enfrenta um grande desafio
O City encontra-se à beira da eliminação das competições europeias após uma dura derrota por 3 a 0 para o Real Madrid no Santiago Bernabéu na semana passada. O gigante inglês tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade ultimamente, vencendo apenas uma das últimas quatro partidas em todas as competições — uma sequência que inclui empates decepcionantes contra o Nottingham Forest e o West Ham. Essa falta de eficiência deixou o time com uma tarefa monumental para a partida de volta, na terça-feira, no Etihad Stadium. Para avançar, Guardiola precisa corrigir uma equipe que se tornou incomumente ineficaz no terço final do campo, ao mesmo tempo em que parece cada vez mais vulnerável a falhas defensivas evitáveis.
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Não há espaço para céticos
Em uma avaliação direta antes da partida, Guardiola enfatizou que não tem paciência para atitudes derrotistas entre seus jogadores. Ao abordar o obstáculo psicológico de uma desvantagem de três gols, o técnico insistiu que a confiança é um requisito inegociável para seus profissionais tão bem pagos. “Se eles não acreditam, o problema é deles”, afirmou Guardiola. “Eles são adultos; ganham bons salários. Se não acreditam nisso para a Liga dos Campeões, então vão para casa, fiquem em casa. Temos que tentar. O que temos a perder?”
Será que Guardiola vai finalmente conseguir quebrar a maldição das partidas de ida?
Os números sugerem que o City é claramente o azarão diante do gigante espanhol. O Real Madrid venceu três dos últimos quatro confrontos contra o City na Liga dos Campeões e busca eliminar o clube de Manchester da fase eliminatória pela impressionante quinta vez. Além disso, Guardiola enfrenta sua “maldição da primeira partida”; ele não conseguiu avançar em nenhuma eliminatória após perder a partida de ida nas últimas cinco tentativas, incluindo todas as três ocasiões durante sua passagem pelo City. Apesar disso, Pep continua firme em sua filosofia, afirmando: “Gosto da minha equipe. Sei que o futebol moderno hoje não é assim, mas ainda assim gosto dele.”
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Um confronto decisivo na Etihad que definirá a temporada
A partida de volta em Manchester será um grande teste para o caráter do City, já que o resultado determinará o rumo da temporada. Com apenas oito partidas restantes na competição nacional, uma melhora imediata é fundamental — não apenas para garantir a permanência na Europa, mas também para criar um impulso para a reta final da temporada. Se o City quiser evitar encerrar sua trajetória continental sem nenhum título, precisará encontrar uma maneira de marcar gols contra um Real Madrid que domina a arte do futebol de eliminatórias. Independentemente do resultado, o foco da equipe passará então para a conquista da Carabao Cup contra o Arsenal na final de domingo.
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