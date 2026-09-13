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imago-sport-1082492273.jpgSportPix UK
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Fiquem do nosso lado, não no nosso pé!' - Como Derek McInnes planeja transformar 50 mil torcedores do Rangers em arma contra o Celtic

Rangers x Celtic
D. McInnes
Rangers
Celtic
League Cup

Derek McInnes pediu aos torcedores do Rangers que transformem o Ibrox em uma fortaleza intimidadora para o jogo de domingo, pelas quartas de final da Copa Premier Sports, contra o Celtic. Sem a presença de torcedores visitantes permitida no estádio, o técnico do Rangers quer aproveitar a força da torcida da casa para impulsionar uma vitória que pode definir a temporada.

  • McInnes se prepara para a estreia em dérbi como treinador

    Derek McInnes enfrenta a maior partida do início de sua passagem pelo Rangers, com os Light Blues recebendo o arquirrival Celtic nas quartas de final da Copa Premier Sports no domingo. Ídolo do clube, Graeme Souness classificou o primeiro Old Firm da temporada como uma chance vital de deixar um recado.

    Depois de começar a temporada com um empate com o Dundee United e uma derrota para o Hibernian, o Rangers recuperou sua forma no cenário doméstico com quatro vitórias consecutivas na Premiership.

    Depois de também cair na fase classificatória da Conference League para a equipe tcheca Jablonec nos pênaltis, garantir uma vaga na semifinal nacional segue sendo fundamental.

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  • Glasgow Rangers v St. Mirren - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport

    Técnico pede a 50.000 torcedores que criem uma atmosfera hostil

    Falando antes de seu primeiro clássico no banco de reservas de Ibrox, McInnes enfatizou a importância da união total entre o time e os torcedores. Após uma decisão da SPFL depois de episódios anteriores de tumulto envolvendo torcidas, não haverá torcedores do Celtic no estádio.

    McInnes pediu aos 50 mil torcedores da casa que mantenham a paciência e apoiem a equipe com a voz nos momentos difíceis.

    "Acho que temos de trazer a torcida com a gente", explicou McInnes. "Você não vai enfrentar o Celtic e dominar por 90 minutos. É importante que a gente aproveite esses 50 mil ao nosso lado, os apoie, esteja com eles e realmente torne tudo o mais difícil possível para o Celtic."


  • O retrospecto como mandante oferece confiança

    O Rangers tem um histórico sólido nesta fase da competição, tendo deixado de alcançar as semifinais da Copa da Liga apenas uma vez na última década. Além disso, o Celtic nunca venceu um confronto mata-mata da Copa da Liga em Govan, com sua última vitória no torneio em Ibrox tendo acontecido na fase de grupos de 1973.

    McInnes tem um retrospecto modesto contra o Celtic ao longo de sua carreira como treinador, com dez vitórias em 61 confrontos.

    No entanto, a ausência completa de torcedores visitantes dá aos mandantes uma vantagem psicológica sem precedentes.

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  • imago-sport-1073910493.jpgFocus Images

    Light Blues miram vaga crucial na semifinal

    Uma vitória no domingo representaria uma enorme afirmação para McInnes e sinalizaria uma mudança clara de momento no cenário doméstico. Com a frustração persistente em torno da eliminação europeia, vencer o Celtic oferece redenção imediata ao elenco.

    O Rangers pretende aproveitar o apoio da torcida desde o apito inicial para ditar o ritmo.

    Uma vaga em Hampden Park aguarda o vencedor, enquanto o Rangers busca encerrar o domínio recente do Celtic neste confronto pela copa.

League Cup
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