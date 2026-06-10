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Fiquem atentos... O depoimento de Fleck transforma Hamza Abdelkarim na arma secreta dos Faraós na Copa do Mundo

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Um trunfo nas mãos de Hossam Hassan

Em cada Copa do Mundo há um momento em que o mundo para para perguntar: quem é esse? Um jogador que não estava nos planos, sem números fantásticos, que não ganhou as manchetes, mas que surge de repente para mudar o rumo do torneio... Na edição de 2026, esse nome pode ser egípcio e pode vir de um lugar onde não estamos acostumados a ver um jogador árabe: a Academia La Masia, em Barcelona.

Há poucos meses, Hamza Abdel Karim (18 anos) era um promissor atacante do Al-Ahly; hoje, ele é o primeiro egípcio a vestir oficialmente a camisa do Barcelona, treina sob o olhar atento de Hans Flick e seu nome já consta na lista preliminar da seleção egípcia para a Copa do Mundo. Uma trajetória meteórica de Cairo à Catalunha, e da Copa do Mundo Sub-17 ao maior palco do futebol mundial.

Não estamos falando de um milagre, nem criando uma lenda antes da hora... mas sim de um talento que possui o que o futebol moderno procura: inteligência nos movimentos, calma diante do gol e uma personalidade capaz de suportar a pressão da camisa do Barcelona ainda na adolescência.

No episódio 15 e último da série “Esperem por eles”, abrimos o dossiê do jogador que talvez não comece como titular na Copa do Mundo, mas que pode terminá-la como um dos nomes de destaque que explodiram diante do mundo.

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  • De Tete a La Masia: a jornada inesperada

    Hamza Abdelkarim, nascido no Cairo em 2008, começou a jogar futebol nas categorias de base do Al-Ahly. Lá, ele não era apenas um atacante promissor, mas um jogador que participou desde cedo com a equipe principal na Liga dos Campeões da África e na Copa do Egito, o que lhe proporcionou uma experiência continental rara para sua idade. 

    O grande salto aconteceu no inverno de 2026, quando o Barcelona anunciou oficialmente sua contratação por empréstimo do Al-Ahly até 30 de junho de 2026, com opção de compra definitiva, para jogar pelo Barcelona Atlético na terceira divisão espanhola. 

    O negócio não foi fácil; reportagens árabes o descreveram como uma “disputa acirrada com o Bayern de Munique”, e terminou com uma vitória catalã que fez de Hamza o primeiro jogador egípcio a vestir a camisa do Barcelona na história. 

    A transferência também revelou complicações administrativas: semanas após sua chegada, Hamza voltou a Cairo para agilizar a documentação da autorização de trabalho, antes que o Barcelona exigisse seu retorno “em poucas horas”, quando os trâmites estavam quase concluídos — uma medida que confirma que o clube o considera um projeto de longo prazo e não apenas uma experiência de marketing.

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  • "O novo Salah" na La Masia: o que o Barcelona vê nele?

    Tecnicamente, Hamza não é um atacante tradicional, já que os relatórios o descrevem como um jogador de movimento constante e com capacidade de articulação ofensiva, além de um notável faro de gol que o fez se destacar na seleção egípcia sub-17, especialmente na Copa do Mundo Sub-17.

    Esse perfil corresponde ao que os responsáveis da La Masia buscam atualmente na política de reforço do time principal: um atacante inteligente que se movimenta entre as linhas, em vez de depender da força física.

    Quanto à adaptação, foi notavelmente rápida, já que a rádio espanhola “Cadena Ser” revelou que ele se tornou “um dos nomes mais promissores da academia do Barcelona em 2026”, após seu gol espetacular contra o Las Palmas Sub-19 na semifinal da Copa dos Campeões, quando ficou sozinho e colocou a bola por cima do goleiro com um “lob”. O gol elevou seu valor de mercado em poucas semanas e fez com que a diretoria considerasse a ativação da cláusula de compra “uma questão praticamente decidida”, o que aconteceu recentemente.

    O interesse não se limita mais à equipe de base; o técnico Hans Flick o colocou sob observação direta e decidiu promovê-lo, junto com outros três talentos, para a pré-temporada com o time principal, em um sinal claro de que o clube o está preparando para o próximo passo e não apenas para disputar a terceira divisão.

    O apelido de “o novo Salah”, dado por algumas plataformas árabes, ainda é prematuro, mas revela o tamanho das expectativas. A diferença é que Salah explodiu na Europa depois dos 20 anos, enquanto Hamza entra no sistema europeu com 18 anos, em um clube que baseia seu projeto nos jovens.

