Fiquem atentos... O depoimento de Fleck transforma Hamza Abdelkarim na arma secreta dos Faraós na Copa do Mundo

Em cada Copa do Mundo há um momento em que o mundo para para perguntar: quem é esse? Um jogador que não estava nos planos, sem números fantásticos, que não ganhou as manchetes, mas que surge de repente para mudar o rumo do torneio... Na edição de 2026, esse nome pode ser egípcio e pode vir de um lugar onde não estamos acostumados a ver um jogador árabe: a Academia La Masia, em Barcelona.

Há poucos meses, Hamza Abdel Karim (18 anos) era um promissor atacante do Al-Ahly; hoje, ele é o primeiro egípcio a vestir oficialmente a camisa do Barcelona, treina sob o olhar atento de Hans Flick e seu nome já consta na lista preliminar da seleção egípcia para a Copa do Mundo. Uma trajetória meteórica de Cairo à Catalunha, e da Copa do Mundo Sub-17 ao maior palco do futebol mundial.

Não estamos falando de um milagre, nem criando uma lenda antes da hora... mas sim de um talento que possui o que o futebol moderno procura: inteligência nos movimentos, calma diante do gol e uma personalidade capaz de suportar a pressão da camisa do Barcelona ainda na adolescência.

No episódio 15 e último da série “Esperem por eles”, abrimos o dossiê do jogador que talvez não comece como titular na Copa do Mundo, mas que pode terminá-la como um dos nomes de destaque que explodiram diante do mundo.

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