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"Fiquei surpreso!" – João Pedro, do Chelsea, escolhe o jogador "inspirado" do Arsenal como seu adversário mais difícil na temporada 2025-26
Uma "surpreendente" aula de defesa
Pedro teve uma excelente temporada de estreia no Chelsea, mas encontrou um adversário à sua altura no coração da defesa do Arsenal. Ao falar sobre seus confrontos com os Gunners, o atacante de 24 anos revelou que ficou impressionado com o domínio absoluto que Gabriel exerceu em campo, admitindo que a leitura de jogo do zagueiro era inigualável.
“Fiquei surpreso! Você sabe que eles são bons, mas quando você está em campo, é diferente”, disse Pedro àTNT Sports Brasil.
“Acho que nesta temporada, o Gabriel tem estado inspirado. Ele é muito rápido e muito forte, mas é o posicionamento dele que é a coisa mais difícil. Toda vez que eu achava que tinha um metro de espaço, ele já estava lá. Parecia que ele sabia o que eu ia fazer antes mesmo de eu fazer.”
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"Aceleração incrível"
Uma característica específica que deixou Pedro impressionado foi a velocidade de recuperação de Gabriel. Com 1,90 m de altura, o jogador do Arsenal costuma ser destacado por sua força no jogo aéreo e presença física, mas Pedro insiste que é a velocidade dele no chão que realmente o diferencia dos outros zagueiros de ponta da liga.
“Eu simplesmente não consigo acreditar no quão rápido ele realmente é”, comentou Pedro em uma entrevista recente. “Para um jogador do tamanho dele, a aceleração é incrível. Você acha que o ultrapassou na virada, e de repente ele está de volta ao seu lado ou fazendo um bloqueio. É frustrante como atacante, porque você sente que fez tudo certo, e ele ainda consegue se recuperar.”
Elogiando a “paixão” do compatriota
O Arsenal ostenta o melhor histórico defensivo da Premier League nesta temporada, e Pedro acredita que Gabriel é a pedra angular desse sucesso.
“Ele joga com muita paixão, mas também é muito controlado”, explicou Pedro. “Como atacante, você quer que os zagueiros cometam um erro ou se precipitem, mas ele é como uma parede. Já joguei contra muitos grandes zagueiros na Europa, mas Gabriel é aquele que mais me fez pensar este ano. Ele não te dá um único segundo para respirar.”
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O título está ao alcance
Graças às excelentes atuações defensivas de Gabriel pelo Arsenal nesta temporada, os Gunners sofreram apenas 26 gols em 36 partidas da Premier League.
Após a vitória suada no domingo contra o West Ham, o Arsenal lidera a tabela com 79 pontos, cinco à frente do segundo colocado, o Manchester City, tendo disputado uma partida a mais. Se o Arsenal vencer suas duas últimas partidas contra o Burnley e o Crystal Palace, conquistará o título pela primeira vez em 22 anos.