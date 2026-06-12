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Thomas Müller Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

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"Fiquem atentos ao escolher o canal": Thomas Müller e Jürgen Klopp trocam provocações com outra dupla de comentaristas durante a transmissão da Copa do Mundo

Copa do Mundo
México x África do Sul
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Thomas Müller e Jürgen Klopp estavam de bom humor durante a pré-jogo da estreia na Copa do Mundo.

Durante a partida entre México e África do Sul (2 a 0), Müller e Klopp, que atuam como comentaristas para a MagentaTV, tiveram uma breve conversa com seus “colegas” Peter Schmeichel e Chicharito.

  • Enquanto o apresentador Johannes B. Kerner apresentava o ilustre painel aos telespectadores, as roupas diferentes das duas equipes de especialistas geraram brincadeiras entre elas e algumas risadas.

    O lendário goleiro Schmeichel e o ex-atacante do Manchester United Chicharito reclamaram de ter que usar terno em seus trabalhos para a televisão americana e colombiana.

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  • Müller: “É preciso verificar o contrato antes”

    Müller e Klopp, por outro lado, apareceram com um visual mais casual — ambos se apresentaram diante das câmeras vestindo camiseta preta e camisa de manga curta.

    “Fiquem atentos na hora de escolher a emissora”, brincou Klopp, dirigindo-se às duas lendas do futebol. Müller acrescentou em seguida: “Eles reclamaram um pouco porque têm que usar terno e gravata. É preciso dar uma olhada no contrato antes.”

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