  • Da Copa do Mundo Sub-17 à seleção principal: a convocação surpreendente

    A trajetória internacional de Hamza foi excepcionalmente ascendente. Depois de brilhar com a seleção sub-17 na Copa do Mundo da sua categoria, seu nome deixou de aparecer apenas nas reportagens sobre os jovens talentos. Em maio de 2026, Ibrahim Hassan, técnico da seleção principal do Egito, revelou que Hamza estava na lista preliminar dos Faraós para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

    A convocação não foi uma mera cortesia, já que a “Cadena Ser” estabeleceu uma ligação direta entre seu rápido desenvolvimento no Barcelona e sua convocação surpresa para a seleção principal, considerando-o “uma das surpresas mais promissoras e inesperadas” dentro da La Masia neste ano.

    Já para a comissão técnica da seleção principal do Egito, sob o comando de Hossam Hassan, a presença de um atacante que treina diariamente no ambiente do Barcelona oferece à equipe uma opção diferente dos atacantes locais.

    O contexto também ajuda Hamza, já que o Egito busca uma nova geração após anos dependendo de Mohamed Salah e Trezeguet, e o técnico precisa de um jogador que tenha ousadia europeia e não se intimide com a pressão... Já a transição da seleção juvenil para a Copa do Mundo em menos de dois anos é uma grande aposta, mas está em sintonia com a filosofia “esperem por eles”: talentos que explodem porque foram colocados no lugar certo na hora certa.

  • Pontos fortes e pontos fracos: o que é preciso para que ele exploda?

    O primeiro ponto forte de Hamza é a inteligência de jogo: ele não fica parado na área, mas sim ataca os espaços, articula com as alas e possui um toque final preciso, como ficou evidente no seu gol contra o Las Palmas. Essas características permitiram que ele se adaptasse ao estilo do Barcelona, baseado em passes rápidos e movimentação sem a bola.

    Já o segundo ponto forte é a personalidade: a transferência para o Barcelona aos 18 anos, lidar com a documentação de residência e a pressão da mídia como “o primeiro egípcio no Barcelona”, e depois o rápido retorno para concluir os trâmites, são todos indicadores de uma maturidade mental rara. Além disso, Flick só promove jogadores para o time principal se perceber comprometimento tático, o que aconteceu com Hamza.

    Mas a lacuna evidente parece ser tática, já que sua experiência na primeira divisão é muito limitada, suas participações pelo Al-Ahly foram esporádicas e, mais importante, a pressão psicológica do título de “o novo Salah” pode ser mais um fardo do que um incentivo se não for gerida corretamente pela mídia.

    O verdadeiro risco não é técnico, mas sim temporal: se ele jogar a Copa do Mundo como titular muito cedo e for alvo de críticas, pode se desgastar. Portanto, o papel da comissão técnica no Egito e no Barcelona será proteger sua trajetória de desenvolvimento, e não explorar o momento de brilho.

  • O papel esperado na Copa do Mundo: o fator surpresa

    No plano do Egito, Hamza não será o atacante titular, já que o mais lógico é que ele entre na competição como uma opção alternativa; mas é um substituto especial: desconhecido pelos adversários, imbuído da filosofia europeia e com a capacidade de mudar o ritmo nos últimos 20 minutos — exatamente o que o Egito precisa contra seleções que jogam com um bloco defensivo baixo.

    O cenário ideal começa na segunda partida da fase de grupos; se o placar estiver empatado ou o Egito estiver perdendo, a entrada de um atacante veloz vindo da La Masia pode causar o caos em uma defesa exausta. Um único gol nesse momento é suficiente para transformá-lo de “talento promissor” em “nome da Copa do Mundo”.

    Mais importante do que o gol é o simbolismo. Hamza é o primeiro jogador egípcio a chegar à Copa do Mundo estando registrado no Barcelona. Isso abre uma nova porta para o futebol egípcio: o caminho já não é apenas brilhar no cenário local e depois se profissionalizar aos 23 anos, mas sim desenvolver o talento na Europa desde cedo e voltar para a seleção já pronto.

    Por isso, o título do episódio, “Esperem por eles”, se aplica perfeitamente a ele. Não esperem por ele porque será o artilheiro da Copa do Mundo, mas porque pode ser o momento em que a visão do mundo sobre o atacante egípcio muda: de um atacante fisicamente forte para um atacante taticamente inteligente, formado na La Masia.