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'Fiquei muito impressionado': Mikel Arteta estabelece o padrão do Arsenal após vitória na Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City
Arteta reflete sobre a atuação dominante em Wembley
O técnico do Arsenal elogiou bastante seus jogadores depois de eles conquistarem o primeiro título da temporada com uma vitória convincente sobre seus rivais na briga pelo título. Gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram uma tarde tranquila para o time do norte de Londres, que se mostrou afiado e fisicamente superior durante toda a partida. O resultado representou a maior margem de vitória em uma final da Community Shield desde 2014, deixando o técnico do City, Enzo Maresca, com muitas perguntas a responder antes da nova campanha.
Falando à imprensa pouco depois do apito final, Arteta destacou a importância da atuação. "Estou extremamente feliz com a atuação e com a vitória, falamos sobre o desejo que temos de começar a temporada e de mostrar a nós mesmos o quanto queremos isso, e vi muitas coisas positivas ali contra um adversário de alto nível", explicou o espanhol.
Ele acrescentou: "Acho que o de hoje é resultado da preparação que fizemos na pré-temporada e das decisões que os rapazes tomaram depois da Copa do Mundo para garantir que estivessem preparados e com vontade de jogar nesta competição. Fiquei muito impressionado com a maneira como jogamos e com a maneira como competimos, então esse é o padrão para nós. Tenho certeza de que vamos ser realmente, realmente competitivos."
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Tzolis recebe muitos elogios na estreia
Um dos destaques do Arsenal foi o reforço da janela de verão Tzolis, que teve papel fundamental para desmontar a defesa do Manchester City. O ponta deu as assistências para o segundo e o terceiro gols, atormentando a linha defensiva adversária com suas arrancadas diretas e inteligência no terço final.
Arteta foi rápido em destacar a nova contratação por sua calma e impacto imediato na produção ofensiva da equipe em sua primeira partida competitiva com a camisa do Arsenal, afirmando: "Ele tem uma qualidade enorme, que é a de, quando está nos últimos 20 ou 30 metros, ser muito calmo dentro e ao redor da área com suas ações decisivas, e ele mostrou isso de novo hoje."
O técnico também comentou as declarações recentes de Mikel Merino, que sugeriu que o Arsenal agora tem o melhor meio-campo do mundo. Arteta manteve a modéstia, mas demonstrou confiança em seu setor de criação, afirmando: "É o melhor meio-campo para o Arsenal, isso é certo, e precisamos que todos complementem as qualidades do jogador ao lado deles.
Frustrações com a seleção do elenco e o registro de jogadores
Apesar do clima de celebração, houve ausências notáveis na lista relacionada para a partida, incluindo Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e a estrela em ascensão Ethan Nwaneri. Arteta revelou que essas ausências não se deveram a lesão, mas sim à natureza restritiva das atuais regras sobre o tamanho do elenco.
Falando à TNT Sports, o técnico do Arsenal explicou sua frustração com a atual configuração. "É realmente triste não poder contar com eles. Tenho brigado com a Premier League para ampliar e acomodar mais jogadores no elenco, porque eles merecem estar no elenco, não há dúvida. Ethan e Marli também, que fez toda a pré-temporada conosco. Espero que possamos mudar essa regra para que os jogadores possam aproveitar em campo e possam ser uma opção para jogar e contribuir com a equipe daqui para frente." Esses comentários surgem em meio a relatos de que Martinelli optou recentemente por permanecer no Emirates.
- Getty Images Sport
Ambição por mais títulos
Enquanto muitos se perguntavam se a fome do Arsenal permaneceria após chegar ao topo do futebol inglês, Arteta deixou claro que seu elenco está mais motivado do que nunca para sustentar esse sucesso. "Quero viver esse momento de novo. Quero vivê-lo de forma ainda maior; sabemos o que isso exigirá e que será necessário algo especial, mas estamos prontos para isso", disse.
Com novas contratações como Tzolis causando impacto logo de cara e a base do elenco campeão parecendo mais afiada do que nunca, o Arsenal parece bem posicionado para brigar em todas as frentes mais uma vez.
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