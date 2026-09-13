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'Fiquem do nosso lado, não no nosso pé!' - Como Derek McInnes planeja transformar 50 mil torcedores do Rangers em arma contra o Celtic
McInnes se prepara para a estreia em dérbi como treinador
Derek McInnes enfrenta a maior partida do início de sua passagem pelo Rangers, com os Light Blues recebendo o arquirrival Celtic nas quartas de final da Copa Premier Sports no domingo. Ídolo do clube, Graeme Souness classificou o primeiro Old Firm da temporada como uma chance vital de deixar um recado.
Depois de começar a temporada com um empate com o Dundee United e uma derrota para o Hibernian, o Rangers recuperou sua forma no cenário doméstico com quatro vitórias consecutivas na Premiership.
Depois de também cair na fase classificatória da Conference League para a equipe tcheca Jablonec nos pênaltis, garantir uma vaga na semifinal nacional segue sendo fundamental.
- Getty Images Sport
Técnico pede a 50.000 torcedores que criem uma atmosfera hostil
Falando antes de seu primeiro clássico no banco de reservas de Ibrox, McInnes enfatizou a importância da união total entre o time e os torcedores. Após uma decisão da SPFL depois de episódios anteriores de tumulto envolvendo torcidas, não haverá torcedores do Celtic no estádio.
McInnes pediu aos 50 mil torcedores da casa que mantenham a paciência e apoiem a equipe com a voz nos momentos difíceis.
"Acho que temos de trazer a torcida com a gente", explicou McInnes. "Você não vai enfrentar o Celtic e dominar por 90 minutos. É importante que a gente aproveite esses 50 mil ao nosso lado, os apoie, esteja com eles e realmente torne tudo o mais difícil possível para o Celtic."
O retrospecto como mandante oferece confiança
O Rangers tem um histórico sólido nesta fase da competição, tendo deixado de alcançar as semifinais da Copa da Liga apenas uma vez na última década. Além disso, o Celtic nunca venceu um confronto mata-mata da Copa da Liga em Govan, com sua última vitória no torneio em Ibrox tendo acontecido na fase de grupos de 1973.
McInnes tem um retrospecto modesto contra o Celtic ao longo de sua carreira como treinador, com dez vitórias em 61 confrontos.
No entanto, a ausência completa de torcedores visitantes dá aos mandantes uma vantagem psicológica sem precedentes.
- Focus Images
Light Blues miram vaga crucial na semifinal
Uma vitória no domingo representaria uma enorme afirmação para McInnes e sinalizaria uma mudança clara de momento no cenário doméstico. Com a frustração persistente em torno da eliminação europeia, vencer o Celtic oferece redenção imediata ao elenco.
O Rangers pretende aproveitar o apoio da torcida desde o apito inicial para ditar o ritmo.
Uma vaga em Hampden Park aguarda o vencedor, enquanto o Rangers busca encerrar o domínio recente do Celtic neste confronto pela copa.
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