"Fiquei surpreso!" – João Pedro, do Chelsea, escolhe o jogador "inspirado" do Arsenal como seu adversário mais difícil na temporada 2025-26

Pedro teve uma excelente temporada de estreia no Chelsea, mas encontrou um adversário à sua altura no coração da defesa do Arsenal. Ao falar sobre seus confrontos com os Gunners, o atacante de 24 anos revelou que ficou impressionado com o domínio absoluto que Gabriel exerceu em campo, admitindo que a leitura de jogo do zagueiro era inigualável.

“Fiquei surpreso! Você sabe que eles são bons, mas quando você está em campo, é diferente”, disse Pedro àTNT Sports Brasil.

“Acho que nesta temporada, o Gabriel tem estado inspirado. Ele é muito rápido e muito forte, mas é o posicionamento dele que é a coisa mais difícil. Toda vez que eu achava que tinha um metro de espaço, ele já estava lá. Parecia que ele sabia o que eu ia fazer antes mesmo de eu fazer.”