Derek McInnes enfrenta a maior partida do início de sua passagem pelo Rangers, com os Light Blues recebendo o arquirrival Celtic nas quartas de final da Copa Premier Sports no domingo. Ídolo do clube, Graeme Souness classificou o primeiro Old Firm da temporada como uma chance vital de deixar um recado.

Depois de começar a temporada com um empate com o Dundee United e uma derrota para o Hibernian, o Rangers recuperou sua forma no cenário doméstico com quatro vitórias consecutivas na Premiership.

Depois de também cair na fase classificatória da Conference League para a equipe tcheca Jablonec nos pênaltis, garantir uma vaga na semifinal nacional segue sendo fundamental.