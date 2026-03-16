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Adhe Makayasa

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"Fiquem em casa!" – Pep Guardiola lança um aviso severo aos craques do Manchester City que não acreditam que possam reverter a desvantagem contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

Pep Guardiola lançou um ultimato ao elenco do Manchester City, dizendo aos jogadores que duvidam de sua capacidade de conseguir uma virada histórica na Liga dos Campeões para que “fiquem em casa”. Diante de uma desvantagem assustadora de três gols contra o Real Madrid, o técnico catalão exige total confiança de sua equipe. O City precisa superar tanto a má fase recente quanto o histórico desanimador em missões de recuperação após a primeira partida para manter vivos seus sonhos europeus.

  • A cidade enfrenta um grande desafio

    O City encontra-se à beira da eliminação das competições europeias após uma dura derrota por 3 a 0 para o Real Madrid no Santiago Bernabéu na semana passada. O gigante inglês tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade ultimamente, vencendo apenas uma das últimas quatro partidas em todas as competições — uma sequência que inclui empates decepcionantes contra o Nottingham Forest e o West Ham. Essa falta de eficiência deixou o time com uma tarefa monumental para a partida de volta, na terça-feira, no Etihad Stadium. Para avançar, Guardiola precisa corrigir uma equipe que se tornou incomumente ineficaz no terço final do campo, ao mesmo tempo em que parece cada vez mais vulnerável a falhas defensivas evitáveis.

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Não há espaço para céticos

    Em uma avaliação direta antes da partida, Guardiola enfatizou que não tem paciência para atitudes derrotistas entre seus jogadores. Ao abordar o obstáculo psicológico de uma desvantagem de três gols, o técnico insistiu que a confiança é um requisito inegociável para seus profissionais tão bem pagos. “Se eles não acreditam, o problema é deles”, afirmou Guardiola. “Eles são adultos; ganham bons salários. Se não acreditam nisso para a Liga dos Campeões, então vão para casa, fiquem em casa. Temos que tentar. O que temos a perder?”

  • Será que Guardiola vai finalmente conseguir quebrar a maldição das partidas de ida?

    Os números sugerem que o City é claramente o azarão diante do gigante espanhol. O Real Madrid venceu três dos últimos quatro confrontos contra o City na Liga dos Campeões e busca eliminar o clube de Manchester da fase eliminatória pela impressionante quinta vez. Além disso, Guardiola enfrenta sua “maldição da primeira partida”; ele não conseguiu avançar em nenhuma eliminatória após perder a partida de ida nas últimas cinco tentativas, incluindo todas as três ocasiões durante sua passagem pelo City. Apesar disso, Pep continua firme em sua filosofia, afirmando: “Gosto da minha equipe. Sei que o futebol moderno hoje não é assim, mas ainda assim gosto dele.”

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Um confronto decisivo na Etihad que definirá a temporada

    A partida de volta em Manchester será um grande teste para o caráter do City, já que o resultado determinará o rumo da temporada. Com apenas oito partidas restantes na competição nacional, uma melhora imediata é fundamental — não apenas para garantir a permanência na Europa, mas também para criar um impulso para a reta final da temporada. Se o City quiser evitar encerrar sua trajetória continental sem nenhum título, precisará encontrar uma maneira de marcar gols contra um Real Madrid que domina a arte do futebol de eliminatórias. Independentemente do resultado, o foco da equipe passará então para a conquista da Carabao Cup contra o Arsenal na final de domingo.

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